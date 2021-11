Naast Huub van Eijndhoven ook Kay van Berlo naar Junior-selectie Porsche Motorsport

Dat Huub van Eijndhoven uit het Brabantse Oisterwijk namens de Porsche Carrera Cup Benelux zou worden afgevaardigd naar de selectie van Porsche Motorsport, waar een nieuwe Junior-rijder wordt gezocht, was al een tijdje bekend (link: https://vierenzestig.nl/67671/huub-van-eijndhoven-uit-porsche-carrera-cup-benelux-naar-selectie-junior-programma-porsche-motorsport/). Nu is duidelijk dat Van Eijndhoven niet de enige Nederlandse Porsche-rijder is, die komende week op het circuit van Motorland Aragón in Spanje in actie komt: Kay van Berlo is uitgezonden namens de Porsche Carrera Cup North America. Ook Van Berlo komt uit Brabant, en wel uit Veghel, al woont hij sinds de zomer van vorig jaar in Miami, waar hij studeert.

Afgelopen weekeinde kreeg Van Berlo het goede nieuws van zijn deelname te horen tijdens de seizoensfinale van de Porsche Carrera Cup North America Presented by The Cayman Islands, die verreden werd op Michelin Raceway Road Atlanta. Met zeven overwinningen en nog eens vijf podiumplaatsen sloot hij het seizoen in de Amerikaanse merkencup als tweede af. Samen met zijn Britse teamgenoot Sebastian Priaulx, die de kampioenstitel voor zich opeiste – al had hij wel minder overwinningen – vormt Van Berlo de delegatie die door de organisatie van de Porsche Carrera Cup North America is aangewezen voor de juniorselectie.

“Natuurlijk had ik er wel op gehoopt, maar de bevestiging was er nog niet, dus het was wel enigszins een opluchting toen het goede nieuws kwam”, zegt Van Berlo. “Het was voor mij één van de doelen die ik me voor het afgelopen seizoen had gesteld en dat is dus in ieder geval gerealiseerd. Ik denk dat het ook wel verdiend is, want ik heb me het afgelopen seizoen goed ontwikkeld.”

Bij de juniorselectie zoekt Porsche een opvolger voor de huidige Junior-coureurs Ayhancan Güven (een voormalig winnaar van de Porsche Benelux-competitie) en Jaxon Evans, die zal worden ondersteund bij zijn verdere race-activiteiten met Porsche. De Junior-traditie bij Porsche Motorsport gaat terug tot 1997, toen Dirk Müller en Marc Basseng als eerste lichting van het toenmalige UPS Porsche Junior Team in actie kwamen tijdens de Duitse Porsche Carrera Cup. Sindsdien hebben alle 21 rijders die de status van Porsche-junior hadden, het tot fabriekscoureur in de internationale autosport gebracht.



Dat biedt ook voor Van Berlo een interessant perspectief, al krijgt hij in de driedaagse selectie in Spanje ongetwijfeld te maken met sterke concurrentie. Naast Huub van Eijndhoven behoren ook de jonge Duitser Laurin Heinrich, dit seizoen al racewinnaar in de Supercup (op Zandvoort) en in de Duitse Carrera Cup, en Harry King, vorig jaar kampioen in de Britse Carrera Cup, tot de in totaal twaalf genomineerden.

“Het is allemaal nieuw voor mij, ik ga er blanco in, ga gewoon goed mijn best doen en dan zie ik wel wat eruit komt”, kondigt Van Berlo aan. “Ik beschouw het maar gewoon als een testsessie, maar dan in een andere omgeving en met andere mensen, en dan blijkt het resultaat aan het eind wel.” Voor Van Berlo is Aragón nog onbekend terrein, terwijl ook de Porsche Cup-auto een onbekende factor bevat: “Er wordt tijdens de selectie zonder ABS gereden, terwijl in de Amerikaanse cup wel ABS gebruikt wordt”, zegt hij. “Dat wordt dus even wennen, maar dat beschouw ik niet als een groot probleem.”Overigens is Huub van Eijndhoven, de Nederlandse rijder die namens de Porsche Carrera Cup Benelux als deelnemer aan de selectie wordt uitgezonden, voor Van Berlo geen onbekende: “Ik heb samen met Huub in een kart-team gezeten, volgens mij in 2014 of zo. Wel leuk dat we elkaar nu hier weer tegenkomen!”