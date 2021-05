Mijn passie voor Porsche: Joris Castelijns

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaalt model?

Deze keer spreek ik af met Joris Castelijns die al een aantal Porsches gehad heeft en er momenteel drie heeft; een 993 cabriolet, een 356 cabriolet replica en een originele 356 coupé. Reden genoeg om bij deze liefhebber op bezoek te gaan.

Om het hoekje

Fotograaf Rinaldo en ik zijn bijna gearriveerd bij het opgegeven adres en zoeken naar het juiste huisnummer als Rinaldo naar rechts wijst en zegt dat we er zijn. Aan het eind van een pad naast een woning gluurt de neus van een zilvergrijze 356 om het hoekje. Kan niet missen. We zijn op het juiste adres.

Dit moet het juiste adres zijn.

Petrolhead

We worden zeer hartelijk welkom geheten door Joris. Je ziet direct dat we hier niet alleen met een Porscheliefhebber te maken hebben, maar met een petrolhead. Zo wordt een mooie oude gereedschapskar gebruikt als bar en hangen overal auto gerelateerde hebbedingen aan de muur. Naast de liefde voor Porsche is er ook de liefde voor Italiaanse auto’s. Joris heeft ooit een Ferrari 360 Modena gehad en zijn vrouw Sabine heeft een schitterende Alfa Spider met die heerlijke Busso V6. Twee bijzondere pareltjes heeft hij ook. Twee oude Vespa’s staan er in hun patina mooi te wezen. Maar ik wil natuurlijk meer weten over die drie Porsches.

In zijn kantoor waar het wel voornamelijk Porsche is wat de klok slaat, gaan we onder het genot van een worstenbroodje, we zijn namelijk in Brabant mensen, over zijn Porschepassie praten.

Zoekplaatje: Beroemd persoon in de Porschewereld









Waarom Porsche?

In begin jaren tachtig bezocht Joris met zijn vader regelmatig autobeurzen in binnen-en buitenland. Zij reden daar in een Lancia 2000 naar toe, autoliefde is kennelijk met de paplepel ingegoten. Toen hij daar voor het eerst een Porsche 356 zag heeft het Porschevirus toegeslagen, sterker nog. Hij wilde ooit een Porsche 356 hebben.

De liefde zit erg diep……..

Eerste Porsche restauratie

Zijn eerste Porsche was echter geen 356, maar een 911 SC uit 1974 met een 3.0 motor. Dit is tevens het eerste Porsche restauratieproject. Een project waarvan hij een hoop heeft geleerd. Dat je heel goed moet opletten bijvoorbeeld, zodat de motor drie maanden later niet kapot gaat…..Al doende leert men, zal ik maar zeggen.

Restaureren is mijn ding

Overigens doet Joris de restauratie voor een groot deel zelf. “De leuke dingen doe ik zelf” aldus Joris, “de auto uit elkaar halen, wegbrengen om te spuiten en weer in elkaar zetten” Zaken als motorrevisie, lederen bekleding vervangen en zo besteedt hij uit. “Het leukst vind ik het in elkaar zetten van de auto met allemaal mooie spullen. In de loop der jaren maak je stapjes, je hebt een restauratie voltooid, maakt een beetje winst en zo kan je steeds mooier opbouwen. Restaureren is wel mijn ding heb ik gemerkt. Het plezier zit er vooral in om een auto op te bouwen, onderdelen te verzamelen en origineel te maken.

Je zoekt niet alleen onderdelen, maar ook andere zaken die bij de auto horen



Momenteel heeft Joris een originele 356A coupé uit 1957 onder handen. Een 1600 S met 75 pk. De laatste T1 met de nieuwe teardrop achterlichten. Naast de arbeid vergt ook het speuren naar originele onderdelen veel tijd, maar het is geweldig als dat lukt. Van de week heeft Joris nog originele boxen gevonden en die moeten er nog in natuurlijk. Nou is hij met het interieur bezig, dus kan dat worden meegenomen. Haast heeft hij niet, want wat moet hij nu als deze klaar is? Je zal niet zo gauw een 356 meer vinden die in een desolate staat verkeert. “Eigenlijk moet deze misschien maar nooit afkomen” mijmert hij, “of er meer van genieten….”

