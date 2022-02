Porsche behaalt eerste overwinning in de Formule E￼

In het derde seizoen van zijn deelname als fabrieksteam heeft Porsche eindelijk de lang verwachte eerste overwinning in de Formule E, de raceserie voor elektrisch aangedreven formulewagens, binnengehaald. In Mexico-Stad zorgde de Duitse coureur Pascal Wehrlein voor de overwinning, landgenoot André Lotterer completeerde het succes voor het TAG Heuer Porsche Formule E-Team door als tweede te eindigen. Lotterer leek in de slotfase van de race zelfs sneller, maar bracht het teamresultaat niet in gevaar.

Wie denkt aan Porsche en sportieve successen, denkt natuurlijk vooral aan lange-afstandsraces met sportwagens en GT-wedstrijden. Toch spelen ook formulewagens, ook wel aangeduid als monoposto’s of eenzitters, een rol in de historie van het merk in de autosport. In 1962 behaalde Dan Gurney met een Porsche 804 in de Franse Grand Prix op het stratencircuit van Rouen de enige overwinning voor Porsche in het WK (technisch gezien was het toen geen Formule 1, maar Formule 2) met een eigen motor en chassis. Carel Godin de Beaufort, de jonkheer van Kasteel Maarsbergen, racete een Porsche 718 en werd daarmee, eveneens in 1962, de eerste Nederlandse coureur die WK-punten scoorde. Later, medio jaren tachtig, was Porsche natuurlijk als motorleverancier zeer succesvol in de Formule 1 met de door Hans Mezger ontwikkelde TAG-turbomotor. Ook in de Amerikaanse IndyCar-serie was Porsche met een eigen chassis en motor actief, maar ook hier bleef het bij één overwinning, voor Teo Fabi op de Mid-Ohio Sports Car Course in 1989.

Dan Gurney zorgde in 1962 in Rouen voor de enige overwinning van Porsche met eigen motor en chassis in het toenmalige WK. (Foto: archief Porsche AG)

Na het stopzetten van het LMP1-programma, vooral vanwege gebrek aan concurrentie, aan het eind van 2017, richtte Porsche Motorsport zijn vizier op de Formule E, waar Audi en BMW al met fabrieksteams actief waren en Mercedes zijn geplande deelname had aangekondigd. In het seizoen 2019/2020 maakte Porsche zijn opwachting in de serie voor elektrische formulewagens, waarbij het merk in tegenstelling tot de meeste andere constructeurs niet koos voor de samenwerking met een bestaand team, maar voor een volledig eigen fabrieksteam voor het prepareren en runnen van de wedstrijdauto’s vanuit Weissach.

De verwachtingen aan Porsche waren hooggespannen, maar de eerste twee seizoenen waren vrij lastig. Het eerste jaar reden Neel Jani en André Lotterer voor het team, sinds het tweede seizoen maakt Pascal Wehrlein naast Lotterer deel uit van het team. Vorig jaar kwam Wehrlein in Mexico al dichtbij de lang verwachte eerste overwinning. Hij kwam als eerste over de finishlijn, maar raakte zijn vermeende overwinning kwijt door een administratieve fout: de banden op de auto waren niet degene die het team voor de race conform het reglement had aangemeld, waarop de wedstrijdleiding onverbiddelijk was.

Ditmaal lukte het in Mexico dus wel. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar de Formule E op een tot ongeveer de helft ingekorte variant van het Formule 1-circuit reed, verschafte Pascal Wehrlein zich met de snelste tijd in de kwalificatie de optimale uitgangspositie voor de 45 minuten durende race, terwijl ook André Lotterer, derde op de startopstelling, uitzicht op een goede klassering had.

