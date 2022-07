Porsche viert 50 jaar 911 Carrera RS 2.7 tijdens de Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort.

Wij hebben twee lange jaren moeten wachten op de 10e editie van de Historic Grand Prix op CM.Com Circuit Zandvoort. De Historic Grand Prix is al jarenlang mijn persoonlijk favoriet en ik denk HET evenement voor de liefhebbers van Porsche en de klassieke sportauto’s en autosport in Nederland. Een evenement dat je eigenlijk niet wil of mag missen. Ook dit jaar weer was Porsche traditiegetrouw aanwezig op de Historic Grand Prix met de Porsche Heritage Garage. Bezoekers konden van 15 tot en met 17 juli volop genieten van de vele en bijzondere klassiekers en indrukwekkende demonstraties op het unieke duinen CM.Com Circuit Zandvoort. En het was dit jaar echt volop genieten. Een geweldig goede sfeer met het geluid van verbrandingsmotoren, de geur van rubber, olie en benzine. Misschien is het niet politiek correct in deze tijde om te genieten van de geur van rubber, olie en benzine, maar het blijft voor ons petrolheads toch genieten. Ik wil het zelfs bijzonder noemen en geniet er volop van. Al je zintuigen worden volop geprikkeld tijdens deze drie dagen. En dat met wel erg mooi weer.

Jubileum van een bijzondere sportwagen de 911 Carrera RS 2.7

Porsche viert dit jaar het 50-jarig jubileum / verjaardag van de Porsche 911 Carrera RS 2.7. En dat deed Porsche ook op hét historische race-event van Nederland; de Historic Grand Prix. Porsche was aanwezig met een geweldig grote tent, de Porsche Heritage Garage genaamd. Maar de jarige Porsche 911 Carrera RS 2.7 ‘ducktail’ hoefde niet alleen te staan in deze 1.350 m2 grote “garage”, want was in zeer goed RS gezelschap. Er stond een complete line up van de diverse RS Porsches. Een deel van de RSen kwamen, net als de 917, uit het Porsche Museum in Stuttgart. En de andere waren ter beschikking gesteld door particulieren.

Maar eerst “moest” ik op een belangrijke missie. Onze motorsport redacteur René de Boer gaf mij de “opdracht” een boek te laten signeren. René is bij vele van jullie wel bekend als bekende en zeer getalenteerde automotorsport journalist en verslaggever, maar heeft naast een enorme kennis van de automotorsport ook een enorm collectie automotive boeken waarvan er vele gesigneerd zijn door de schrijver en/of coureurs. Een van deze coureurs is de Nederlander Ed Swart, en zijn boek moest worden gesigneerd. Dus ging ik op zoek naar deze legendarische coureur die onder andere met de Fiat Abarth racete, maar ook in het Europese 2-liter-prototypekampioenschap van de FIA, waarin hij in 1970 eerste in de Sports klasse werd. Al snel had ik de tent met zijn herkenbare Fiat Abarth gevonden, waar hij samen met zijn dochter (en medeschrijfster) al aanwezig was. Na een leuk gesprek met beiden werd het boek gesigneerd en was mijn opdracht met succes uitgevoerd. René je boek komt er aan….

Het boek meteen maar naar de auto teruggebracht. Een dingetje dat ik graag even doe op dit soort evenementen, is van de gelegenheid gebruik maken om ook even over de (Porsche) Parking rond te lopen. Het geeft je een aardig goede indruk van hoeveel mensen er aanwezig zijn en wie er allemaal aanwezig is. Sommige Porsches zijn heel herkenbaar. Er stond ook dit keer een grote “collectie” Porsches. Van de klassieke luchtgekoelde 356 tot de nieuwste watergekoelde 911 modellen. Maar laten we de nieuwste categorie elektrisch niet vergeten met de Porsche Taycan. Het was nog relatief vroeg maar werkelijk alles was al aanwezig. Op de foto’s zie je rechts de enorme Porsche Heritage Garage

Porsche Heritage Garage: epicentrum van autosporthistorie

Porsche was niet te over het hoofd te zien voor de bezoekers van de Historic Grand Prix. Porsche was prominent aanwezig met de Porsche Heritage Garage aan de binnenkant van de legendarische Tarzanbocht.

