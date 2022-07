Eerste seizoenshelft van de Porsche Mobil 1 Supercup afgesloten op de Red Bull Ring

Drukke kwalificatie op de Red Bull Ring



Met 4,3 kilometer asfalt is de Red Bull Ring een van de kortere circuits op de kalender. Het was dan ook een drukke kwalificatie met 32 auto’s op de baan. Ook de strenge track limits maakten het de rijders moeilijk. Toch lukte het Larry ten Voorde om een snelle tijd neer te zetten. Larry: race starten we vanaf P3. Ik denk dat we het nog net wat beter hadden kunnen doen, maar dat zat allemaal in mijn rijden. De auto voelde echt sterk, dus ik heb veel zin in de wedstrijd!” Jesse en Daan van Kuijk lieten ook goede snelheid zien, met maar 6 duizendste tussen hen. Jesse: “P7, een mooie positie om de race van te beginnen. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, dus met een goede eerste ronde hebben we kans om hier ook te finishen. We gaan knallen!” Daan: “Voor mij was P8 een heel goed resultaat. Op de tweede set banden kon ik goed achter Larry aan. Dat gaf de kans om mijn eigen ronde te rijden. Ik moet nog wat vinden in sector 1, maar de andere twee sectoren waren goed.” Max zat net buiten de top 10. Max: “De balans was goed en de auto was top. Ik zat net te dicht achter Rudy van Buren, dus uiteindelijk P12. Ik ben best wel blij met deze positie en we gaan kijken wat we bij de start kunnen doen.” Lucas volgde op P17 en vecht vanaf de start om naar de top 10 te komen!

Eerste seizoenshelft afgesloten met gemixte resultaten



De Supercup race op de Red Bull Ring zat vol actie en spannende gevechten. Max was sterk onderweg en pakte na een inhaalrace knap P7. Max: “Het was een goede race. Ik ben vanaf P12 gestart dus dat bood wel wat kansen om naar voren te rijden en dat is gelukt. In de eerste ronde heb ik een mooi gevecht gehad met Boccolacci. Ik heb het 3 bochten lang buitenom geprobeerd en toen uiteindelijk had ik een bocht naar links en zat ik goed aan de binnenkant. Jesse had wat moeite dus die ben ik daarna voorbij gegaan en Daan maakte een foutje waardoor ik hem ook kon pakken. Anders was dat lastig geworden. Uiteindelijk P7, dus dat is mooi!” Een paar plekken naar achteren was Jesse de hele race aan het vechten. Uiteindelijk eindigde hij net buiten de top 10 op de 11e plaats. Daan reed lange tijd in de top 10, maar werd aangetikt en spinde. Hierdoor viel hij terug en finishte hij ondanks zijn goede pace op de 21e plaats. Daan: “Een top 10 finish had er zeker ingezeten vandaag. Erg jammer, maar gelukkig was de kwalificatie en race pace erg goed. Dat gaan we zeker meenemen naar de komende weekenden!” Voor Lucas was de race al vroeg voorbij nadat hij van achteren geraakt werd. Ook Larry kon de race niet uitrijden nadat een van de rijders achter hem een fout maakte en Larry hard raakte. Larry: “Het is natuurlijk zonde wat er gebeurde, maar ik zie het als een kans om hier weer sterker uit te klimmen. Er zijn nog 4 weekenden te gaan en we blijven strijden tot de laatste ronde. Een uitvalbeurt betekent niet het einde van het kampioenschap, dus we knokken door!”





Over twee weken staat Paul Ricard op de kalender. Wij gaan ervoor vechten om hier sterker terug te komen en geven nooit op!