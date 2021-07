Porsche Macan opgefrist

Je zal het misschien niet zeggen, maar de Porsche Macan loopt al zo’n zeven jaar mee, sinds 2014. De laatste face lift is ook alweer drie jaar geleden, dus vond men het bij Porsche de hoogste tijd om de Macan wat op te frissen, voor de laatste keer is aannemelijk.

Uiterlijk

De nieuwe Macan herken je direct als een Macan. Het model is populair en natuurlijk brengt Porsche daar geen drastische veranderingen aan. Naar eigen zeggen heeft Porsche haar wat scherper gemaakt. Het ontwerp van de nieuwe neus is zodanig dat nadruk op de breedte van de Macan wordt gelegd. Nog imposanter in je achteruitkijkspiegel. Aan de achterzijde valt de opvallende diffuser op en nieuwe zijpanelen maken het plaatje af.

Verbeterde prestaties

De nieuwe Macan wordt leverbaar in drie versies, die stuk voor stuk nog betere prestaties leveren dan hun voorgangers.

De Macan heeft een nieuw ontwikkelde 2.0 liter viercilinder turbo-motor. Deze levert 195 kW (265 PK), 15 kW (20 PK) meer dan de huidige Macan. De PDK met zeven versnellingen en vierwielaandrijving zijn standaard op alle versies. De Macan S, uitgerust met een 2.9 liter V6 biturbo-motor levert 280 kW (380 PK), dit komt neer op een toename van 20 kW (26 PK). Het vlaggenschip is de Macan GTS, met dezelfde 2.9 liter V6 biturbo-motor als basis waaruit maar liefst 324 kW oftewel 440 paarden komen. 44 kW (60 PK) meer dan zijn voorganger, die toch ook echt van zijn plek ging.

Interieur

De opvallendste wijziging in het interieur is de middenconsole, waarvan het aantal knoppen drastisch is afgenomen door toepassing van een aanraakoppervlak zoals we al eerder bij andere Porschemodellen hebben gezien. Een nieuwe keuzehendel voor de PDK, het analoge klokje op het dashboard, het multifunctionele GT Sport stuurwiel van de 911 en contrasterende pakketten voor de lederen bekleding (optioneel) wil ik ook graag even noemen.

De Macan, waarvan er sinds de marktintroductie in 2014 wereldwijd 600.000 zijn afgeleverd, vervult een belangrijke rol bij Porsche: ongeveer 80 procent van alle Macan-kopers zijn voor Porsche nieuwe klanten. Geeft de facelift een boost aan de verkoopaantallen? De nieuwe Macan-modellen zijn nu te bestellen en worden vanaf begin oktober 2021 geleverd. De Macan staat vanaf € 101.900 in de prijslijst, de Macan S vanaf € 120.800 en het vlaggenschip Macan GTS vanaf € 139.900. Begin oktober kan je de Macan bewonderen bij je Porsche Centrum.