Vet Cool Man 2022; een snikhete dag en toch Cool.

Zaterdag 18 juni 2022 stond bij heleboel kinderen rood omcirkeld in de agenda: de Vet Cool Man dag. Meerijden in een Porsche is natuurlijk al cool, maar de dag houdt veel meer in. Een fantastische dag voor chronisch zieke kinderen en hun familieleden. Maar ook bij de deelnemende Porscherijders was deze datum omcirkeld hoor, velen rijden al jaren mee.

Wat is Vet Cool Man?

Stichting Geluk en Vrijheid organiseert jaarlijks de Vet Cool Man, een groots evenement voor meer dan 150 gezinnen met een chronisch of ongeneeslijk ziek kind. Eenmaal per jaar laten zij door ruim 200 particuliere Porschebezitters de kinderen ophalen bij vijf ziekenhuislocaties in Nederland. Zij nemen de kinderen mee naar het Testcentrum van de RDW in Lelystad voor de lift van hun leven! De ouders mogen bij dit feestje uiteraard niet ontbreken, dus ook voor is hen is vervoer geregeld. In Lelystad is entertainment in alle denkbare vormen aanwezig, hoogtepunt is het ‘racen over het circuit’. Op deze manier trakteert stichting Geluk en Vrijheid jaarlijks een groot aantal gezinnen op een fantastische dag zonder zorgen. Dat is toch Vet Cool Man?

zaterdag 18 juni 2022

De ontvangst is in mijn geval bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. De gespannen afwachting is van veel kinderkoppies te lezen. Nog even een kop koffie in het zonnetje voordat je wordt voorgesteld aan je passagier en dan naar, voor vandaag hun, Porsche. Porscherijder Wouter en ik mochten ons ontfermen over broer AJ en zijn zusje Noraa. De keuze leek eenvoudig, zusje wilde de zwarte en broer de witte. Totdat bleek dat de ene een cabrio was en de ander niet. Tja…..heen de een en terug de ander in de cabrio was gelukkig goed.

Eindelijk was het zover. Klaar voor vertrek! Maar rijd je in een cabrio? Dan eerst smeren. De zon brandde al flink.

Het moet een schitterend gezicht zijn geweest op de Nederlandse wegen. Ruim tweehonderd Porsches onderweg vanuit Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam, Radboud UMC Nijmegen, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht en Isala Kliniek Zwolle naar het RDW testcentrum Lelystad.

Aankomst RDW Testcentrum Lelystad

Bij aankomst worden door professionele fotografen wat foto’s geschoten die je later kunt bestellen. Even wachten in de rij, maar de sfeer zat er in. Deze file vond niemand erg.

Eenmaal binnen kon de pret beginnen! Er was van alles te doen en het was geweldig om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden. Kan ik niet omschrijven. Gelukkig hebben we de beelden nog.

Bij een groot evenement als dit is het tegenwoordig helaas noodzakelijk om beveiliging te hebben die alles in de gaten houdt. Ook dat had de organisatie geweldig geregeld:

De kombaan

De parkeerplaats was verdeeld in groepen. Per groep werd gereden op de kombaan. Voor veel deelnemers het hoogtepunt van de dag. Sommigen bleven echter veilig op de vlakke grond en reden niet mee. Het is een hele belevenis, zeker als je nog niet eerder op een kombaan bent geweest, maar ook voor mijzelf blijft het altijd weer een belevenis. (Ik rijd de Vet Cool Man sinds 2008 ongeveer.) Deze baan is 2,8 kilometer lang en de rechte stukken zijn 720 meter. Genoeg dus om een aardige snelheid te halen. Dit hangt wel van de pacecar en de rijders in de groep af. Uiteraard mag niet worden ingehaald. AJ vond het “cool” dat we even de 200 km/u aantikten op het rechte stuk. Ook de hellingen in de bochten vond hij erg cool zei hij. Hellingspercentage in de bochten; 5%, 30% en 60%. Van de binnenbaan naar de buitenste baan gezien. Blijft erg leuk om te doen.

Opstellen voor de kombocht

En rijden maar

Diversiteit

Persoonlijk vind ik het erg leuk dat je bij Vet Cool Man alle types en soorten Porsches kunt tegenkomen. Oud, nieuw, standaard, aangepast, showroomstaat enz. Ik struin dan ook altijd op mijn gemak over de parkeerplaats. Loop je mee?

Nadat de organisatie een groepsfoto had gemaakt ging iedereen terug naar de ziekenhuizen van vertrek. Kinderen in de Porsche, ouders in de touringcars. Geloof het of niet, ook de ouders mochten in de touringcar een rondje kombaan.

Er klonken alleen maar positieve geluiden. Vet Cool Man 2022 was een grandioze dag. De organisatie had overal aan gedacht. Zelfs de zonnebrandcrème ontbrak niet op deze snikhete dag. De innerlijke mens had ook niets te klagen: alcoholvrije dranken, patatje mayo, broodje worst, spaghetti, poffertjes, salade, fruit, ijsjes; you name it. Tel daarbij de activiteiten voor de kinderen. Ik maak een diepe buiging voor de organisatie. Hopelijk tot volgend jaar.

Foto’s: Jos Berkien, Mats Peek, Renée van Mildert. Waarvoor hartelijk dank.