Met maar liefst 1.350 m2 was de “garage” echt ruim opgezet en het was voor iedereen vrij toegankelijk. De bezoekers van de Porsche Heritage Garage konden alle Carrera RS-modellen van dichtbij bewonderen. Maar ook de historische Porsche 917 KH en, voor mij een van de mooiste 911’s, de Sport Classic. En ook de 997-generatie én de nieuwste 911 Sport Classic van de 992-generatie. Dat de Sport Classic’s aan de 911 Carrera RS 2.7 verwant zijn, blijkt ondermeer door hun ‘ducktail’ achterspoilers. Ook de dagelijkse handtekeningsessies werden hier gehouden, met op de achtergrond de legendarische Porsche 917 KH met het start nummer 22. In de aanwezige Classic Photobooth kon je de perfecte foto voor bijvoorbeeld een Instagrampost laten maken. De jongste fans konden in de kidscorner aan het werk om hun eigen houten 911 RS te bouwen. Dat de passie voor Porsche bij de aanwezige jongens en meisjes er al in zit was duidelijk te zien en te horen aan hun enthousiasme. En niet alleen bij de aanwezige kinderen…..ook een paar vaders konden zich niet beheersen 😉 en onder de noemer “ik help je even” waren diverse vader hun dochter of zoon aan het “helpen”. In deze druk bezochte Kidscorner werden onder andere ook sleutelhangers gemaakt en jonge creatievelingen konden er zelfs hun eigen RS-schilderij maken.

Ook hadden GASSAN en TAG Heuer er beide een stand. De hoogwaardige collecties horloge- en juwelencollecties die je hier kon bewonderen waren werkelijk schitterend en zeker een bezoek waard. Natuurlijk hoefde het niet alleen bewonderen te blijven….. Porsche stond er zelf ook met de Porsche-shop, met artikelen uit de nieuwe RS 2.7-collectie en de Martini Racing-lijn. En natuurlijk de nieuwe oplage van de biografie van Gijs van Lennep.

Natuurlijk mocht in deze “garage” de racesimulatoren niet ontbreken voor diegene die zelf eens een rondje wilde racen over Zandvoort. Dit was de gelegenheid bij uitstek. De kans was groot dat je diverse bekende Nederlanders en coureurs en influencers tegen zou komen. Zoals een van de eigenaren van het CM.com Circuit Zandvoort Prins Bernard van Oranje, Mark Koense, coureur Max v Splunteren en Daan van Kuijk, Lucas van Eindhoven van GP Elite, de Nederlandse Porsche Hoofd designer Harm Lagaaij , en de legende Gijs van Lennep. Deze mannen reden trouwens ook de demonstratie ronde op de zaterdag. Ook influenceer Dutchperformante die zelf ook een Porsche rijdt was er met zijn zoontje. Maar laten we eerst samen een rondje doen langs de RS line up.

De line up bestond uit de

Porsche 911 Carrera RS 2.7

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring

Porsche 911 (964) Carrera RS 3.6 L/W

Porsche 911 (964) Carrera RS 3.6 Clubsport

Porsche 911 (964) Carrera RS 3.6 Clubsport N-TG M003

Porsche 911 (993) Carrera RS 3.8 Clubsport

Porsche 911 (996) GT3 RS 3.6

Porsche 911 (997.1) GT3 RS 3.6

Speciale Porsche Parking

Buiten was er de speciale Porsche parking die zeker meer dan de moeite waard was. Hier stonden fraaie Porsche klassiekers zoals de 356 die zij aan zij stonden met andere klassieke modellen en hedendaagse modellen zoals bijvoorbeeld de Cayenne Turbo GT, maar ook met de Porsche 918, Carrera GT en een Porsche 911 Flatnose en nog veel meer.

Ode aan de levende legende Gijs van Lennep en “zijn” Porsche 917 KH 22

Ook bracht Porsche Nederland een ode aan de levende legende Gijs van Lennep en de Porsche 917 KH in de Martini kleurstelling waarmee Gijs samen Met Helmut Marko in 1971 de 24 uur van Le Mans won. De “Gijs 917” kwam speciaal voor de Historic Grand Prix over uit het Porsche Museum Stuttgart . Gijs van Lennep zelf vierde onlangs zelf zijn tachtigste verjaardag.

