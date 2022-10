Aandeel Porsche – update per 1 oktober 2022 (koers actueel t/m 30-09-2022)￼

Feest op de beurs in Frankfurt? Volkswagen groep brengt een kwart van haar bezit in dochteronderneming Porsche naar de beurs voor een introductiekoers van € 82,50. De totale waarde van het bedrijf Porsche komt hierdoor op een waarde van 75 miljard euro. Een bedrag dat je even moet laten bezinken.

Beleggers of zoals je wilt, technisch analisten zoals ik staan niet te springen bij deze beursgang. De meest voor de hand liggende reden is dat er meer aandelen komen en dat de winst verwatert. Anders gezegd, de beschikbare koek moet verdeeld worden door meerdere mensen. Dat is alles behalve feest.

Bij de tussentijdse analyse van 10 september zag ik de donkere wolken zich al samenpakken en zich manifesteren in de daggrafiek van het aandeel Porsche.

Om het geheugen nog even op te frissen ziet u hieronder eerst de grafiek van 10-09-2022 met meteen daaronder de actuele grafiek van 01-10-2022.

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche dan zien we het volgende;

Zoals aangegeven in de grafiek van 10-09-2022 was de samenkomst van het MA-10, het MA-30 samen met het MA-90 reden om een rode bom te plaatsen. In de grafiek van 1 oktober ziet u wat deze zienswijze heeft gebracht. Lees ook gerust de tekst bij de daggrafiek van 10-09-2022,

Een scherpe daling is het gevolg geweest. Van het feest in Frankfurt is dus weinig over. Sterker nog het verder dalen van de koers zal nog wel even doorgaan! Zodra de trend (hier afgebeeld als de RODE lijn) keert is aandelenbezit van het aandeel Porsche weer interessant. Op dit moment kunt u beter in de auto beleggen dan in het aandeel.

De daggrafiek

Grafiek bovenin. De RSI staat op 28. De weg naar beneden is vrij. De zienswijze van lagere koersen is geheel correct gebleken. Een verdere daling is slechts een kwestie van tijd. Zodra de waarde van de RSI 20 of minder bereikt kunnen korte termijn beleggers kiezen om in te stappen voor een kort ritje naar boven.

Het middenstuk. De voorspellende waarde van de rekenkundige gemiddelden heeft zijn waarde nogmaals bevestigd. De koers kan lagere waarden opzoeken.

Grafiek onderin. Het MACD is inmiddels door de nullijn gezakt en in negatief gebied beland. Kijk je naar de bodem van begin juli 2022 zie je dat de koers op nagenoeg gelijk niveau staat terwijl de indicator nog hoger staat. Een verdere daling van de indicator is aannemelijk en heeft alle ruimte. Lagere koersen zullen volgen.

De WEEKGRAFIEK.

Ook hier laat ik de weekgrafiek van 10-09-2022 staan om het verschil met de actuele grafiek te verduidelijken. Eerst de grafiek van 10-09-2022,

Gevolgd door de actuele weekgrafiek van 1 oktober 2022,

De verschillen in beide grafieken lijken klein, toch zal ik met een toelichting duiden waar de aandacht op gevestigd dient te zijn.

Grafiek bovenin: Te beginnen met de RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; de twee toppen van die gevormd zijn in de maand september 2022 zijn beide onder de neutrale 50-lijn. Dit op zich is al een zwaktebod. Ook is de tweede top lager dan de eerste, een aanwijzing voor verder dalende koersen. Daarbij is het onlangs toegevoegde MA-5 uit de indicator geraakt en is nu boven de waarde van de indicator die zelf 36 noteert terwijl het MA-5 een waarde van 43 heeft.

Het middenstuk. De steunlijn van het dalende trendkanaal is doorbroken, wat op zich al een slecht signaal is. Deze steunlijn zal later terugkomen als weerstand wanneer de koersen zullen stijgen. Een toegevoegde horizontale steunlijn biedt geen soelaas en is meteen doorbroken. Niet vreemd, want op een been kun je eenmaal niet lang staan. Een langere steunlijn gevormd door eerdere toppen uit het verleden en de recente bodem, biedt nu wat steun. Ook deze steun zal niet voldoende blijken. Een verdere daling zal het logische gevolg zijn.

Grafiek onderin. Het MACD krijgt meer en meer de vorm van een top wat een aanzienlijke daling tot gevolg kan hebben. Een zwart scenario dus! Bij verdere dalende koersen is het koersdoel (KD1) weer actueel; € 28,28 zijnde de bodem van maart 2020!

Voorzichtige conclusie: Kijk ik sec naar de grafieken dan is een belegging in het aandeel Porsche niet de beste beslissing. De beurs wordt gedomineerd door slecht nieuws, oorlog, crisis, oplopende inflatie etc. Een recessie is niet in zicht, dalende beurskoersen zijn echter wel te verwachten.

Indien u aandelen in bezit heeft is het devies rustig te blijven zitten en eventueel met opties te beschermen tegen de ontwaarding. Er zijn nog steeds aandelen die het beter doen dan de markt!

