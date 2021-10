Rijderskampioenschap Porsche Carrera Cup Duitsland voor Larry ten Voorde

Seizoensfinale Porsche Carrera Cup Duitsland op de Hockenheimring

De laatste ronde in de Porsche Carrera Cup Duitsland werd dit weekend verreden op de Hockenheimring. Nog een keer gaf Larry ten Voorde van het team GP Elite alles om het rijderskampioenschap binnen te halen. Ook rijdt dit weekend Thierry Vermeulen mee als gastrijder in de PCCD bij Team GP Elite! Samen met Lucas Groeneveld, Morris Schuring en Daan van Kuijk strijdt ook hij voor de hoogste trede op het podium.

Dubbel podium en rijderstitel voor Larry ten Voorde op de Hockenheimring!



Dit seizoen is een ware droom voor het van Team GP Elite. Na een sterke kwalificatie op de Hockenheimring dit afgelopen weekend, pakte Larry ten Voorde voor beide races pole position. Morris Schuring reed een zeer sterke pace en kwalificeerde zich knap als tweede voor beide races. Ondertussen wisten ook Thierry Vermeulen, Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld zich constant te verbeteren. Hiermee pakten zij P12, P13 en P16 voor race 1 en P10, P11 en P13 voor race 2.



De race 1 ging van start achter de Safety car in verband met kapotte startlichten. Voor Larry ten Voorde was het duidelijk; hij moest voor Ayhancan Güven over de finish komen en zo het rijderskampioenschap veiligstellen. Larry wist meteen een gat te trekken met de mannen achter zich en zijn belangrijkste concurrent Ayhancan Güven. Hij kon zijn pace vasthouden en zo de overwinning binnen halen. Hiermee heeft Larry ten Voorde het rijderskampioenschap Porsche Carrera Cup Duitsland 2021 op zijn naam gezet!



Achter hem reed Morris Schuring een echt waanzinnig goede race. Hij vocht tot het einde door met Laurin Heinrich en pakte zo uiteindelijk een derde plaats en zijn eerste podium dit seizoen, en eerste podiumplaats in de Porsche Carrera Cup Deutschland! Natuurlijk was de tweede plaats beter geweest, maar Laurin Heinrich was duidelijk sneller vertelde de 16 jarige Morris Schuring na afloop. “ik wilde mijn kansen op een podiumplek niet in gevaar brengen door riskante tactische zetten te doen”. Daan Kuijk en Thierry Vermeulen van GP Elite hadden meerdere mooie gevechten en eindigden als 11e en 12e. Lucas Groeneveld zat vlak achter hen op de 16e plaats. Rudy van Buren (Nederland/CarTech Motorsport door Nigrin) eindigde op plaats 5. Loek Hartog (Nederland/Black Falcon Team Textar) behaalde een 9de plaats voor Huub van Eijndhoven (Nederland/JW Raceservice) die als 10de eindigde.

1. Larry ten Voorde (Nederland/Team GP Elite 2. Laurin Heinrich (Duitsland/Van Berghe Huber Racing) 3. Morris Schuring (Nederland/Team GP Elite) 4. Leon Köhler (Duitsland/Nebulus Racing door Huber) 5. Rudy van Buren (Nederland/CarTech Motorsport door Nigrin) 6. Christopher Zöchling (Oostenrijk/Fach Auto Tech) 7. Ayhancan Güven (Turkije/Phoenix Racing) 8. Jukka Honkavuori (Finland/MRS GT-Racing) 9. Loek Hartog (Nederland/Black Falcon Team Textar) 10. Huub van Eijndhoven (Nederland/JW Raceservice)



De trofeeën werden overhandig door Alexander Pollich, CEO van Porsche Deutschland GmbH, en Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport.





Team GP Elite eindigt PCCD seizoen met een podium plaats!



Na een hectische start van race 2 reden Larry ten Voorde en Morris Schuring een solide race. Zij hadden meerdere mooie battles met elkaar en het was uiteindelijk Larry die er met de tweede plaats vandoor ging. Morris kwam als 4e over de streep. Daan van Kuijk werd al vroeg in de race aangetikt. Toch wist hij zich te herpakken en naar P14 te klimmen. Lucas Groeneveld en Thierry Vermeulen konden de race helaas niet uitrijden. Het Porsche Carrera Cup Duitsland seizoen 2021 is nu officieel ten einde.

Larry ten Voorde is nu de eerste Nederlandse coureur die twee keer achter elkaar de titel in de Porsche Carrera Cup Deutschland en de Porsche Mobil 1 Supercup wint. En wij denken dat dit nog maar het begin van vele successen is in een nu al grote carrière.

Rudy v Buren die voor het tweede jaar in de Porsche Carrera Cup Deutschland uitkwam, Stond dit seizoen 2 maal op het podium en eindigde als 6e van de totaal 36 rijders die in de loop van het jaar in actie kwamen. Daarmee was Rudy van Buren de op een na beste Nederlander in het eindklassement.

1. Leon Köhler (Duitsland/Nebulus Racing v. Huber)

2. Larry ten Voorde (Nederland/Team GP Elite)

3. Bastian Buus (Denemarken/Allied-Racing)

4. Morris Schuring (Nederland/Team GP Elite)

5. Jukka Honkavuori (Finland/MRS GT-Racing)

6. Christopher Zöchling (Oostenrijk/Fach Auto Tech)

7. Ayhancan Güven (Turkije/Phoenix Racing)

8. Rudy van Buren (Nederland/CarTech Motorsport door Nigrin)

9. Huub van Eijndhoven (Nederland/JW Raceservice)

10. Loek Hartog (Nederland/Black Falcon Team Textar)

1. Larry ten Voorde (Nederland/Team GP Elite), 326 punten

2. Ayhancan Güven (Turkije/Phoenix Racing), 275 punten

3. Leon Köhler (Duitsland/Nebulus Racing by Huber), 222 punten

Ook een titel voor Loek Hartog!

Loek Hartog wint de Rookie titel in de Porsche Carrera cup Deutschland

De nog laatste te verdelen titel was die van in het rookie klassement. Bastian Buus werd in de seizoens finale race door onze landgenoot Loek Hartog verslagen. En daarmee behaalde Loek Hartog van het Black Falcon Team Textar de 2021 Rookie titel in de Porsche Carrera Cup Deutschland. Loek zei “vorig seizoen won ik de Porsche Carrera Cup Benelux, dit jaar ben ik de beste rookie in de Duitse Carrera Cup. Dat is een geweldig gevoel.”

Loek Hartog (Nederland/Black Falcon Team Textar), 301 punten

2. Bastian Buus (Denemarken/Allied-Racing), 298 punten

3. Morris Schuring (Nederland/Team GP Elite), 265 punten

Carlos Rivas werd kampioen in der ProAm-Klasse voor Kim Hauschild en Georgi Donchev. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar) had een passend einde van een succesvol seizoen: na het winnen van de ProAm-titel op zaterdag, behaalde de Luxemburger dit jaar zijn elfde klasse-overwinning

1. Carlos Rivas (Luxemburg/Black Falcon Team Textar), 350 punten

2. Kim Hauschild (Duitsland/HRT Motorsport), 301 punten

3. Georgi Donchev (Bulgarije/Nebulus Racing v. Huber), 222 punten

1. Team GP Elite, 461 punten

2. Phoenix Racing, 275 punten

3. Nebulus Racing van Huber, 230 punten