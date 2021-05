Porsche-sportsuccessen week 18

Ook deze week zijn er weer de nodige Porsche-sportsuccessen te melden: een ‘clean sweep’ van de top vier bij de vier-uursrace van de Nürburgring Endurance Series, een klinkende klassezege in het FIA World Endurance Championship op Spa-Francorchamps en Nederlands succes in de Amerikaanse Porsche Carrera Cup.

Op de Nürburgring-Nordschleife werd zaterdag de 62e Eibach ADAC ACAS Cup verreden, een vier-uursrace als derde ronde van het seizoen in de Nürburgring Endurance Series (maar eigenlijk de tweede wedstrijd, nadat de geplande openingsrace vanwege sneeuw geen doorgang kon vinden). Met in totaal 165 inschrijvingen was het veld in de laatste race voorafgaand aan de traditionele 24-uursrace uitstekend bezet. Dat gold ook voor de GT3-klasse met zo’n 30 auto’s.

Goed gevuld veld met zo’n 30 auto’s in de GT3-klasse, waaronder tal van Porsches. (Foto: VLN Presse Jan Brucke)

Na 28 ronden kwam de Porsche 911 GT3 Cup van het team Frikadelli Racing met het startnummer 30, bestuurd door Earl Bamber en Mathieu Jaminet, als winnaar aan de finish, op 9,7 seconden gevolgd door de zusterauto van het team, de 31 met Patrick Pilet en Maxime Martin. Voor het bij de fans zeer populaire team van Klaus Abbelen was het een emotioneel succes, slechts enkele weken na het overlijden van Abbelens partner Sabine Schmitz, ook bekend als ‘koningin van de Nordschleife’. Zij racete ook jarenlang voor het team.

Earl Bamber, Mathieu Jaminet (Porsche 911 GT3 R) – SP9 Pro, #31 – Patrick Pilet, Maxime Martin (Porsche 911 GT3 R) – SP9 Pro. Emotioneel succes voor Frikadelli Racing, slechts enkele weken na et overlijden van Sabine Schmitz. (Foto: VLN Presse Jan Brucke)

Achter de beide Frikadelli-911’s eindigde de Porsche van het team Falken Motorsports met de beide Oostenrijkse rijders Klaus Bachler en Martin Ragginger op de derde plaats, gevolgd door de 911 van Manthey Racing, bestuurd door fabrieksrijder Michael Christensen en Porsche-testrijder Lars Kern. Nederlands podiumsucces was er nog voor Marco van Ramshorst, die in de gecombineerde Cup-klassen samen met zijn Duitse teamgenoot Peter Bonk met een 911 GT3 Cup als tweede eindigde.

WEC-klassezege op Spa-Francorchamps

Op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen begon het seizoen in het FIA World Endurance Championship (FIA WEC) met een zes-uursrace, de Total 6 Hours of Spa-Francorchamps. In de GTE-Pro-klasse waren er twee fabrieks-911-RSR’s met de combinaties Gianmaria Bruni/Richard Lietz in de nummer 91 en Kévin Estre/Neel Jani in de nummer 92. In de GTE-Am-klasse waren er vijf 911’s ingeschreven.

Bij de start dreigde het mis te gaan door een wat te enthousiaste Ferrari, maar het Porsche-duo Estre/Jani in de 911 met het startnummer 92 won de klasse. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

De Porsche-teams die in Spa in de GTE-Am-klasse waren ingeschreven, waren Project 1 met de nummer 46 voor Dennis Olsen, Anders Buchardt en Axcil Jefferies en de nummer 56 voor Egidio Perfetti, Matteo Cairoli en Riccardo Pera, Dempsey-Proton Racing met de nummer 77 voor Christian Ried, Jaxon Evans en Matt Campbel en de nummer 88 voor Andrew Haryanto, Marco Seefried en Alessi Picariello en het Britse GR Racing met de nummer 86 voor Michael Wainwright, Benjamin Barker en Tom Gamble. Voor het Project 1-team, waarvoor eerder ondermeer Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde uitkwamen, was het raceweekeinde echter al over voordat het goed en wel begonnen was: de Noor Anders Buchardt crashte op dinsdag met de nummer 46, waarna die inschrijving werd teruggetrokken, en op vrijdag crashte Egidio Perfetti met de nummer 56, die ook te zwaar beschadigd was om nog op tijd voor de race te kunnen repareren.

De Project 1-Porsche met Mentos-sponsoring kwam na een crash in de kwalificatie niet meer in actie tijdens de race. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de kwalificatie reed Kévin Estre met de fabrieks-911 een nieuw trainingsrecord en behaalde daarmee de pole-position in de klasse. In de race voerden de Fransman en zijn nieuwe teamgenoot Neel Jani, die werd overgeplaatst vanuit het Porsche Formule E-team, het grootste deel van de tijd de klasse aan en behaalden daarmee de overwinning. Ook een lekke band bracht het succes niet meer in gevaar. In de andere fabrieks-Porsche kenden Gianmaria Bruni en Richard Lietz een lastige race. In de eerste helft werd al tijd verloren door een lekke band, halverwege de wedstrijd werd de Porsche geraakt door een Toyota uit de hypercar-klasse, waarop de achterpartij vervangen moest worden. Daardoor zat er voor Bruni en Lietz niet meer in dan de vijfde en laatste plaats in de klasse.

