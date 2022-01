Veiling iconische Porsches bij RM Sotheby’s Arizona

Mocht je altijd al de 959, de 918 en de Carrera GT willen hebben? Nu is je kans, in Arizona wordt vandaag een RM Sotheby’s veiling gehouden, waar onder andere deze drie toppers een nieuwe eigenaar zullen krijgen. De keuze tussen deze drie hypercars vanuit drie verschillende periodes is natuurlijk eentje die je niet makkelijk maakt. Kies je voor de elegantie, techniek uit de Porsche 959 en dan ook nog in het knalrood? Of ga je voor de rauwe, in mijn ogen, best klinkende auto aller tijden? De Carrera GT. Of wil je toch liever de moderne hardcore Porsche 918 Spyder? Als Porsche-purist wil je ze natuurlijk allemaal. Er is alleen één maar, de prijskaartjes. Stuk voor stuk zullen ze om en nabij de €1,000,000 gaan opleveren. Een goed gevulde portemonnee, of snel je cryptowallet verkopen is dus wel een vereiste.

Porsche 964 Turbo S ‘Flachbau’

Naast deze drie kanjers gaan er nog negen andere Porsches onder de hamer en dit zijn ook zeker niet de minste. Ik zal deze op volgorde van geschatte verkoopprijs benoemen. De eerstvolgende komt uit dezelfde collectie als eerder genoemde, dit is de 964 Turbo S ‘Flachbau’. Dit zwart op zwarte exemplaar is een van de in totaal 76 geproduceerde Flachbau’s. Deze volledig originele Porsche gaat naar schatting tussen de €750,000 en €900,000 opleveren.

Porsche 356

Vannacht zullen er twee Porsche 356’s worden geveild. Een coupe uit 1951 die volledig gerestaureerd en gespoten is in zijn originele kleur Adriablau. Naast deze vroege editie van de 356 wordt er dus nog een 356 geveild, een rode 356 A Speedster uit 1957. Deze 356 is inmiddels 50 jaar in handen van een en dezelfde persoon. Deze man kocht hem tijdens zijn rechten studie in California en heeft hem toen als daily gereden. De blauwe coupe wordt geschat op een prijs rond de €500,000 en de rode speedster rond de €300,000.

Porsche 993 Turbo S

In mijn ogen misschien het vetste item uit deze lijst, de 993 Turbo S. Dit is een van de 352 exemplaren die geproduceerd zijn van dit type. Naast dat het naar mijn idee een van de mooiste auto’s die Porsche heeft gemaakt is, is het ook de laatste en meest ontwikkelde luchtgekoelde 911 Turbo. De spec maakt hem nóg mooier, het Arctic Silver Metallic exterieur in combinatie met het Boxster red interieur afgewerkt met carbon fibre details maakt hem helemaal af. Al heb ik hem toch liever in het zwart met camel interieur, maar hier doe ik het ook voor. Dan nu het prijskaartje, naar schatting gaat hij ruim €400,000 opleveren. Pfoe, nog even dromen.

Porsche 997 GT2 RS

In dezelfde prijsklasse vinden we een 14 jaar jongere Porsche. De 997 GT2RS, in het GT Silver, een van de snelste en krachtigste Porsches ooit gemaakt. In de kont ligt een 620hp sterke twinturbo die wordt aangedreven door een HANDBAK. Er werden destijds slechts 500 stuks gecreëerd van deze hardcore 997 die sneller een rondje op de Nordschleife deed dan een Bugatti Veyron, Ferrari 488 GTB of de Carrera GT. Typisch voor dit model is de carbonnen motorkap die samen met het zwarte interieur een heerlijke combinatie maakt. Geschatte prijs, net als de 993 Turbo S, rond de €400,000.

Porsche 930 Targa Flachbau

Naast de 964 Flachbau, gaat er ook een 930 Flachbau geveild worden. Dit exemplaar uit 1989 is de Flatnose variant van de alom geprezen 930 Turbo. De 930 Turbo was de eerste 911 Turbo die Porsche creëerde en legt sindsdien de lat in de autoindustrie. Met gigantische luchtinlaten en een absurde spoiler op de kont was en blijft het een unieke verschijning. En dan is deze Targa Flachbau of flat-nose natuurlijk weer een heel slag specialer. Van 1987 tot 1989 zijn er slechts 29 Targa Flachbau’s gecreëerd, waarvan er slechts negen, net als deze, in het laatste jaar. Deze negen modellen hebben in tegenstelling tot hun voorganger geen handgeschakelde 4 bak, maar een handgeschakelde Getrag G50 5 bak. De geschatte verkoopprijs is tussen de €310,000 tot €395,000.

Porsche RUF BTR III

Om het rijtje dat vannacht geveild gaat worden af te ronden zijn er nog drie auto’s die geveild zullen worden. Ook deze drie zie je niet t dagelijks voorbijkomen en zijn daarom zeker het volgen waard. Een 1985 Porsche RUF BTR III, geschatte verkoopprijs rond de €300,000. Een 2014 Porsche 911 GT America, geschatte verkoopprijs rond de €100,000. En een 1967 Porsche 912 waarvan verwacht wordt dat hij verkocht word voor rond de €60,000.

Een heel leuke tip voor jullie, de veiling is vannacht rond 01:00 live te volgen. De uiteindelijke link zullen wij via Instagram met jullie delen en zo zullen wij ook live in de instagram stories verslag doen van de Porsches die geveild worden. Wil je niets missen van deze veiling? Volg ons dan op Instagram: https://www.instagram.com/vierenzestig/.

Meer informatie over de veiling is te vinden op: https://rmsothebys.com/en/auctions/az22.