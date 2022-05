Uitdagende start van tweede ronde Porsche Carrera Cup Duitsland

Na twee testdagen op de Red Bull Ring is de tweede ronde van de Porsche Carrera Cup Duitsland vandaag begonnen. De vrije training was uitdagend. Het grip niveau was laag en de balans van de auto kan nog verbeterd worden. “De baan was vies en door het rubber van de andere auto’s werd de grip een stuk minder.” reflecteerde Jesse. Er werden verschillende set-ups getest om de balans te verbeteren. “Natuurlijk werken wij keihard met het team om de juiste balans voor morgen te vinden. Trust the process.” zei Larry achteraf nuchter. Ook Huub was hoopvol: “Ik ben nog niet super tevreden, maar we weten wat we aan de auto gaan veranderen en hebben er vertrouwen in dat dit morgen verbetering brengt.”





Tijdschema

Kwalificatie: zaterdag 09:15 – 09:50

Race 1: zaterdag 14:40 – 15:10

Race 2: zaterdag 14:40 – 15:10





De kwalificatie en races zijn live te volgen via YouTube. De races worden daarnaast live uitgezonden op Ziggo Sport. Klik hier voor de livestream en live timing links.