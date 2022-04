Kay van Berlo met perfecte score op Long Beach

Op het stratencircuit van Long Beach in Californië stond het tweede raceweekeinde van het seizoen in de Porsche Carrera Cup North America Presented by The Cayman Islands op het programma. Evenals vorige maand op Sebring was onze landgenoot Kay van Berlo daarin oppermachtig: hij behaalde twee keer de pole-position en schreef ook beide races op zijn naam. Daarmee bracht hij zijn totaal op vier overwinningen uit vier races.

De races in Long Beach in een van de belangrijkste autosportevenementen aan de Amerikaanse westkust vormden niet alleen een première voor de Porsche Carrera Cup North America, maar waren tevens het eerste optreden wereldwijd voor de vorig jaar geïntroduceerde 992-Cup op een stratencircuit. De beide races, één op vrijdag en één op zondag aansluitend aan de IndyCar-race, kenden een behoorlijk chaotisch verloop.

IMSA, Long Beach Grand Prix, Long Beach, CA April 2022.

In de eerste wedstrijd startte Van Berlo vanaf de pole-position en verdedigde in de beginfase de eerste plaats tegen Riley Dickinson. Al in de eerste ronde kwam er een neutralisatie, nadat de auto van Efrin Castro in het bekende bloemperk bij de fontein belandde. In de negende ronde was er een botsing met meerdere auto’s in de hairpin, waardoor er vloeistof op de baan kwam te liggen. Daarop gingen ook Van Berlo en Dickinson in de rondte, maar terwijl onze landgenoot zijn eerste plaats kon vasthouden, viel Dickinson terug naar de zesde plaats. Met negen minuten te gaan werd de race weer vrijgegeven, maar al snel werden de gele vlaggen opnieuw gezwaaid na een flinke crash van Vernon McClure. Zo eindigde de race dan ook onder neutralisatie met Van Berlo als winnaar voor Parker Thompson en TJ Fischer. Van Berlo reed ook de snelste ronde.

Ook de tweede race werd voor meer dan de helft van de geplande tijd “onder geel” verreden na incidenten. Van Berlo startte andermaal vanaf de pole-position en kwam even onder druk van teamgenoot Dickinson, maar die verremde zich volledig voor de eerste bocht en belandde aldaar in de vangrails. Iets verderop kwamen drie auto’s met elkaar in botsing, wat voor een neutralisatie van niet minder dan 20 minuten zorgde. Vervolgens werd de race weer vrijgegeven, maar het genoegen was van korte duur na een crash van Michael McCann in bocht 8. Daarop werden de gele vlaggen opnieuw gezwaaid, waarna er nog een sprint van één ronde naar de finish was. Daarbij kwam de overwinning van Van Berlo niet meer in gevaar, opnieuw maakte hij er een ‘hat trick’ van met pole, zege en snelste raceronde. Trenton Estep eindigde als tweede, TJ Fischer behaalde de derde plaats.

“Een super-weekeinde voor mij op Long Beach”, zei Kay van Berlo na afloop. “Ik keek er al enorm naar uit, mijn eerste keer met een Porsche op een stratencircuit. Ik heb drie jaar geleden een keer een race gereden op een stratencircuit in Bangkok met een Lamborghini, maar dit was de eerste keer met Porsche. Wij waren de eerste klasse die de baan op kwam, dus er was geen enkele grip: veel zand, veel rommel, maar de snelheid zat er wel gelijk lekker in. Ik voelde me lekker, wat op een stratencircuit heel belangrijk is, want als je daar constant met samengeknepen billen rondrijdt, dan is dat wachten op problemen. Ook in de tweede vrije training ging het goed. De baan veranderde constant, want er kwam meer en meer grip. Ik wist dat de kwalificatie belangrijk zou zijn, ik wilde in een positie zijn dat ik in de races niet teveel risico zou hoeven te nemen. In de kwalificatie heb ik op mijn tweede of derde ronde zowel met het voor- als het achterwiel zijwaarts heel licht de muur geraakt. Er was wel wat verbogen, maar ik ging wel plankgas door en daarmee had ik ook pole.”

Vervolgens stonden de beide races op het programma. “Race één was totale chaos”, zei Van Berlo. “We hadden geen radiocontact vanwege alle betonnen gebouwen rond het circuit, dus we wisten niet dat er olie en water op de baan lag, maar daar kwam ik snel achter toen ik als leider de hoek om kwam en meteen een pirouetje draaide! Ik trapte weer meteen het gas in, waardoor ik weer door kon zonder één plek te verliezen, maar daar kwam ik wel echt goed mee weg! Je zit tussen twee betonnen muren, er is bijna geen ruimte, dat had heel anders kunnen uitpakken… Maar goed, die race dus gewonnen. Bij race twee ging de start iets anders, Riley (Dickinson, red.) zat aan de buitenkant en probeerde dieper bocht 1 in te remmen dan ik. Ik haalde het net en hij haalde het net niet. Daarmee wist ik dat ik het clean moest houden, ik kon een gaatje slaan en zat op een veilige plek om de race verder te rijden. Daar gaat het om op een stratencircuit: hoeveel risico ga je nemen? Het constant creëren van een veilige positie voor mezelf, dat was het doel, en dat is dit weekeinde goed gelukt. Dubbele pole positie, twee keer de snelste ronde en twee keer gewonnen, dus het maximale aantal punten! Super blij mee. We hebben nog een lang seizoen voor de boeg en ik ga proberen die lijn voort te zetten.” Van Berlo gaf aan, het op Long Beach enorm naar zijn zin te hebben gehad: “Een supergaaf circuit, een leuke stad, een mooi evenement, heel veel fans, wat mij betreft voor herhaling vatbaar.” Eerst volgt voor hem echter de ‘Prologue’ van de European Le Mans Series, dinsdag op het Circuit Paul Ricard in het Zuid-Franse Le Castellet, waar hij met de LMP2 van United Autosports rijdt. Aanstaand weekeinde staat op dezelfde locatie de eerste ELMS-race gepland.

Foto’s: Porsche Motorsport North America