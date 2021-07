25 jaar Boxster – Van ‘kappersauto’ tot volwassen Adonis

Porsche heeft een feestje te vieren en dat doen ze geheel in stijl met een exclusieve auto. Wij hadden het genoegen om de evolutie van de Boxster aan den lijve te ondervinden.

In de late jaren 80 van de vorige eeuw verkeerde Porsche in behoorlijk zwaar weer. De trans-axle generatie 924/944/968/928 hadden weliswaar het merk overeind gehouden maar door de slechte economie en opkomst van de Japanse sportauto’s maakte de concurrentie het voor Porsche een stuk lastiger. Het was dus tijd voor een rigoureuze ommezwaai. Achter de schermen werd door een relatief klein team gewerkt aan een nieuw concept dat het DNA van het merk weer kon vertegenwoordigen en ver onder de prijs van de 911 zou blijven. Belangrijke eis was ook dat het een 100% Porsche moest zijn en geen brouwsel van VW en Audi onderdelen zoals bijvoorbeeld de 914. Een andere belangrijke ontwikkeling waar de nieuwe auto aan moest voldoen was het feit dat Porsche de productielijn volledig wilde herzien. De seriematige productie met “on time” delivery van toeleveranciers werd geïntroduceerd om kosten te besparen. Dit betekende ook dat daar in de ontwerpen ernstig rekening mee gehouden moest worden.

Het kleimodel van het prototype Boxster in 1992

Het team dat werkte aan het prototype Boxster voor 1993

Al vroeg in 1992 begon het team met de eerste ontwerpen onder de codenaam 986. Het was de designer Grant Larson, die onder Harm Lagaay werkte, die de concept ontwerpen wist om te zetten in een real life design dat het beste leek te gaan passen in het nieuwe gedachtengoed van Porsche. In de zomer was men zover dat ook werkelijk het eerste prototype kon worden gebouwd. Porsche stond niet echt bekend om het lanceren van prototypes maar ditmaal wilde men op de Detroit Motorshow in januari 1993 deze nieuwe creatie aan de wereld tonen. Binnen het team werd naar een goede naam gezocht voor de introductie en het was teamlid en ontwerper Steve Murkett die met de naam Boxster op de proppen kwam, een samenvoeging van ‘boxer engine’ en ‘roadstar body’. De recensies tijdens de Detroit Motorshow waren bijzonder lovend. Een tweezitter roadster met mid-engine die duidelijk verwees naar de 550 Spyder en 718 RSK maar er verre van retro uitzag.

Het prototype Boxster in het Porsche Museum

Achterzijde prototype Boxster

Interieur prototype Boxster

Prototype Boxster uit 1993. Let op de kleurstelling met Neodym accenten

De productie van de 986 Boxster liet echter nog bijna vier jaar op zich wachten. Dit had alles te maken met de vernieuwing van de productielijn in de fabriek maar ook de ontwikkeling van de nieuwe 911, de 996. Om de kosten te drukken moest Porsche kiezen om delen van de 911 uitwisselbaar te maken met de Boxster. Feitelijk is het zo dat de 996 zijn voorkant tot de A-stijl deelt met de Boxster en niet andersom. Toch was de markt sceptisch toen de 986 in de tweede helft van 1996 op de markt verscheen. De 911 was voor velen de enige echte Porsche en de Boxster werd door veel hard-core fans dan ook niet als volwassen auto gezien. De 2.5 watergekoelde flat-6 hielp niet echt mee om deze fans te overtuigen. Ondanks alle kritiek die de Boxster mocht ontvangen, en in Nederland al snel de bijnaam ‘kappersauto’ kreeg, was de Boxster een verkoopsucces voor Porsche dat pas met de introductie van de Cayenne in 2005 werd overtroffen. Het verkoopsucces van de Boxster werd, mede door zijn aantrekkelijke prijs, ook zeker bepaald door zijn uitstekende rijeigenschappen. En dat geldt nog steeds wanneer je nu in een 986 stapt. Ondanks dat de 986 een stuk mechanischer aanvoelt dan de huidige 718 generatie, biedt de 986 enorm veel rijkwaliteiten door zijn prachtige balans en communicatie met de bestuurder.

De tijd heeft echter niet stil gestaan want nadat de 2,5 liter met 204pk door velen gezien werd als wat mager kwam in 1999 de eerste facelift en werd de 2,7 liter motor met 220pk in het basis model geleverd. Tevens introduceerde Porsche de Boxster S met een 3,2 liter motor die 252pk aan boord had. De verkopen bleven stijgen en dus lag het voor de hand de tweede generatie, bekend als 987, in 2004 te introduceren. De motorinhoud werd vergroot naar 2,7 liter met 240pk voor de basis uitvoering en 3,2 liter met 240pk voor de Boxster S. De 3,2 liter motor maakt na de facelift plaats voor een 320pk sterke 3,4 liter motor en in het laatste modeljaar werd met een knipoog naar de 550 Spyder hier een Spyder versie van geïntroduceerd met flinke gewichtsbesparing en handmatige kap.

