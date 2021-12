Virtueel eindejaarsfeest Porsche Motorsport met eerste beelden Porsche-LMDh

Tijdens de virtuele ‘Night of Champions’ werden eerste beelden van het nieuwe Porsche LMDh-prototype getoond. (Foto: Porsche AG)

Voor het tweede jaar op rij vond de jaarlijkse ‘Night of Champions’, het traditionele eindejaarsfeest van Porsche Motorsport, niet fysiek in Weissach, maar in digitale vorm plaats. Virtueel werden de kampioenen in de schijnwerpers gezet, werd er terug- en vooruitgekeken en werd er een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe LMDh, waarmee Porsche in 2023 terugkeert op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij. Vierenzestig.nl volgde de digitale presentatie.

De presentatie van het programma van een kleine anderhalf uur was in handen van Jule Gölsdorf, al jarenlang het vaste (vrouwelijke) gezicht van de eindejaarsactiviteit van Porsche Motorsport, en hoofd teammanagement en business relations van Porsche Motorsport, Carlo Wiggers. Er werd teruggekeken op het afgelopen raceseizoen van Porsche in al zijn facetten en werd vooruitgeblikt op het racejaar 2022.

De presentatie van het programma was in handen van Jule Gölsdorf (r.) en Carlo Wiggers.

Natuurlijk vormt de voorbereiding op de LMDh-première tijdens de Rolex 24 At Daytona in 2023 volgend jaar een belangrijk onderdeel van de sportactiviteiten bij Porsche. Voor het fabrieksprogramma met prototypes in FIA WEC en IMSA is een nieuwe tak onder de naam Porsche Penske Motorsport opgezet, opererend vanuit drie locaties: het hoofdkwartier van Penske in Mooresville in de Amerikaanse staat North Carolina, een basis in Duitsland en het bestaande centrum van Porsche Motorsport in Weissach.

Roger Penske, voor wie het winnen van Le Mans nog steeds een droomwens is, zond een videoboodschap.

De Zwitser Urs Kuratle, die een aantal jaren geleden al een belangrijke rol speelde in het programma met de 919 Hybrid bij Porsche, is benoemd tot projectleider LMDh. De ‘roll-out’ moet nog voor kerst, dus deze week, in Weissach plaatsvinden. In het nieuwe jaar staat een omvangrijk testprogramma gepland. De verplichting van de rijders is een gezamenlijke activiteit van Penske en Porsche en tijdens de ‘Night of Champions’ werden twee rijders, van wie de namen in het geruchtencircuit al wekenlang rondzongen, officieel bevestigd.

De eerste is de Amerikaan Dane Cameron, een oudgediende bij Penske, waar hij van 2018 tot en met 2020 drie seizoenen lang met de Acura DPi actief was en in 2019 de IMSA-titel won. De tweede rijder is de Braziliaan Felipe Nasr, dieook al IMSA-kampioenstitels op zijn naam heeft staan, de eerste behaald in 2018 met de Whelen-Action Express-Cadillac en de tweede dit jaar met hetzelfde team.

Er werden al wat beelden van de nieuwe auto getoond, zij het nog volledig in camouflagekleuren om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig is, en om de nieuwsgierigheid bij velen nog een beetje te prikkelen. Bij de vormgeving van de LMDh werden de nodige stijlkenmerken toegepast die verwijzen naar eerdere succesvolle lange-afstandsprototypes van Porsche, zoals de 956, de 911 GT1 en de 919.

Laatste jaar als fabrieksteam met de 911 RSR

In de GT-racerij rijdt Porsche komend seizoen voor het laatst als fabrieksteam met de 911 RSR in het FIA WEC. De combinatie Richard Lietz/Gianmaria Bruni blijft ongewijzigd, Kévin Estre vindt na een jaar met Neel Jani komend seizoen opnieuw Michael Christensen aan zijn zijde. Jani blijft wel reserverijder in de Formule E en de suggestie werd al gedaan dat hij mogelijk bij een andere project van Porsche wordt betrokken. Je hoeft geen helderziende te zijn om te begrijpen dat dit het LMDh-verhaal is. In Le Mans, waar altijd drie coureurs per auto in actie komen, wordt het duo Lietz/Bruni in de Porsche met startnummer 91 versterkt door de Fransman Fred Makowiecki, terwijl de Belg Laurens Vanthoor als derde rijder in de nummer 92 naast Estre en Christensen in actie komt.

In de GT3-racerij zet Porsche grof geschut in om de overwinning bij de 24-uursrace op de Nürburgring te verdedigen: met Michael Christensen, Kévin Estre, Laurens Vanthoor en Fred Makowiecki komen vier Porsche-fabrieksrijders met de 911 GT3 R van Manthey Racing in actie. Vanwege de fel geelgroene kleur is de auto bij fans bekend onder de naam “Grello”. In de DTM, volgend jaar voor het tweede seizoen met GT3-auto’s, komen twee teams met Porsches in actie: SSR Performance met twee 911’s en het KÜS Team75 Bernhard met één auto. Voor het laatstgenoemde team staat met fabrieksrijder Thomas Preining ook de coureur al vast, SSR kan ook gebruik maken van fabrieksrijders in de DTM.

In de Formule E, waar Porsche nog een projectleider zoekt, blijft het bestaande rijdersduo André Lotterer en Pascal Wehrlein gehandhaafd, waarbij duidelijk werd gesteld dat het komende seizoen de eerste overwinning nu toch echt wel het doel is.

De prestaties van Larry ten Voorde bleven uiteraard niet onvermeld.

Kampioenen voor het voetlicht

Uiteraard werden ook de diverse kampioenen in de Porsche-merkencups voor het voetlicht gehaald, waaronder Larry ten Voorde als winnaar van de titel in zowel de Duitse Porsche Carrera Cup als de Porsche Mobil 1 Supercup en GP Elite als teamkampioen in de Supercup. Ook Dylan Derdaele werd genoemd, de titelwinnaar in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Winnaar van de Porsche Cup, de jaarlijkse prijs voor de beste privérijders met Porsche, was dit jaar de Belg Jan Heylen, die met Wright Motorsports vele successen behaalde in zowel de Amerikaanse IMSA-serie als de GT World Challenge America. Hij liet de Duitse broers Alfred en Robert Renauer achter zich.

Ook aandacht voor simracen met een blik achter de schermen in de ‘purple room’ van Coanda Simsport in Gronau, net over de Nederlandse grens.

Ook was er aandacht voor het simracen, met een reportage vanuit de thuisbasis van het door Porsche ondersteunde team Coanda Simsport in Gronau, net over de Nederlandse grens, inclusief de beroemde ‘purple room’ waar de simracers van Coanda, onder wie onze landgenoot Mack Bakkum, hun wedstrijden rijden. Voorts werd er ingegaan op het vertrek van Fritz Enzinger als sportdirecteur en de komst van Thomas Laudenbach als diens opvolger.

Tekst: René de Boer

Foto’s: Screenshots, Porsche AG