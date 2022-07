Aandeel Porsche – update per 1 juli 2022 (koers actueel t/m 30-06-2022)￼

Jazeker! Er gloort nog steeds hoop in de financiële wereld. Schreef ik bij de update van 1 maart dat er ruim 17.000 verschillende Crypto-valuata in omloop zijn, inmiddels is dat aantal gegroeid naar meer dan 20.000! En dat in slechts 4 maanden tijd! Mooie aanleiding om Bitcoin weer eens nader te bekijken.

Bitcoin.

Daggrafiek. De uitbraak van de twee lange termijn gemiddelden in december 2021 is ALLES bepalend geweest. Het lange termijn gemiddelde over 150 dagen is na de uitbraak vrijwel direct gaan dalen, zoals altijd, hét ultieme moment om uit te stappen! Niet alleen bij aandelen maar ook bij cryptovaluta. En zoals te zien is…het lange termijn gemiddelde daalt nog steeds. Afblijven dus!

WEEKgrafiek.

Een herhaling van zetten. Na de dubbele top (voorbode van een daling), bevestigd door de negatieve divergentie, sneuvelde de ene na de andere steunlijn. Ook hier de uitbraak van het lange termijn gemiddelde maar dan in WEKEN. Al met al duurt de daling voort. Een vermoedelijke bodem zal pas gezet worden in september/oktober 2022 zoals de kaarten nu geschud zijn. Tot die tijd…lekker iets anders gaan doen!

Dan weer terug naar de werkelijkheid, de analyse van het aandeel Porsche, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. Helaas kan ik u geen goed nieuws melden en een prachtige stijging van het aandeel melden of laten zien want het tegendeel is waar. De dalende trend is geheel intact. Dit houdt in dat degene die aandelen Porsche in portefeuille heeft/hebben het vermogen maandelijks minder waard ziet worden. Hieraan komt voorlopig geen einde.

Informeer gerust bij uw bank, of iemand met kennis van zaken, naar de mogelijkheid om opties te verkopen op basis van uw bezit of schaf zogenaamde put-opties aan om uw bezit te beschermen tegen komende koersdalingen. Ook in een dalende markt kan men op basis van aandelenbezit gecombineerd met een optiestrategie geld verdienen, laat u gerust informeren!

De daggrafiek

Grafiek bovenin. De RSI test wederom de 30-lijn, een niveau waar doorgaans gekocht wordt, echter NIET in een dalende trend.

Het middenstuk. Duidelijk zichtbaar de dalende lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen, de dalende lijn staat gelijk aan de dalende trend. Van een ommekeer is nog geen sprake dus lagere niveaus kunnen niet worden uitgesloten. Het koopsignaal van het MA-10 is van korte duur geweest, het (GROENE) MA-10 is alweer buiten de koers te vinden alsmede het nog immer dalende (BLAUWE) MA-30. Nogmaals de DALENDE trend is volledig intact, aandelenbezit betekent elke maand minder waarde!

Grafiek onderin. Het MACD daalt nog steeds in negatief gebied. Een bodemvorming als teken van stabilisatie of een omkerende trend is ver te zoeken. Dalende koersen zijn het gevolg.

Op de weekgrafiek is het dalende trendkanaal duidelijk(er) zichtbaar.

Grafiek bovenin. De RSI daalt nog steeds. Lager niveaus zullen zeker gehaald worden.

Grafiek midden. De doorbraak van de steunlijn is uiterst NEGATIEF te noemen. De uitbraak van de lange termijn gemiddelden uit de grafiek (de RODE lijnen) betekent voorlopig het definitieve einde van de opgaande trend. De rode lijnen zullen de komende maanden gaan dalen waardoor de eerder genoemde koersdoelen in beeld komen. Even ter herinnering, een eerste KD met een positieve bril is € 56,41 en met een minder gekleurde bril € 34,03 en bij een donkerder scenario zelfs € 28,28!

Grafiek onderin. Het MACD laat nog steeds een dalend verloop zien, een kleine samenvatting van het bovenstaande.

Ook in een dalende markt kan men goed verdienen op de beurs. Echter het bezit van aandelen is niet het juiste middel daarvoor. Laat u informeren door uw bank of neem contact op met iemand met kennis van zaken.

Met vriendelijke groet, Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? LucVerschurenTA@gmail.com