Vijf Nederlanders in de punten, Ten Voorde blijft in titelstrijd Porsche Mobil 1 Supercup

Met de tweede plaats in de zesde race van het seizoen blijft titelverdediger Larry ten Voorde (Team GP Elite) volop in de strijd in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen was Ten Voorde de best geklasseerde van het recordaantal van in totaal twaalf Nederlanders die in de race in het voorprogramma van de Formule 1-Grand Prix aan de start verschenen. Ook Loek Hartog (Ombra Srl) eindigde in de top tien, hij werd als negende geklasseerd. Daarnaast behaalden Lucas Groeneveld (GP Elite), Max van Splunteren (Team GP Elite) en Jesse van Kuijk (Team GP Elite) punten, zij werden respectievelijk twaalfde, 13e en 15e.

Tijdens de vrije training op vrijdagavond was het weer nogal wisselvallig, zoals het in de Ardennen zo vaak het geval was. Wie vroeg in de sessie naar buiten ging, had nog het geluk het grootste deel van de ronde op een nog goeddeels droge baan te kunnen afleggen, maar al snel zette de regen in, wat snelle tijden onmogelijk maakte. Uiteindelijk was het Rudy van Buren, de Nederlandse rijder van het team Huber Racing, die met een tijd van 2:28,895 minuten de ranglijst aanvoerde. Met Larry ten Voorde en Morris Schuring op de derde en vierde plaats, Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) als zesde en debutant Huub van Eijndhoven (GP Elite) als tiende eindigden maar liefst vijf Nederlandse rijders in de top tien.

In de kwalificatie op zaterdag was het droog, de Luxemburger Dylan Pereira reed de snelste tijd. De best geklasseerde Nederlander was Larry ten Voorde met de vierde tijd. Loek Hartog kwalificeerde zich als zevende, de beide Huber Racing-teamgenoten Morris Schuring en Rudy van Buren stonden naast elkaar op de vijfde startrij. Ook Jaap van Lagen (13e), Lucas Groeneveld (14e) en Jesse van Kuijk (Team GP Elite, 16e) eindigden in de eerste helft van het klassement, verder naar achteren stonden Max van Splunteren (18e), Huub van Eijndhoven (19e), Daan van Kuijk (GP Elite, 20e), Willem Meijer (ID Racing, 23e) en Michael Verhagen (ID Racing, 30e).

Zomerse race

Vorig jaar won Dylan Pereira de race van de Porsche Mobil 1 Supercup in de Ardennen in de stromende regen. Dit jaar werd de wedstrijd onder fraaie zomerse omstandigheden verreden, een stuk beter voor de talrijk aanwezige bezoekers op de volgepakte tribunes. Pereira nam bij de start de leiding, vóór Heinrich en Ten Voorde. De beide Huber-rijders Schuring en Van Buren verloren in de mêlée na de start de nodige plaatsen. In de vijfde ronde kwam Huub van Eijndhoven bij de Busstop-passage in botsing met de Italiaan Quaresmini, waardoor ook hij ver terugviel.

Halverwege de wedstrijd had Pereira een comfortabele voorsprong op Heinrich, Ten Voorde reed op de derde plaats, Hartog lag negende. Daarachter volgden de overige Nederlanders in nagenoeg gesloten formatie op de plaatsen twaalf tot en met 20, waarbij ook de nodige onderlinge duels werden uitgevochten. Bij het ingaan van de laatste ronde plaatste Ten Voorde in de La Source-hairpin een aanval op Heinrich en nam met een fraaie actie de tweede plaats over, die hij vervolgens, achter winnaar Pereira, zonder problemen naar huis reed. “Toen Heinrich remde voor de hairpin, liet hij de deur voor me open en ik pakte mijn kans”, zei Ten Voorde, die met de tweede plaats zijn achterstand in het kampioenschap op Heinrich verkleinde tot slechts drie punten. Zijn achterstand op Pereira bedraagt 15 punten. “Die was vandaag op Spa-Francorchamps gewoon te snel”, erkende Ten Voorde.

Volgende race: Zandvoort

Loek Hartog werd in de race negende, daarachter eindigden Lucas Groeneveld, Max van Splunteren en Jesse van Kuijk op de plaatsen twaalf, 13 en 15 ook in de punten. De overige Nederlanders Morris Schuring, Willem Meijer, Daan van Kuijk, Rudy van Buren en Jaap van Lagen eindigden in deze volgorde op de posities 16 tot en met 20, Michael Verhagen werd als 25e geklasseerd en Huub van Eijndhoven werd 27e. Komende week al komt de Porsche Mobil 1 Supercup opnieuw in actie, dan staat op CM.com Circuit Zandvoort de zevende en voorlaatste race van het seizoen op het programma.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.