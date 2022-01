Een nieuw pand, een nieuwe locatie én een nieuwe naam: Porsche Centrum Brabant.

Het nieuwe jaar begint met bijzonder leuk nieuws uit Brabant. In 2022 wordt namelijk gestart met de bouw van een nieuw hoofdstuk in de decennialange historie van Porsche in Noord-Brabant. Aan de Heusdensebaan in Oisterwijk zal een volledig nieuw te bouwen Porsche Centrum verrijzen, geheel volgens de recent geïntroduceerde ‘Destination Porsche’ bouwstijl van het beroemde en sportieve merk uit Stuttgart. Vanaf juni 2022 wordt de sloop van de huidige bebouwing in gang gezet, waarna in het derde kwartaal van dit jaar begonnen zal worden met de bouwperiode. Oplevering wordt circa één jaar later verwacht.

Eind jaren zeventig

Eind jaren zeventig maakt Porsche haar opwachting in de provincie Brabant, met een locatie in de stadskern van Eindhoven. Begin jaren negentig wordt gekozen voor een locatie aan de rand van Eindhoven. Een plek waar in het begin van het nieuwe millennium de introductie van de Porsche Cayenne het startschot is voor een sterke groei van het merk. Om die reden wordt in 2005 de huidige locatie betrokken aan de A58 ter hoogte van Oirschot. Dat het succesverhaal van Porsche zich sinds die tijd, mede dankzij modellen als de Panamera, Macan en volledig elektrische Taycan, onverminderd heeft doorgezet blijkt wel uit het formaat van de nieuwe locatie: Porsche Centrum Brabant wordt meer dan twee-en-een-half keer zo groot dan het huidige Porsche Centrum Eindhoven.

Porsche Centrum Eindhoven

Foto’s Alain Feld





Porsche als beleving

Een Porsche is méér dan slechts een auto, het is een samenkomst van product, beleving, emotie en lifestyle. Het nieuwe gebouw van Porsche Centrum Brabant wordt dan ook een doorvertaling van al die zaken. Met, volgens de nieuwe ‘Destination Porsche’ filosofie, veel ruimte voor beleving en die typische gastvrijheid waar Brabant bij uitstek om bekend staat. Een écht clubhuis, voor Porsche klanten, fans en autoliefhebbers in het algemeen, waarbij zeker het gedeelde autosport-DNA van zowel Porsche als Porsche Centrum Eindhoven een prominente plek zal krijgen.

De indrukwekkende showroom, met de kenmerkende Porsche gevel, wordt aangevuld met een werkplaats vol met de laatste technologie, inclusief alle faciliteiten om klaar te zijn voor een verder geëlektrificeerde toekomst. Een werkplaats die bovendien als aanvulling op de Porsche-beleving gezien wordt, en daarom met veel glas transparant zichtbaar zal zijn voor klanten en bezoekers. In een aangrenzend gebouw breidt Porsche Centrum Brabant bovendien haar dienstverlening uit op zaken als premium autolakreiniging- en bescherming en Porsche-gecertificeerd schadeherstel. Op een eerste verdieping komt ruimte voor een uitgebreid aanbod aan Porsche occasions, voorzien van het sterke Porsche Approved garantielabel.

Trots

“Wij zijn buitengewoon trots op deze nieuwe mijlpaal voor ons bedrijf”, vertellen Ad Geerts en Luc Vanderfeesten, eigenaren van PGZ Premium Mobility, waartoe Porsche Centrum Eindhoven behoort. “Al vanaf het eerste contact is Oisterwijk een plek geweest waar wij ons meteen thuis voelden. De sfeer en ontvangst, de omliggende natuur, de centrale ligging in Brabant en de vele bekende gezichten maakten Oisterwijk voor ons de perfecte match en een prachtige, representatieve plek om het mooiste Porsche Centrum van Nederland te plaatsen. Dat we daarbij deze nieuwbouw kunnen realiseren met de familie Van Eijndhoven, échte Porsche-liefhebbers waar we al jaren een uitstekend contact mee hebben, is daarbij een geweldige bonus. Dus we zijn trots. Op wat ons te wachten staat als bedrijf en merk, want ook Porsche gaat nog met veel mooie producten komen, en op onze fantastische teams bij Porsche Centrum Eindhoven en zusterbedrijf Porsche Centrum Maastricht. Daarbij zijn we ontzettend dankbaar richting al onze klanten, voor wie we elke dag het beste van ons zelf geven. Dankzij hun vertrouwen kunnen we deze grote stap realiseren en gezamenlijk uitkijken naar de opening van het volledig nieuwe Porsche Centrum Brabant.”

Artist Impressions; Porsche Centra Eindhoven, Maastricht