In 2012 zag de derde generatie Boxster het levenslicht onder de typenaam 981. Nu de Boxster zijn marktaandeel heeft bewezen werd deze generatie compleet nieuw ontworpen en deelt ook niks meer met de 911. Daarmee kent de 981 Boxster een sterk verbeterde balans hetgeen de stuureigenschappen zeker ten goede komt. Naast de basis en S uitvoering introduceert Porsche nu ook de rijk uitgeruste GTS en komt de Spyder met 3,8 liter motor als laatste in het gamma.

In 2016 gaat het roer drastisch om. Wederom gaan alle voorgaande ontwerpen van tafel en wordt de volledige auto opnieuw getekend. Onder de typeaanduiding 718 Boxster komt een wat agressiever uitziende Boxster op de markt. De 6 cilinder motor verdwijnt uit de standard en S versie en maakt plaats voor de lichtere, turbo aangedreven 4 cilinder boxer motor. Hoewel de 2 liter basis versie misschien wat bekrompen overkomt levert deze nog altijd 220pk en biedt de 4 cilinder minder draaiende massa die een agressiever motor oplevert die het vooral in de hogere toerentallen erg goed doet. De rijeigenschappen zijn ronduit fenomenaal te noemen en hoewel het karakter van een middenmoter zoals ook de 986 werd geïntroduceerd nog steeds aanwezig zijn is dit autorijden next level.

En dan is het nu 2021 en is gebeurd waar veel mensen in 1996 nog sceptisch over waren, de Boxster viert zijn 25 verjaardag en is van een ‘kappersauto’ en serieuze volwassen adonis geworden waar je niet meer om heen kunt. En dat moment wilde Porsche niet ongemerkt voorbij laten gaan. Speciaal voor dit jubileum is de 718 Boxster 25 Jahre Edition uitgebracht. De auto is gebaseerd op de 718 GTS en bezit de 6 cilinder opgeblazen 4 liter motor die maar liefst 400pk levert en een toerengebied tot bijna 8000t/min kent. Uniek zijn de details die verwijzen naar het prototype dat in 1993 op de Detroit Motorshow stond. Helemaal wanneer je kiest voor de configuratie zoals wij hem van Porsche meekregen. De carrosserie in GT-zilver metallic gespoten, interieur in bordeauxrood leer uitgevoerd, en de Neodym kleurige accenten. In het oog springen hierbij vooral de 20 inch velgen die een rechtstreekse verwijzing naar 1993 zijn. Naast de 25 jaar badge achterop de auto komt deze jubileum tekst ook terug in de dorpels, tellers en cabrio dak. Kleurstelling blijven altijd persoonlijk maar ik vind het een zeer geslaagde combinatie die deze Boxster prima kan hebben. Dat bleek ook tijdens het rijden, regelmatig draaien mensen toch even hun hoofd om of liepen een extra rondje om de auto te bewonderen op de locaties waar ik parkeerde. Behalve de kleurstelling (overigens ook in zwart en wit verkrijgbaar met andere interieurkleuren) is deze 25 Jahre Edition zeer rijk uitgerust met Sportchrono, mechanische sperdifferentieel, PASM onderstel, PDK en volleder waarbij het Porsche logo in de hoofdsteunen en het middenconsole is geperst.

En qua rijervaring? Wel dat blijft genieten. Dat de balans van de auto dik in orde is merk je vooral op de kleine bochtige weggetjes, waar we er hier in de omgeving gelukkig heel veel van hebben. De motor is vooral in de sportstand in combinatie met het soundpakket heerlijk aanwezig en komt vooral boven de 4000t/min echt tot leven. Een zeer soepele motor die je met uiterste souplesse in 4 seconden naar de 100km/u brengt. Maar vooral in de bochten merk je hoe ongelofelijk knap het 718 platform ontwikkeld is. De auto voelt zeer vertrouwd aan en is maar met moeite van het spoor af te brengen, een grens waar veel rijders nooit zullen komen. Ondanks dat de auto comfortabel aanvoelt is blijft de communicatie met de bestuurder zeer goed. Geen moment is er een gevoel dat de auto je de baas is. Uiteraard helpen de nodige elektronische hulpmiddelen daarbij maar ook wanneer deze uitgeschakeld zijn voelt de auto vertrouwd en snaarscherp aan. Los van zijn sportieve inborst is de auto in deze uitvoering ook een uiterst comfortabele reisauto. In de comfortstand is het een uiterst prettige en stille auto die zelfs bij 100 km/u constant (tsja harder mag het niet binnen de Nederlandse grenzen overdag) ook nog eens verrassend zuinig wetende dat er een forse motor achter je stoelen ligt. Voor de sportieve rijder voelt deze auto het fijnst aan wanneer je de PDK in de manual zet en met de flippers op het stuur zelf schakelt. Boven de 4000t/min op de kleine binnen weggetjes is dit een absoluut genot om te rijden. Ik ben zeer onder de indruk van de prestaties zeker in combinatie met zijn voorkomen en knipoog naar zijn voorouders. Absoluut een schot in de roos van Porsche en met slechts 1250 exemplaren gebouwd een icoon waar we nog lang ons hoofd voor om zullen draaien wanneer we er een op de weg zien.