Het Porsche-team viert de klassezege voor Kévin Estre en Neel Jani. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de GTE-Am-klasse moest na het voortijdig terugtrekken van de beide Project 1-Porsches ook het Britse GR-team forfait geven: Michael Wainwright had de auto op weg naar de startopstelling beschadigd, waardoor deelname aan de race niet meer mogelijk was. Zo was de Porsche-inbreng gereduceerd tot de beide 911’s van Dempsey-Proton Racing, waarbij de monteurs van het team in de nacht lang hadden gewerkt om de schade aan de nummer 77 te herstellen na een zware crash van Christian Ried in de kwalificatie. In de race reden Ried en zijn teamgenoten Matt Campbell en Jaxon Evans sterk naar voren, maar een elektronicaprobleem met nog een halfuur te gaan betekende de uitval.

Opnieuw Amerikaans Cup-succes voor Kay van Berlo

In de Porsche Carrera Cup North America – sinds dit weekeinde officieel met de toevoeging ‘Presented by the Cayman Islands’ – zette de Nederlandse coureur Kay van Berlo zijn succesreeks voort. Met de tweede plaats in de eerste race en de overwinning in de tweede wedstrijd op het Circuit of The Americas in Austin, Texas, herhaalde hij resultaten van het eerste raceweekeinde van het seizoen, medio maart in Sebring. Daarmee verkleinde hij zijn achterstand op zijn Britse teamgenoot bij Kelly-Moss Road & Race, Sebastian Priaulx.

Kay van Berlo op een opdrogende baan in de eerste race, hier nog voor de uiteindelijke winnaar Parker Thompson. (Foto: Porsche Motorsport North America/Bob Chapman)

In Austin waren de omstandigheden eerder herfstachtig, met zware regenval op de zaterdag, waardoor de kwalificatie voor de Porsche Cup moest worden geschrapt. De startopstelling voor de eerste race werd bepaald aan de hand van de kampioenschapsstand, zodat Van Berlo achter zijn teamgenoot Sebastian Priaulx als tweede mocht starten. Van Berlo had de betere start en passeerde Priaulx in de heuvelop-passage naar de eerste bocht. Vervolgens bouwde hij een voorsprong van zo’n vier seconden op, maar een neutralisatie met nog tien minuten te gaan bracht het veld weer bij elkaar. Bij de herstart behield Van Berlo de leiding, maar op een opdrogende baan kwam Parker Thompson in de laatste ronde steeds dichterbij, plaatste in de voorlaatste bocht een aanval en passeerde Van Berlo aan de binnenkant, waarop hij de overwinning naar huis kon rijden. Van Berlo eindigde voor zijn teamgenoot Priaulx als tweede.

Van Berlo kwam nipt geslagen door Parker Thompson als tweede over de finish. (Foto: Porsche Motorsport North America/Bob Chapman)

“In het begin was het nog nat, maar we hadden ook de vrije trainingen al op een opdrogende baan gereden en dat bepaalde de keuze om op slicks te starten, aldus Van Berlo na afloop. “Dat pakte goed uit, ik kon een aardige voorsprong opbouwen. Ook de herstart na de safety-car ging goed, opnieuw kon ik een gaatje slaan, maar in de laatste ronde maakte ik een fout in de Caroussel, waar ik flink overstuur had en de auto nog maar net kon houden. Daardoor kon Thompson erlangs, ik gooide de deur te laat dicht. Wel balen, want ik was de veruit de snelste. Dit is niet wat het team verdient.”

Kay van Berlo passeerde Priaulx in de negende ronde en stelde vervolgens de overwinning veilig.(Foto: Porsche Motorsport North America/Bob Chapman)

In de tweede race werd gestart op basis van de snelste rondetijden in de eerste wedstrijd, wat voor Van Berlo de vierde plaats op de grid betekende. “Dat biedt op COTA best wel perspectief”, wist hij al van tevoren. Aanvankelijk voerde de vanaf pole gestarte Priaulx het veld nog aan, maar al snel kwam Van Berlo naar voren, nestelde zich na de gebruikelijke mêlee in de openingsronde op de tweede plaats en passeerde Priaulx in de negende ronde aan de achterkant van het circuit voor de leiding, die hij vervolgens ook niet meer afstond. Zo kwam hij voor de tweede maal dit seizoen als winnaar over de finish. “Een mooi resultaat”, vond Van Berlo. “Na de eerste race had ik wat goed te maken, zowel naar mezelf als naar het team. Ik kon een gat van drie seconden naar Priaulx dichtrijden en heb toen een actie gedaan, dat ging gelijk goed en daarna kon ik mooi weglopen, zodat ik met 7,5 seconden heb gewonnen. Verder weinig bijzonders, ik heb goed huisgehouden met de banden en de auto lag perfect. Geweldig dat we hebben gewonnen, ook naar het team toe. Een mooie manier om het weekeinde af te sluiten!” Het volgende evenement wordt van 24 tot en met 27 juni verreden op het circuit van Watkins Glen.