In de beginfase van de race voerde Wehrlein een tijdlang het veld aan, maar later nam hij voor enige tijd genoegen met de derde plaats, ook om te voorkomen dat hij teveel energie zou verbruiken. Zo kon hij later in de race weer aanvallen en met André Lotterer in zijn kielzog de leiding heroveren. Terwijl tal van andere rijders in de slotfase problemen hadden en vanwege gebrek aan stroom flink terrein verloren, reed Wehrlein de historische eerste overwinning van Porsche in de Formule E naar huis. André Lotterer had in de slotfase minstens zoveel tempo, maar toonde zich een goede teamspeler door Wehrlein niet teveel onder druk te zetten, zodat de 1-2 voor het team niet meer in gevaar kwam. De voorsprong van de beide Porsche 99X Electrics op de rest van het veld bedroeg bijna tien seconden. Met dit succes in de derde race van het seizoen klimt het TAG Heuer Porsche Formule E Team op naar de derde plaats in de tussenstand van het teamkampioenschap. In het rijdersklassement staan Pascal Wehrlein en André Lotterer met een identiek aantal punten respectievelijk op de derde en de vierde plaats.

Florian Modlinger is sinds de afgelopen zomer als projectleider verantwoordelijk voor het Porsche Formule E-team. (Foto: Porsche AG)

Het succes in Mexico komt korte tijd nadat Florian Modlinger, afgelopen zomer al aangesteld als projectleider Formule E bij Porsche, daarnaast ook de operationele leiding van het project had overgenomen van Amiel Lindesay, van wie wordt verwacht dat hij een rol gaat spelen bij de terugkeer van Porsche op het hoogste niveau in de sportwagenracerij en mogelijk in de iets verdere toekomst ook in de Formule 1. Voor Modlinger, eerder technisch verantwoordelijk bij het Abt-team in de DTM en in de Formule E, waar Abt de inzet van de fabrieks-Audi’s verzorgde, kwam de overwinning slechts twee dagen na zijn verjaardag.

“Met deze overwinning heeft het Formule E-project van Porsche zijn voorlopige hoogtepunt bereikt”, zei Michael Steiner, lid van de raad van bestuur van Porsche AG. “We hebben met z’n allen naar dit historische moment toegewerkt. We hebben ongelooflijk veel werk en inzet geïnvesteerd en vandaag werden we daarvoor beloond, nadat we er al een paar keer heel dichtbij waren.” Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport, verklaarde: “Dat we dit grandioze succes in de derde race van het nieuwe seizoen hebben behaald, maakt het met het oog op de strijd om de WK-titel bijzonder waardevol. Iedereen heeft hard voor deze overwinning gewerkt en ook na tegenslagen nooit het vertrouwen in ons project verloren.” Projectleider Modlinger sprak van “een memorabele dag voor Porsche. Van de eerste vrije training met de snelste tijd voor André via de kwalificatie met de pole-position voor Pascal tot aan de race met de dominante dubbelzege was dit een perfect weekeinde. Dank ook aan Amiel Lindesay, die al het voorwerk heeft verricht.”

Racewinnaar Pascal Wehrlein zei: “Ik was al twee keer dichtbij de overwinning in Mexico en ik ben heel blij dat het nu gelukt is. Het team had een goed plan, hoewel ik er aanvankelijk niet helemaal zeker van was dat het zou functioneren. Natuurlijk stonden we na het vorige seizoen onder druk, maar we hebben altijd het geloof in onszelf behouden en we wisten dat we een goed pakket hebben en vooraan zouden rijden als tijdens een weekeinde alles in elkaar past. Dat was vandaag het geval. Als we dit momentum kunnen meenemen naar de volgende races, dan wordt het van nu af aan hopelijk wat makkelijker voor ons.” André Lotterer stemde in: “Het afgelopen seizoen met pieken en dalen was voor ons niet gemakkelijk, maar nu kwam het allemaal goed. Vanaf de eerste training deden we het met beide auto’s goed. Met deze dubbelzege hebben we onderstreept dat we in het WK willen meestrijden.” De volgende twee Formule E-races worden op 9 en 10 april in Rome verreden.