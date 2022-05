Team PGZ by RedAnt Racing is helemaal klaar voor het nieuwe autosportseizoen. Na eerdere testdagen in Barcelona en een succesvolle oefensessie op Spa-Francorchamps enkele weken geleden, wordt op 5 mei de start gegeven van het nieuwe seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux. Team PGZ zal er staan met maar liefst vier Porsche 992 GT3 Cup.



Het 2022 seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux bestaat uit 6 weekenden, elk met twee races. Vier races worden in de Benelux gereden en twee elders in Europa, steeds samen met toonaangevende wedstrijden zoals het FIA World Endurance Championship, de ADAC GT Masters en de DTM.

Team PGZ by RedAnt Racing is dit seizoen in alle categorieën van dit officiële Porsche kampioenschap vertegenwoordigd. In de sterk gegroeide AM-klasse, speciaal voor gevorderde ‘gentleman’-coureurs, gaan Ad Geerts en Luc Vanderfeesten voor de tweede keer om de prijzen strijden. In de Pro-Am klasse zal niemand minder dan Tom Boonen, voormalig wereldkampioen wielrennen en veelvoudig winnaar van ’s werelds mooiste wielerklassiekers, aan de start verschijnen. In de Pro-klasse vinden we tweevoudig Porsche-kampioen Xavier Maassen en Sam Dejonghe, die in België naast zijn carrière als coureur ook bekend is als studio-expert tijdens de Formule 1 uitzendingen. De ambities voor beiden liggen hoog en zij zijn zeker in staat om voor algemene eindzeges te strijden, en wie weet de eindtitel.

“Na het succes én de commerciële uitstraling van vorig jaar zijn we tevreden om óók in 2022 op deze wijze PGZ, waar Porsche Centrum Eindhoven en Porsche Centrum Maastricht toe behoren, aan het team van RedAnt Racing te verbinden”, vertellen Ad Geerts en Luc Vanderfeesten. De samenwerking vorig jaar met Bert Redant en zijn team was erg succesvol en op maat gemaakt voor ons. We kijken er enorm naar uit om dit seizoen nog verder te groeien en mooie resultaten te behalen met deze fijne groep teamleden en mede-coureurs.”

Met sportieve groet,

Ad Geerts

Luc Vanderfeesten