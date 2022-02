Porsche Centrum Rotterdam; autopaleis langs de A20

Reed je pakweg een jaar geleden over de A20 richting Hoek van Holland, dan zag je aan de rechterkant een betonnen skelet van een verlaten en ogenschijnlijk vervallen pand. Wordt dat nou het toekomstige nieuwe onderkomen van Porsche Centrum Rotterdam (PCR)?

Iedereen die de afgelopen jaren de vestiging in de Landaulettestraat heeft bezocht heeft met eigen ogen kunnen zien dat PCR uit hun jasje was gegroeid. Een parkeerplaats vinden viel niet mee en ook in de showroom was het passen en meten. In oktober 2019 was ik daar op de koffie en heb ik dat nog even vastgelegd. Vandaag zijn wij van 64 op de koffie in het nieuwe pand. Met bijna vier keer zoveel ruimte als het oude pand!

De meeste Rotterdammers kennen het pand als de Mercedes-vestiging van de vermaarde John van Dijk, die in zijn gloriejaren meer Mercedessen per jaar verkocht dan Mercedes-Benz importeerde. Veel BN’ers maar ook individuen van andere pluimage waren klant en kwamen op bezoek. Dit is allemaal historie. Van Dijk & dochters ging failliet en John van Dijk overleed 13 januari 2020 op 78-jarige leeftijd.

Je kunt het niet missen. Het betonnen skelet is veranderd in een groot, opvallend en mooi pand. Geheel volgens de Destination huisstijl van Porsche. Een enorme opleving voor de Spaanse Polder. Dit is de tegenwoordige tijd en de toekomst.

Vestigingsmanager Harrie van Ham en Tessa Hordijk, Brand & Event Marketing ontvangen ons hartelijk in het nieuwe pand. Na een lekkere kop koffie gaan Mitchell en Viktor, die het beeldmateriaal verzorgen, met Tessa mee voor een rondleiding door het pand zodat ze de mooie plekken op kunnen zoeken. Harrie nodigt mij uit in zijn kantoor om al de informatie te geven die ik maar wens. Dit werd een heel leuk gesprek,

Niet de eerste verhuizing

Voor Harrie is dit niet de eerste verhuizing die hij meemaakt bij Porsche Centrum Rotterdam. Toen hij tien jaar in dienst was, dat was in 2011, verhuisde het bedrijf van de Aploniastraat naar het grotere pand aan de Laundauttestraat. Tien jaar later, december 2021 was het weer zo ver. “Hoewel we in de Landaulettestraat meer ruimte hadden dan in de Aploniastraat, bleek al vrij snel dat we uit ons jasje groeiden” aldus Harrie. “Met de uitbreidende modellenlijn van Porsche is het merk enorm gegroeid, Ook in Nederland, ook in Rotterdam. In de tijd van Porsche Hoogenboom deden wij zo’n 40 auto’s per jaar en alle Porsche Centra in Nederland zo’n 200. Vorige maand alleen verkochten wij er al meer dan 40. Destijds dachten we dat we met de 4.500 m2 wel vijftien jaar vooruit konden. Deze enorme groei, hoe geweldig mooi ook, had echter tot gevolg dat we al na een paar jaar op zoek moesten naar meer ruimte.”

Op zoek naar ruimte

Meer ruimte voor een bedrijfspand in Rotterdam vinden was, en is nog steeds, echter niet makkelijk. Net buiten de stad wel, maar dat wilde PCR absoluut niet. “Er moet 010 in ons telefoonnummer staan” grapt Harrie, “maar zonder gekheid, Rotterdam is een iconische stad, we zijn er trots op en de ligging is strategisch, ons bedrijf buiten deze stad was een idee dat al snel werd verworpen”. Via een klant kwamen ze bij dit pand terecht. Leeg, oud, vervallen en verlaten. Samen met Paul van Splunteren, Senior Vice President Pon Luxury Cars , is Harrie het toch gaan bekijken en ze zagen de mogelijkheden. “Het oude skelet als basis, rauw, solide en een autohistorie. In gedachte zag ik al onze toekomstige “winkel” met al die vierkante meters. Deze eerste bezichtiging was al vijf jaar geleden”.

Harrie van Ham; trots op het nieuwe PCR, Porsche en Rotterdam

Te groot voor Porsche alleen

Ondanks het vertrouwen in de toekomst voor Porsche vertelde Harrie dat 17.500 m2 wel erg veel is voor het bekende sportwagen merk. Vandaar dat twee andere merken van Pon ook onderdak vinden in het nieuwe pand. Bentley en Lamborghini, met eigen showrooms en een eigen ruimte in de werkplaats. Het grootste deel omvat echter het Porsche Centrum. En daarom zijn we hier natuurlijk.