Helaas wordt er met de startnummer 22 Porsche 917 KH niet meer gereden. Het van magnesium gemaakte frame is door de tijd zo verzwakt dat het niet verstandig en verantwoord is om er nog mee te rijden. De historische waarde van deze iconische Porsche is onbetaalbaar, zeker voor ons als Nederlandse Porsche en race liefhebbers.

Iedereen die ooit met Gijs van Lennep te doen heeft gehad of heeft gesproken kent hem als een geweldige persoonlijkheid die altijd voor iedereen even tijd maakt. Ook deze keer was er op elke dag een handtekening sessie waar Gijs samen met Harm Lagaaij, het voormalige hoofd van de designafdeling van Porsche, die samen de nodige handtekeningen plaatsten op posters van de Historic Grand Prix. En als je in de op HGP aanwezige Porscheshop het boek van Gijs van Lennep “Gijs van Lennep – de biografie van een bijzonder raceleven” (inmiddels de tweede druk) had gekocht signeerde hij die graag ook voor je. Het boek was in een mum van tijd uitverkocht, maar is nu weer te bestellen bij onze vrienden van RTL GP in hun store. Ik kan het boek zeer aanbevelen, 64 schreef er een artikel over in dec 2019 bij de uitgave van de eerste druk. Ik heb mijn exemplaar (schijnbaar wilde ik het boek destijds zo graag hebben dat ik er twee had gekocht van de 1ste druk waarvan een nog zelfs in folie zat) eindelijk ook laten signeren door Gijs. En Harm wees mij er aan de hand van het boek op dat hij bepaalde onderdelen van de Porsche 911 RSR turbo had ontworpen en aan had meegewerkt. Dat zijn handtekening als voormalige hoofddesigner van Porsche niet mocht ontbreken bij deze foto van de RSR Turbo die hij aanwees was wel duidelijk. Met alle plezier signeerde Harm de foto. Mijn dag kon niet meer stuk. Het is trouwens niet mijn eerste handtekening van Gijs en Harm. Beide heren signeerde de binnenzijde van de kofferbakklep van mijn 911 996 TT.

Verbetering

Een van de verbeteringen op het vernieuwde circuit is de nieuwe toegangstunnel tot het circuit. Iedereen die op Zandvoort is geweest kent natuurlijk de “oude” toegangstunnel die je onder de baan door naar het Circuit en de Paddock bracht. Alles en iedereen moest daar doorheen. Nu is er achter op de hoogte van de Tarzanbocht een tweede tunnel aangelegd. Ik vraag mij wel stiekem af of deze ook “traditioneel” onder water loopt als harder regent, zoals bij de “oude” tunnel. Wat trouwens altijd zorgde voor bijzonder scenes en lachwekkende acties. Ook een duidelijke verbetering zijn de Pitsboxen. Deze zijn een heel stuk groter/langer geworden. Aan de achterzijde is een knap stuk aangebouwd. Waardoor meteen ook een extra tweede dakterras is ontstaan.

Team 64

Natuurlijk was ik er niet alleen van Vierenzestig. Maar Pieter Lys en Yves Hulsman van ons team waren aan gereisd vanuit België. Later volgt er van Pieter en Yves nog een eigen bijdrage over hun belevingen en ervaringen op CM.com Circuit Zandvoort. Zij waren langs de baan en konden en mochten daar fotograveren voor 64. Hier wat “behind the scenes” actie opnames van Pieter en Yves.

Rondje Historic Grand Prix Zandvoort

Loop samen met ons een rondje over de 10e Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort. Wel jammer dat wij je niet de geweldige sfeer kunnen laten mee ruiken en horen, maar ik hoop dat je een goede indruk krijgt van het beste historisch race en sportwagen evenement van Nederland en toch wat sfeer zo kan mee proeven.

Er was zoveel te zien en vooral te beleven. De diverse stands, bijvoorbeeld met klassiek ogende elektrische “brommers”, en twee universiteiten met hun milieu vriendelijke racewagens. De diverse ijs en eetkraampjes, en Natuurlijk was ook de Max Verstappen shop geopend in aanloop voor de Dutch Grand Prix. De nationale en internationale teams hadden naast hun Pitsboxen ook hun eigen area waar ze bivakkeerden. Deze teams en rijders waren graag bereid om met bezoekers een praatje te maken en of uitleg te geven.

