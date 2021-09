Larry ten Voorde zet een maatstaf waaraan toekomstige Supercup-kampioenen zich zullen moeten meten.

Door een tweede kampioenstitel op rij te behalen in de top van de Porsche merkbekers, verovert Larry ten Voorde niet alleen zijn plaats in de geschiedenisboeken, maar zet hij ook een maatstaf waaraan toekomstige Supercup-kampioenen zich zullen moeten meten. Deze clip toont de verschillende invloeden die zijn carrière hebben gevormd en hoeveel werk Larry steekt in het realiseren van zijn dromen.