Klein maar gezellig

In de Landaulettestraat was weliswaar weinig ruimte, maar er heerste een gezellige geborgenheid. ‘Cosiness’ noemt Harrie het. “Ik beloof dat dit gevoel er ook is in onze nieuwe vestiging. We zorgen er voor dat je je hier meteen thuis voelt. Je tweede huiskamer, die de sfeer van Porsche uitstraalt. Hier hebben we de ruimte om jou het échte Porschegevoel te laten beleven. Dit moet de locatie worden waar je met vrienden of familie rustig kunt kijken naar onze producten, in een no nonsens sfeer die past bij Porsche Centrum Rotterdam.” Bovendien zit ‘Cosiness’ niet alleen in een pand, maar zeker ook in de mensen, het team. Collega’s zijn vrienden van elkaar geworden. Het team zit erg op de relatie met klanten en dat vormt ook de basis voor iedere nieuwe collega. Open staan om gasten te begroeten, samen koffie te drinken maar ook de absolute bereidheid om problemen op te lossen indien nodig.

Evenementen

De ruimte geeft ook de mogelijkheid om evenementen te laten plaatsvinden. Denk aan introducties, toerritten, goede doelen enz. Er kunnen makkelijk 1.000 personen in. Momenteel worden ze nog een beetje afgeremd door Corona, maar Harrie en zijn team hebben hier ook veel zin in, dus wordt vervolgd. Wat wel al mogelijk is dat je als bedrijf een vergaderruimte huurt. Wat is er leuker dan de jaarvergadering in een omgeving te houden waar alles om auto’s draait?

Eerste indruk

Het eerste wat ons bij binnenkomst opviel was licht en ruimte. Bij de entree van PCR op de begane grond kom je in een ruimte waar een gastvrouw je welkom heet en aan de rechterkant een wachtruimte zit. Aan de linkerkant zitten de service adviseurs die jouw Porsche in ontvangst nemen voor onderhoud en/of reparatie. De achterwand bestaat uit ramen waardoor je goed zicht hebt op de werkplaats. “De klant moet kunnen zien dat we netjes aan hun auto werken” zegt Harrie. Het moet gezegd: het effect hiervan vind ik enorm. Ik heb niet geteld hoeveel van de 24 werkplekken je kunt zien, maar het zijn de meesten denk ik. Een mooi gezicht.

Het pand is modern en fraai. Gelukkig is er wel voor gekozen om beschadigingen in de betonnen palen niet weg te werken. Natuurlijk is het beton geverfd, maar butsen en insnijdingen zijn zichtbaar. Als eerbetoon aan het auto-verleden.

Eerste verdieping

De showroom van Porsche en bestemd voor de verkoop van nieuwe Porsches. Ik val in herhaling, maar ook hier valt direct het licht en de ruimte op. In de showroom vind je de “Porsche Platz”, de ontmoetingsruimte in het atrium. Uiteraard wordt hier een lekkere koffie of iets anders geserveerd terwijl ja relaxed al het moois bekijkt. Verder zijn er aparte ruimtes bestemd voor de aflevering van je nieuwe Porsche. Mooi ingericht met bijvoorbeeld een technische uitstraling of juist een comfortabele. Het middelpunt is natuurlijk jouw nieuwe Porsche die daar staat te glimmen.

In de afleverruimte staat een Taycan glimmend te wachten op de nieuwe eigenaar.

Tweede verdieping

Op de tweede verdieping staan de Porsche Classics en Porsche Approved Occasions en de nieuwe en Pre-Owned Bentleys en Lamborghini’s.

Derde verdieping

Heel veel ruimte, geen licht. Deze verdieping is nog leeg, maar dat blijft niet zo. Verder wordt er gezwegen. Iemand een idee?

Alles in eigen huis

Voor werkzaamheden die tot nog toe werden uitbesteed aan derden is nu ruimte (is ie weer) genoeg. Dat heeft men bij PCR direct groots aangepakt. Voor schadeherstel en spuiten is een body repair center opgezet. Met een aantal werkplekken voor verschillende fases. In het car cosmetic center, met speciale verlichting die lak oneffenheden goed zichtbaar maakt, wordt je auto gereinigd, gepoetst en kan zelfs een glascoating worden aangebracht. Er is apparatuur aangeschaft om licht metalen velgen te herstellen (was mooi om te zien), evenals apparatuur voor ruitreparatie. Onderhoud en reparatie aan aircosystemen gebeurt nu in eigen huis.

Battery Repair Center

Wat laat zien dat PCR bezig is met de toekomst is dat zij gecertificeerd Battery Repair Center zijn. Dat wil zeggen dat zij batterijen van elektrische- en hybrideauto’s mogen en kunnen herstellen. Een stuk goedkoper en milieuvriendelijker dan vervangen van de complete batterij.

Iedereen is welkom

Er is ons meerdere malen en door verschillende personen binnen PCR gezegd dat iedereen welkom is. Zij zijn trots op de nieuwe locatie maar willen bovendien gezien worden als de plek in Zuid Holland waar Porsche-liefhebbers op hun gemak kunnen rondkijken, de Porschesfeer kunnen proeven en met andere liefhebbers kunnen praten. Ga gerust eens kijken zou ik zeggen.

Foto’s: Mitchell Verboekend en Viktor Gebbeken, Gassion.