Vaak mochten de kinderen ( en soms ook de grote kinderen) als Luciano even plaats mochten nemen achter het stuur van een van de bolides. En als zelf iemand als influenceer Chahid, beter bekend als Dutchperformante enthousiast wordt, dan zegt dat meer dan genoeg. Luciano is trouwens de jongste influenceer (met 193 duizend Instagram volgers) die wij op 64 hadden. Heerlijk om te zien en te ervaren hoe mensen samen de passie voor motorsport beleven. Natuurlijk vonden er ook in de diverse klasse en categorieën races plaats. Deze uitslagen kan je hier terug vinden

Over beleven gesproken…. naast de verschillende leuke contacten met (on)bekende en vrienden die je tegenkomt op dit soort dagen was ik zelf eindelijk in de gelegenheid een om jaren lange online vriend te ontmoeten, Partick Amants. Wij spreken en volgen elkaar al jaren lang op diverse platforms. Patrick werkt als vrijwilliger op Circuit Zandvoort als assistent HBO (hoofd baan official). Het HBO-team bestaat uit 4 man, een HBO en 3 assistenten. Om de beurt draaien ze dienst als HBO. Dit weekend was hij HBO. Na wat te hebben bijgepraat bood Patrick aan met hem een rondje op het vernieuwde circuit mee te rijden. Nou daar zeg ik dan geen nee tegen… ik ken het oude circuit want daar heb ik al door de jaren heel wat rondjes gereden. Maar het nieuwe circuit kende ik alleen van video en een simulator. Dus stap in met Patrick en mij, en rij een rondje mee over het nieuwe circuit van Zandvoort als we de incidents rapporten van de baanmarshals ophalen. Sorry voor het vreemde geluid, maar een van de elektromotoren van de Mercedes deed wat vreemd. Maar wat is dit een geweldige gave baan geworden. Ik vind de flow die de baan nu heeft en de (ver)nieuwde bochten echt geweldig. Kan niet wachten tot ik zelf achter het stuur de vernieuwde baan op mag.

Tip voor volgend jaar…neem het Porsche VIP Hospitality arrangement

Mijn tip voor jullie is, hou je Porsche24 app in de gaten. Heb je die nog niet dan download deze via deze link. Ik wil je echt adviseren om bij de volgende (11de) Historic Grand Prix er bij te zijn. Maar bestel dan je kaarten via de Porsche24 app (of direct bij Porsche) en een echte aanrader is het Porsche VIP Hospitality arrangement. Naast de toegang tot HGP kan je gebruik kan maken van de Porsche VIP parking, krijg je ook toegang tot de Porsche VIP Hospitality lounge. Daar werden de gasten ook dit jaar in de watten gelegd en voorzien van heerlijke warme en koude hapje en een lunch. En natuurlijk was je ook in de gelegenheid om aan te stoten met een goed glas wijn van het wijnhuis Salentein. Een frisje of een biertje kon natuurlijk ook.. Dit jaar was de VIP lounge in een (afgescheiden) deel van de Porsche Heritage Garage met werkelijk geweldig uitzicht in en op de Tarzanbocht.

De Historische Porsches en racewagens reden letterlijk en figuurlijk langs je tafeltje. Een ultieme ervaring en naar mijn mening was deze locatie een succes. En dat de Porsche Hospitality VIP lounge een echt succes was bleek ook wel uit het aantal bezoekers. Ruim 1.100 bezoekers in drie dagen tijd. Het evenement Historic Grand Prix zelf trok ruim 25.000 tot 30.000 bezoekers. Ik hoop dat wij/ik je een indruk hebben kunnen geven van wat voor mij HET historisch race en sportwagen evenement in Nederland is. En waarom je als Porsche liefhebber dit eigenlijk op je bucketlist zou moeten zetten.

Met dank aan Porsche, CM.com Circuit Zandvoort Media Centre, de marshals/Officials Club Automobielsport, Salentein, GASSAN, TAG Heuer.

Foto & video opnames. Yves Hulsman 64, Pieter Lys 64, Alain Feld 64, Chahid Charrak/Dutchperformante, GASSAN en Porsche Nederland