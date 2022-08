Porsche Carrera Cup Deutschland Lausitzring

Chaotische zaterdag op een regenachtige Lausitzring



Wisselvallige condities maakten de kwalificatie een lastige uitdaging. Op een natte baan gingen alle rijders op regenbanden naar buiten. Tegen het midden van de sessie begon de baan steeds meer op te drogen. De rondes werden sneller en sneller. De laatste minuten van de sessie begon het weer te regenen en wisten maar een paar rijders zich nog te verbeteren. Max van Splunteren wist optimaal te profiteren van de opdrogende baan en pakte zo P3! Larry ten Voorde reed iets te lang door op zijn eerste set en kon zo zijn tweede set niet optimaliseren. Hij kwalificeerde zich op P5, maar werd naar P6 teruggezet nadat hij zich onder gele vlaggen had verbeterd. Huub, Daan en Jesse kwamen qua timing niet goed uit met de drogende condities. Zij kwalificeerden zich op P14, P15 en P20.





Race 1 was erg chaotisch. Door de regen was er weinig grip en drie safety cars onderbraken de race. Larry had een mega start en wist al snel van P6 naar P1 te rijden. Aan het einde van de race had hij nog meerdere spannende battles, waarbij hij Heinrich aantikte. Hij kwam als 2e over de finish, maar classificeerde zich door een drive through penalty na de race als 23e. Larry: “We geven niet op, we gaan met het hele team door. Morgen is een nieuwe race. We starten van P3, dus kom maar op! We zijn er klaar voor!” Daan had vanaf de 15e plaats een goede start en sterke pace. Hij bleef uit de problemen en wist zich een weg naar voren te rijden. Een mega uitslag voor hem op P4! Daan: “De race was echt heel nat. Je zag weinig er waren veel safety cars doordat er mensen af vlogen. Voor mij pakte dit uiteindelijk goed uit. Ik kon de auto op de baan houden en was ook blij met de snelheid die ik had. Een mooi resultaat waar ik blij mee ben!” In de Rookie klasse pakte Huub de overwinning. Hij klom van P14 naar P8. Max wist vroeg in de race de kop te volgen op P4, maar hij werd van achteren geraakt en spinde. Hij vocht zich een weg terug naar voren tot op P13. Max: “Ik had een redelijke start maar had in het begin weinig grip. Na de eerste saftey car restart werd ik eraf gereden. Uiteindelijk ben ik toch nog als 13e gefinisht.” Jesse werd ook geraakt en kon de race helaas niet uitrijden.

Podium en Rookie overwinning in race 2!



Na een verregende zaterdag werd vandaag op een droge baan race 2 gereden. Vanaf P3 wist Larry gelijk druk te zetten. Hij vocht zich naar P2 en begon gelijk het gat naar P1 te dichten. Larry: “Ik zat er goed in en had aan het einde nog een mooi gevecht met P1. Uiteindelijk kon ik er niet langs komen en was het P2. De volgende ronde is op de Sachsenring en het seizoen is zeker nog niet voorbij. We gaan volle bak!” Jesse en Huub hadden mooie gevechten en klommen beiden meerdere posities. Jesse: “Het was een goede race. Ik ben 6 plekken naar voren gereden. In de eerste ronde had ik nog een foutje en een andere rijder met schade hield ons lang op. Uiteindelijk toch een mooi resultaat.” Zo kwam Jesse als 8e over de streep. Huub volgde op de 10e plaats nadat hij twee plaatsen moest teruggeven in de slotfase van de race. Hiermee pakte hij zijn tweede Rookie overwinning van dit weekend! Daan werd helaas geraakt waardoor hij de race niet kon uitrijden. Max kon deze race niet starten na schade aan zijn chassis door het contact tijdens de race gisteren.





Over een maand staat de voorlaatste ronde van het kampioenschap op de kalender. Voordat het zover is worden eerst nog de laatste drie ronden in de Porsche Mobil 1 Supercup gereden. Het doel is duidelijk en wij gaan alles op alles zetten voor een sterk einde van het seizoen!