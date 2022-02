Aandeel Porsche – update per 1 februari 2022

Voordat het aandeel Porsche onder de loep wordt genomen eerst wat verdieping betreffende het fenomeen opties, zoals eerder aangekondigd.

Een optie is voornamelijk een contract. Men kan op basis van dit contract een recht bezitten of een plicht hebben. Dit verschil moet in elk geval duidelijk zijn.

Er zijn vele mogelijkheden en combinaties maar alles is terug te voeren tot een overzichtelijk basis van twee (2) mogelijkheden, te weten een Call-optie en een Put-optie.

Een Call(optie) koop je wanneer de koersverwachting omhoog is, terwijl een Put(optie) gekocht wordt indien de verwachting naar beneden gericht is. Bij een koersval of een koersexplosie kan door het aanwezige hefboomeffect in de optie de opbrengst vele honderden procenten zijn! Het meest recente voorbeeld van een koersexplosie is die van Hunter Douglas met een plus van 70% in één dag.

En hoewel voorkennis niet voorkomt en zelfs strafbaar is, is het uitermate interessant om juist de dag voor de aankondiging eens onder de loep te nemen. Duidelijk mag zijn dat sommige mensen een klapper gemaakt hebben!

Een contract kan gekocht en verkocht worden. Zo ook een optiecontract. Een call-optie kan gekocht worden maar ook verkocht worden. Ben je koper dan bezit je een recht, ben je verkoper dan heb je een plicht. Ik beperk me tot het hebben van rechten, dus plichten laat ik buiten beschouwing.

Indien je de verwachting hebt (op basis van een langdurig stijgende trend) dat de koers van het aandeel verder omhoog kan, kun je aandelen kopen of voor een fractie van het beoogde bedrag dat je kwijt bent om 100 aandelen te kopen een optiecontract aanschaffen.

Wanneer je een optiecontract koopt (recht) dan OPEN je het contract. Je koopt dan een recht om 100 aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, de uitoefenprijs. Neem als voorbeeld een koers van € 100,–. Om honderd aandelen te kopen ben je € 10,000,– kwijt. Stijgt de koers met bijvoorbeeld € 23 in een half jaar dan is je winst 23% in een half jaar.

Je had ook een call-optie kunnen kopen voor ongeveer € 14,– per contract. Je koopt dan een recht om honderd aandelen te kopen tegen een prijs van € 100,– tegen een premie van € 14,–.

Die factor 100 wordt in rekening gebracht, dus in plaats van € 14,– ben je € 1,400,– per contract kwijt. Koop je drie(3) contracten dan ben je € 4.200,– lichter.

De moeilijkheid bij een optie is tegen welke prijs dien je te kopen en nog belangrijker, binnen welke periode komt jouw verwachting uit? Op basis van trendlijnen, een lage of hoge RSI kan men al een betere inschatting maken over de prijs en de verwachting.

Gaan we als voorbeeld terug naar het aandeel Porsche in de maand december verleden jaar dan stond de RSI eind november op 20. Dit mag gezien worden als een hard KOOPSIGNAAL , terwijl de koers van het aandeel toen € 74,10was.

De uitoefenprijs is dan afgerond € 75,– voor het optiecontract. Behalve de keuze call of put heb je nog te maken met de tijd dat het contract geldig is en de koers. De berg op is vaak moeilijker en gaat vaak langzamer dan de berg af of een val in het ravijn. Een call-optie op drie(3) maanden lijkt een goede mogelijkheid, u had ook kunnen kiezen voor een half jaar, een jaar maar ook een dag of een week. De koers van € 74,10 is nagenoeg gelijk aan de uitoefenprijs van de optie, men noemt deze koers dan ATM (At The Money) maar er bestaat ook een OTM (Out (of) The Money, met koersen ver boven of onder de € 75,– en ITM (In The Money).

Een ITM call optie levert meteen geld op maar is duurder in aanschaf, terwijl een OTM stukken goedkoper is, maar de verwachtingen ook lager zijn. Een ATM of ITM optie van € 75,– op Porsche met als looptijd de maand maart 2022 was half december GOUD waard. Een ATM en ITM waren minimaal € 88,94 – € 75,– = € 14,– waard. Daarbij opgeteld de aanschafwaarde van € 14,– aangezien het contract nog drie maanden loopt en de kans dat de koers hoger wordt, zeer aannemelijk is, is het optiecontract ineens € 2,800,– waard in plaats van de € 15,– koerswinst die men met de aanschaf van 100 aandelen gerealiseerd had. 100 x € 15,– = € 1,500,– tegen een winst van minimaal € 14,— per contract ( dus maal 3 maal 100! ) = € 4,200,–

De winst had nog vele malen hoger kunnen zijn indien gekozen werd voor een OTM optie. Dit lijkt niet logisch maar dat is het wel. Stel je had een contract gekocht met als uitoefenprijs € 100,– in plaats van € 75,– (een verschil van 33%) Dit moet je ook terugzien in de aankoopprijs van het contract. Waar € 14,– voor een ITM contract gewoon zal zijn zou een prijs van € 1,50 per OTM contract redelijk zijn. In aanschaf dus € 450,– voor drie contracten.

