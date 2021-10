Dylan Derdaele is kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux 2021

Het was weliswaar een Duitse nationale feestdag, maar het was een Belg die op zondag het grootste feest kon vieren na afloop van het finaleweekeinde van de Porsche Carrera Cup Benelux op het circuit van Hockenheim. Dylan Derdaele, uitkomend voor Belgium Racing, won de voorlaatste race en had aan de zesde plaats in de slotrace genoeg om de titel veilig te stellen. Glenn van Parijs (NGT Racing) schreef de race op zondag op zijn naam en sloot het seizoen als tweede af, Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW Raceservice) werd als beste Nederlander derde in de eindstand. Floris Dullaart (Team GP Elite), eveneens Nederlands, stelde de titel in de Pro-Am-klasse veilig, de Belg Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) was al zeker van de titel in de Am-klasse.

“Geweldig”, reageerde Dylan Derdaele op het behalen van de titel. “We zijn een paar jaar weggeweest uit de Porsche-racerij, maar nu zijn we helemaal terug! Ik ben super blij met dit succes. Met name het openingsweekeinde in Spa was voor mij heel sterk. Daarna zaten er wat ‘ups and downs’ in, maar als geheel ben ik zeer tevreden met de manier waarop het seizoen verlopen is. Dat ik volgend jaar weer met een Porsche in actie kom, staat zo goed als vast.”

GP Elite-coureur Steven van Rhee begon het weekeinde in Hockenheim sterk als snelste in de eerste vrije training, voor Jan Lauryssen, die als tweede algemeen snelste in de Am-klasse was, en Huub van Eijndhoven, die mede-titelkandidaten Glenn van Parijs en Dylan Derdaele voor wist te blijven. Floris Dullaart liet de snelste tijd in de Pro-Am-klasse noteren. Van Parijs eindigde bovenaan in de tweede vrije training, gevolgd door Van Eijndhoven, Van Rhee en Derdaele. Snelste Pro-Am- en Am-rijders waren opnieuw respectievelijk Floris Dullaart en Jan Lauryssen.

Turbulente kwalificatie met pole-positions voor Thierry Vermeulen en Huub van Eijndhoven

De kwalificatie werd al na enkele minuten onderbroken met de rode vlag, nadat Nicolas Vandierendonck zijn rempunt voor de Sachskurve gemist had en met zijn Porsche in de grindbak beland was. Nadat de auto was geborgen, kon de kwalificatie worden voortgezet. Steven van Rhee had een tijdlang de voorlopige pole-position in handen, maar daarna zorgde Thierry Vermeulen in 1:41,295 minuten voor de snelste tijd op het 5,475 kilometer lange circuit. In de slotfase van de sessie kwam Jan Lauryssen nog tot op 0,067 seconden, maar uiteindelijk was het Vermeulen die de pole-position veiligstelde. De kwalificatie werd zo’n 40 seconden voor het geplande einde opnieuw gestaakt en ook niet meer hervat als gevolg van een crash van Jeroen Kreeft, die achterop het circuit met zijn auto in de rondte ging en een betonnen muur raakte. Hij kon ongedeerd uitstappen.

Achter Vermeulen en Lauryssen, die twee plaatsen werd teruggezet vanwege een situatie in de vrije training, kwalificeerde Van Eijndhoven zich als derde, voor Van Rhee, Van Parijs, Xavier Maassen en Dylan Derdaele, die niet verder kwam dan de zevende startplaats. Snelste Pro-Am-rijder was Floris Dullaart als negende algemeen. In de ranglijst voor de op één na snelste tijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, eindigde Van Eijndhoven bovenaan, gevolgd door Vermeulen en Van Ree, Lauryssen als beste Am-rijder. Dullaart was opnieuw beste Pro-Am-coureur.

Volop actie in de zaterdagrace, iets kalmere afsluiting op zondag

Ging het er in de kwalificatie al turbulent aan toe, in de eerste race was er nog veel meer actie. Terwijl Vermeulen en Van Eijndhoven vanwege technische problemen een matige start kenden, werd Van Eijndhoven iets verderop in de eerste ronde geraakt door Xavier Maassen, waardoor de race voor hem ten einde was. Ook de auto van Vermeulen viel stil, terwijl de safety-car in actie kwam. Op dat moment leidde Van Rhee voor Van Parijs en Derdaele. In de vijfde ronde werd de race weer vrijgegeven, maar even later ging het wederom mis in het Motodrom, toen Van Parijs en Van Rhee met elkaar in botsing kwamen. Derdaele kon vervolgens de leiding overnemen, terwijl opnieuw de safety-car in actie kwam. Uiteindelijk won Dylan Derdaele voor Sebastian Freymuth (PG Motorsport) en Ghislain Cordeel (Team GP Elite). Beste Pro-Am-rijder was Andrej Mukovoz (DUWO Racing) voor Floris Dullaart en Filip Teunkens (Q1 Trackracing by EMG Motorsport). De Duitser Harald Geißelhart (PG Motorsport) won de Am-klasse voor Ad Geerts (#TeamPGZ by Red Ant Racing).

In de laatste race van het seizoen op zondag ging het er iets kalmer aan toe. Van Eijndhoven viel bij de start terug, terwijl Vermeulen de leiding nam voor Van Parijs en Van Rhee. In de derde ronde passeerde Van Parijs Vermeulen en nam zo de leiding over, waarna hij vervolgens de overwinning naar huis reed. Achter hem eindigden de drie jonge Nederlandse talenten Thierry Vermeulen, Steven van Rhee en Huub van Eijndhoven op de plaatsen twee tot en met vier, terwijl Dylan Derdaele aan de zesde plaats achter Ghislain Cordeel genoeg had om de titel veilig te stellen. Floris Dullaart won Pro-Am, gevolgd door John De Wilde en Nicolas Vandierendonck. Geißelhart won opnieuw de Am-klasse, voor Geerts en Lauryssen.

Van Eijndhoven mooie dingen laten zien, Dullaart realiseerde doel

“We hadden goede verwachtingen en de trainingen lieten zien dat de snelheid er goed in zat”, zei Jochem van der Wiel, die de inzet van de Porsche van Huub van Eijndhoven voor zijn rekening nam. “Maar wat andere mensen doen, daar heb je natuurlijk geen controle over. Die aanrijding op zaterdag, waardoor Huub uit de wedstrijd gereden werd, was bijzonder jammer. Bovendien hadden we wat problemen met de koppeling, die ook voor de tweede race niet volledig opgelost bleken. Daardoor zat er niet meer in. Maar hij heeft in ieder geval mooie dingen laten zien, dat biedt perspectief voor de toekomst!”

Floris Dullaart realiseerde zijn zelf gestelde doel in Hockenheim door de Pro-Am-titel binnen te halen. “Daarmee ben ik erg tevreden, een mooie afsluiting van het seizoen”, stelde hij. Zo werd er in het gehele veld van de Porsche Carrera Cup Benelux teruggekeken op een geslaagd debuutjaar van de nieuwe wedstrijdversie van de Porsche 911 GT3 Cup. Velen verheugen zich nu alweer op een mooi nieuw racejaar in de snelste merkencup van de Benelux.