Deze zwarte 356 coupé met rood lederen interieur heeft hij nu ongeveer drie jaar. Originele motor, origineel interieur en originele plaatdelen. In onderdelen zoals bijvoorbeeld de portieren en de achterklep werden af fabriek de laatste 3 cijfers van het chassisnummer geslagen, en dat zie je bij deze 356. Hij kwam deze auto tegen bij een bekende Classic & Sportscar specialist, die hem wel wilde ruilen voor twee replica’s die Joris bezat. Voor de inspectie van deze originele 356 nam Joris ruim de tijd, vier uur om precies te zijn. Verbazingwekkend was dat het roestspook op deze auto niet had toegeslagen, dus een uitstekende basis voor zijn nieuwe project. Het jammere vond hij wel dat niet de gehele historie bekend was. Totdat een kennis een oude foto tegenkwam op internet. Met veel zoekwerk is de eerste eigenaar toen achterhaald. Joris heeft hem inmiddels een aantal keren gesproken en stuurt soms foto’s van de restauratie. Nu werd ook duidelijk waarom er geen roest op de auto zat. De vorige eigenaar had haar ruim twintig jaar in zijn bezit gehad en had de carrosserie gerestaureerd. Was de eerste eigenaar eerst wat terughoudend, hij belde al snel enthousiast terug en had zelfs een cadeau voor Joris; de originele (Amerikaanse) kentekenplaat, de originele papieren en foto’s van de eerdere restauratie.

De 356 kenners zullen het zien, dit is niet de originele motorkap. Maar die heeft Joris wel.







Als de 356 klaar is, gaat hij de eerste eigenaar met de auto bezoeken. Maar zoals gezegd, geen haast! Ik moet zeggen dat het nu al een plaatje is. Vind je ook niet?

356 Speedster Replica

Aan de zilvergrijze 356 die we bij aankomst al hadden gespot heeft hij niet zoveel werk gehad. De auto werd in 2012 aangeboden door een wat oudere man met een goede reputatie. Ze verkeerde in een uitstekende staat en Joris wilde haar graag hebben. Om dat te realiseren diende hij echter een andere auto, een Kever, te verkopen. Of de verkoper het een bezwaar zou vinden om alvast een voorschot te krijgen totdat het bedrag bij elkaar was. Vond die meneer geen probleem, “dan kom je haar aan het einde van de zomer maar ophalen en kan ik er mooi nog een zomer van genieten”. “Een stuk vertrouwen” zegt Joris er nu over. “Deze 356 was mooi gebouwd. Het is een Vintage body, eigenlijk de beste body bouwer. Kijk zelf, alle naden kloppen. Het correcte stuurwiel, de juiste tellers en stoelen zijn toegepast. De stoelen zijn met mooi leder bekleed. Deze auto was helemaal goed” vervolgt hij. Joris had op dat moment nog een 356 replica van 30 jaar oud en had dus een prima mogelijkheid om ze te vergelijken. “Deze replica benadert de originele 356” zegt hij. Joris onderhoudt haar uiteraard goed, maar deze auto is wel bedoeld om te rijden en dat gebeurt regelmatig.

993 Cabrio

De zwarte 993 Cabrio is de nieuwste aanwinst in het Porschegezin en met haar geboortejaar van 1995 een “broekie” in dit gezelschap. Maar ook bij deze jonge auto is Joris op zoek gegaan naar de eerste eigenaar, en ook die heeft hij gevonden. Deze 993 is voorzien van het nodige spoilerwerk. Daar moet je van houden, maar het misstaat haar niet in combinatie met de zwarte lak en zwarte velgen. Een hele mooie 993. Voor veel liefhebbers de ultieme luchtgekoelde 911. Het mooie is dat je er (nog) niet aan hoeft te restaureren en lekker mee kan sturen. Logisch dat Joris en zijn Sabine deze auto hebben uitgekozen om binnenkort mee naar Italië te reizen. Buon viaggio!

Wat is jouw droom Porsche?

“Dat is een hele goeie vraag. Kijk, uiteindelijk heb ik al heel lang die replica’s en heb ik nu een originele coupé, dat is mijn ultieme droom, om een echte 356 coupé te rijden, en die droom is uitgekomen. Maar een originele speedster zou ook mooi zijn. Dat is de ultieme auto, waarvan het minste gemaakt zijn, de goedkoopste versie destijds en de mooiste. Maar je vindt ze niet meer in een te restaureren staat, en mocht dat wel een keer gebeuren, dan weet de hele wereld het”.

Kers op de taart

Althans voor uw auteur. Joris stelt een mooie locatie voor om foto’s te maken. Achter het stuur van de 356 speedster volg ik zijn 993. En het mag dan een replica zijn, maar dat maakt de beleving niet minder hoor. Dat dunne stuurwiel, de groene tellers, het gepruttel van de boxermotor. Geweldig!

Dankjewel Joris!

Fotograaf Rinaldo Buis heeft flink wat foto’s geschoten. Geniet van nog wat beelden.