Seizoensfinale in de Porsche Mobil 1 Supercup!

Persbericht GP Elite

De laatste ronde in de Porsche Mobil 1 Supercup dit seizoen is aangebroken! Op Circuit Monza wordt in de laatste twee races nog volop gestreden voor de team- en rijderskampioenschappen. Met Larry ten Voorde aan kop in het rijdersklassement en Team GP Elite in het teamklassement is de uitgangspositie goed. Toch is de strijd nog niet gestreden! Opnieuw gaat Team GP Elite er alles aan doen om dit weekend het rijderskampioenschap te prolongeren en voor de eerste keer het teamkampioenschap binnen te halen!