Uitgaande van hetzelfde voorbeeld en de prijs koers van € 88,94 half december was het OTM optiecontract van € 1,50niet langer te koop tegen die prijs maar eerder tegen € 7,– of € 9,– De winst was dan niet 100% maar een vlotte 600% ! De verwachting dat de koers € 100,– gaat halen is vele malen hoger geworden vandaar die prijsstijging. De winst stel je veilig door het contract te sluiten, en de optie te verkopen.

Handelen met opties is geweldig om te doen, maar men dient zich ook bewust te zijn van de gevaren. Was de koers bijvoorbeeld niet gestegen maar gedaald naar zeg € 55,– dan was je optie waardeloos afgelopen, dus € 4,200.– weg terwijl je bij je aandelen nog steeds € 55,– per aandeel bezit (in plaats van de aankoopwaarde van € 74,10)

Vooral bij extremen kan men met een optie een alles veranderende klapper maken, denk maar eens aan de koersval bij9/11. Het zal niemand verbazen dat er vandaag de dag nog steeds onderzoek gedaan wordt naar de vele OTM opties die destijds in Qatar verhandeld werden…..

Terug naar het aandeel Porsche (koers tot en met 31-01-2022 actueel)

DAGgrafiek

Wachten is moeilijk. Soms echter noodzakelijk. Instappen op het juiste moment werpt zijn vruchten af, zeker bij beleggen. Indien je de regels volgt, komt het rendement vanzelf. De meesten echter rennen achter de bal aan zoals bij het voetbal, beter is om daar te gaan staan waar je de bal verwacht. Klinkt logisch, en dat is het ook, net zoals dat bij beleggen het geval is.

De letters A t/m D heb ik nogmaals gebruikt alleen de lijnen A en B verbinden nu de twee laatste toppen en bodems en zijn daarmee wat verplaatst verder naar rechts in de grafiek.

Indicatoren: De RSI (grafiek bovenin) is inmiddels uitgebreid met een gemiddelde van 5 dagen welke in een VROEGstadium met de uitbraak uit de vloeiende rode lijn een signaal geeft om bepalen of je beter kunt kopen, dan wel te verkopen. De RSI noteert nu 41 en staat hiermee onder de 50, het negatieve gebied. Toch lijkt hier zich voorzichtig een bodem te vormen.

Het MACD (grafiek onderin) is ook door de neutrale 0-lijn gegaan en beweegt eveneens in negatief gebied. Al met al bevestigen deze indicatoren de dalende trend. Het aandelenbezit wordt dus minder waard.

Indien je niet alle tijd van de wereld hebt of het eeuwige leven dan had het aandelenbezit al in juli 2021 verkocht dienen te worden, zie ook updates van 01-12-2021 en 01-01-2022.

De dalende trend is nog steeds intact. De laatste top is namelijk LAGER dan de voorgaande. Ook de bodem van verleden week is lager dan de voorgaande. Voorts is het MA-10 dalend, net zoals het MA-30, terwijl het MA-90 als ook het MA-150 zich horizontaal bewegen maar wel nog steeds (fractioneel) dalend.

WEEKgrafiek

De RSI daalt na een top gezet te hebben op 56,99 fractioneel hoger dan de laatste top in de RSI op 56,29 van 15-10-2021. De nieuwe indicator, het MA-5 breekt ook hier uit, uit de vloeiende lijn en bevestigd de dalende trend. Het MA-10 stijgt licht terwijl het MA-30 nog steeds dalend is.

De lange termijn gemiddelden MA-90 en MA-150 (hier in WEKEN) stijgen nog!

Het MACD staat neutraal nabij de neutrale 0-lijn maar het heeft er alle schijn van dat er een top gezet gaat worden rond dit punt wat een verdere daling zou betekenen.

Ik waag me niet aan voorspellingen maar je kunt op je klompen aanvoelen dat een oorlogsdreiging met Rusland de beurs geen goed zal doen. Kansen zullen er altijd zijn, of gewoon aan de zijlijn zitten en wachten op de lente. Want die komt eraan!

Volgende update 1 maart 2022 met ook een blik op de Crypto-valuta Bitcoin en Etherium!

