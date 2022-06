Een onvervalste Elfstedentocht met de Porsche

Een groot deel van de Porsche liefhebbers houdt van een mooie tourrit en zal zich niet uit het veld laten slaan om daar vroeg voor op te staan. Helemaal als het in een deel van het land is waar een nog ontzettend veel mooie lokale wegen te vinden zijn die zich door het groene en waterrijke landschap slingeren. Al deze ingrediënten zijn aanwezig in de provincie Friesland en dus is staat er ook niets in de weg om daar een heuse Elfstedentocht van te maken.

Het idee ontstond eigenlijk spontaan op het Porsche Forum begin 2007. In het midden en zuiden van het land zijn redelijk wat tourritten maar het noorden is wat schaarser bezocht. Iemand opperde om eens een mooie rit door Friesland uit te gaan zetten. Dit werd al snel opgepakt als ‘hé leuk een Elfstedentocht’. Het idee was geboren alleen gaf de initiatiefnemer aan dit niet alleen aan te kunnen en dus werd al snel een meeting belegd om te bespreken hoe dit verwezenlijkt kon worden. Met de verschillende expertises van de organisatie bij elkaar bleek het mogelijk de eerste editie behoorlijk uitgebreid op te zetten. De organisatie had bedacht dat zo’n 30 auto’s een mooie opkomst zou zijn voor de ruim 200 km lange tocht. Op 9 september 2007 was het dan zover dat 86 deelnemers zich in Leeuwarden verzamelden voor de eerste editie. Het werd een groot succes dat in 2008 navolging vond maar dan iets groter aangepakt waarbij ook Gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland hun medewerking verleenden. Ondanks dat het evenement voor iedere Porsche rijder toegankelijk is werd de naam van het evenement in Porsche 911Stedentocht omgedoopt, een verwijzing naar de elf Friese steden uiteraard de Porsche 911.

Het succes van de Porsche 911Stedentocht is nog steeds lastig te verklaren maar er zijn een aantal ingrediënten die wel uniek zijn. Sowieso draagt een Elfstedentocht een bijzonder aantrekkingskracht met zich mee. Maar ook de aankleding van het evenement, waarin de volledige medewerking van de elf steden en Provincie Friesland een rol spelen, en het groot aantal deelnemers zijn succesfactoren. Zo kent de Porsche 911Stedentocht, van de organisator 911Events, stempelposten die in iedere stad een stempel opleveren en aan het einde van de dag het felbegeerde bronzen Elfstedenkruisje. Maar ook aan entertainment voor deelnemers onderweg en op de start/finish locatie in Leeuwarden is gedacht. Het moet een feestje voor de deelnemers zijn maar ook voor het publiek dat altijd massaal op het evenement af komt.

Voor de organisatie van de enige echte Porsche Elfstedentocht aka 911Stedentocht werkt 911Events al sinds de eerste editie in 2007 samen met Porsche Centrum Groningen. Er is dit jaar dan ook wat te vieren, een vijftienjarig jubileum van 911Events en het partnerschap met Porsche Centrum Groningen. Dit was aanleiding om ook dit jaar weer met een onvervalste editie van de Porsche 911Stedentocht te komen. Gezien het uitgebreide vergunning traject wordt het evenement sinds 2010 niet meer jaarlijks georganiseerd, net als de echte Elfstedentocht op de schaats dus eigenlijk. Maar omdat er wat te vieren is waren Porsche Centrum Groningen en 911Events het er snel over eens dat 11 september 2022 (11-9-2022) de uitgelezen datum was om weer groots uit te pakken. Inmiddels zijn alle vergunningaanvragen alweer ingediend en de routes verkend. De cateraars en leveranciers staan evenals de ongeveer 50 vrijwilligers alweer klaar om het de deelnemers naar de zin te gaan maken.

Het succes van de enige echte Porsche 911Stedentocht zorgt ook voor een neveneffect van organisaties die op het succes van 911Events meevaren en hun eigen variant op de Elfstedentocht voor Porsche bedenken. Dat ziet 911Events als een compliment, de meeste Porsche rijders weten de weg naar het origineel van 911Events toch wel te vinden blijkt ook weer uit de massale aanmeldingen. Net als bij de echte Elfstedentocht vindt de inschrijving in blokken plaats. De blokken van 20 deelnemers waren in minder dan 1,5 minuut volgeboekt. De eerste 100 equipes hebben daarmee hun inschrijving veiliggesteld. Momenteel kunnen geïnteresseerden nog inschrijven op de lotingsronde. Na afloop van deze ronde zal de notaris heel officieel de gelukkigen bekend maken die aan de editie 2022 mee mogen gaan doen. In totaal zullen 135 Porsche’s, van allerlei bouwjaren en types deelnemen.

Op Vierenzestig zullen we uiteraard uitgebreid verslag doen van de Porsche 911Stedentocht op 11 september dit jaar. Mocht u interesse hebben neem dan vooral een kijkje op https://www.911events.nl/911stedentocht/