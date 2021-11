De Porsche Cayenne Turbo GT

Stilte, dat heerst in mijn gedachten. Het gebeurt niet vaak dat ik sprakeloos ben, maar grotendeels is het wel positief. De Turbo GT maakte mij stil, door de uitstraling, het vermogen, de wegligging en gek genoeg ook het geluid.

Het leven is net als software, het is nooit af en het kan altijd worden verbeterd. Echter na 15 minuten staren op een stoel, kijkend naar de auto, kon ik bijna niets verzinnen wat er kan worden verbeterd. Want oh wat is Porsche solide.. Toch heb ik er een paar gevonden;)

Een 640 pk sterke V8

Het geluid van een sportauto is iets waar ik als petrolhead nooit aan zou kunnen wennen en van droom dat het nooit zal verdwijnen. Ditzelfde blok als de Lamborghini Urus: een 640 pk en 850 Nm producerende V8 klinkt dan ook fantastisch, maar is logischerwijs Porsche af fabriek en wettelijk ietwat tam. Het geluid zal wat mij betreft dan ook nog iets heftiger mogen om het bij de uitstraling en vooral de “league” van de auto te laten passen. Wellicht dat er aftermarket mogelijkheden zullen komen, al dan niet uitschakelbaar.

Rijgedrag

Mensen associëren Porsche altijd met racen, wat begrijpelijk is, maar iedereen kan “normaal” wegrijden in een Porsche en zich vrij snel een voelen met de auto zonder daarbij zichzelf direct of anderen in gevaar te brengen. Dat geldt ook voor deze uitermate, zelfs verrassend, comfortabele Cayenne Turbo GT. Tot nu toe heb ik alle generaties Cayenne gereden, maar deze rijdt in mijn beleving totaal anders dan zijn voorgangers. Het comfort dat je hebt als je in normale stand rijdt is bijzonder, zelfs off road zonder problemen overal doorheen kunt komen en wetende dat het een absoluut monster is zodra je de auto in sport plus zet. Dit brengt ons tevens naar het punt dat je de auto daadwerkelijk wilt proberen op hogere snelheid te rijden. Althans, je kan het eerder vliegen noemen. Je hebt totaal niet door dat je in een SUV zit, want de acceleratie die de auto heeft is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt in een hoge auto. Zo snel, zo stabiel en zo strak op de weg, vooral voor een auto die bijna 2300 kg weegt. Onze collega’s van AutoTopNL klokten de 0-100 km/u dan ook op 3,17 seconden, best bijzonder. Je zoontje elke dag met de Space Mountain naar school brengen, wie wil dat nou niet?

Exterieur

Je moet er van houden, maar de 22 inch neodymium zijdeglans gespoten wielen, kleuren hoogstwaarschijnlijk fantastisch bij elke kleur op de body. Mijn eigen auto is wit en stiekem heb ik mijn wintervelgen direct door Custom Dreams in dezelfde kleur laten spuiten toen ik deze combinatie zag. Beeldschoon.

Al met al, in acht nemend dat het de zwaarste uitvoering betreft die qua specificaties concurreert met een Urus of RSQ8, oogt de Turbo GT niet agressief. Wat mij betreft had dat net als het geluid iets grover gemogen, ondanks dat het Porsche is. De vorm van de vleugel is enigszins uit verband, maar hoe langer ik er naar keek hoe mooier ik het toch begon te vinden. Al wennen de kleine vinnetjes achterop aan de zijkant nog niet helemaal.

Interieur

Het mooiste van de Cayenne was altijd de cockpit, door alle knopjes in de middenconsole en de analoge tellers. Wat Porsche bijzonder slim heeft gedaan is de toerenteller in het midden analoog te laten, dat geeft je het vertrouwde gevoel. De middenconsole voelde altijd bijna letterlijk alsof je in een vliegtuig stapte en hoe mooi de technologisering ook is, fysieke knopjes voelen fijner als je ze indrukt. Het juiste aantikken bleek soms nog wel eens lastig in deze nieuwe setting, maar dat was in het begin ook met de homeknop van een telefoonproducent die naar een touch knop ging die nabootste alsof je iets indrukte middels trillingen. Het voordeel is dat alles went en dat zal hoogstwaarschijnlijk ook hier het geval zijn.

Verder volledig uitgevoerd in alcantara met veiligheidsgordels in dezelfde kleur als de velgen maakt de Turbo GT ontzettend verfijnd. Een stuur daarentegen in alcantara vind ik moeilijk. Dat wordt snel lelijker en het gele streepje in het midden vaak vies. Verder waren de stoelen de meest simpele die er te verkrijgen zijn, maar kenmerkend van een Porschestoel is dat ze gemaakt zijn om goed te zitten zonder veel aanpassingen te hoeven doen. De combinatie van leer en de in dezelfde kleur als de velgen en riemen geperforeerde alcantara middenbanen zaten dan als gegoten.

Specificaties

Motor: 3996 cc. V8 Bi-turbo

Aandrijving: 4×4 8 automaat

0-100 km/u 3.3s top 300 km/u (AutoTop klokte op 3.17s de 0-100 km/u en reden 314 km/u)

Verbruik gemiddeld 14.1l/100km

Uitstoot CO2: 319 g/km F label

Afmetingen: 4.942 x 1.995 x 1.636 mm (l x b x h)

Wielbasis: 2.895 mm

Gewicht: 2.220kg

Tankinhoud: 90 liter

Bagage inhoud: 482/1.464 liter

Prijs:

Vanaf €284.600,- NL €201.329,- BE

Oordeel

Het is makkelijk om te concluderen dat deze auto mijn hart heeft gestolen. De snelheid van een GT3, het comfort van een Panamera en de hoge poten van de Cayenne zelf voor de wintersport. Deze auto is eigenlijk een mix van 3, maar daar is ook de prijs naar. Met een Nederlandse vanaf prijs van €284.600,- dan ook echt bijzonder hoog. Bijna 3x zoveel als de goedkoopste Cayenne (€106.200,-). Wel minstens 3x zoveel plezier, genot en het gevoel dat eeuwige jeugd bestaat wegens de grote glimlach die overheerst.

Bedankt voor de fantastische dag, ik ga sparen.

Mitch

Foto’s Gassion