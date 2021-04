Lowietjes Bollenrally! 🏁

Toeren en genieten langs de Bollenstreek-kleuren & langs onze Partners restaurants.

Onze Partners Lowietje bieden deze geweldig rit aan in de bollenstreek. En wel elke zaterdag en zondag in de maanden april en mei.

Eindelijk weer eens volop genieten van de bollenstreek-kleuren en haar mooie wegen. Tijdens de route kom je op hun verschillende locaties; Lowietje Lisse, Langs Berg en Dal, de Vogelensangh, Venneper Lodge en Lowietje aan de Kaag. Op de verschillende locaties staat er iets lekkers voor je klaar en op het eindpunt geniet je van het welbekende “Biefstuk Lowietje”.

Inschrijven kan via deze link of reserveer via telefoon nr 0252 43 30 30

Deze rit is Corona Proof.