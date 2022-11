Porsche Le Mans-prototype in Hasselt

Er bestaan prachtige schaalmodellen van Porsche-raceauto’s. Minichamps, Ixo en vooral Spark maken ware kunstwerken en bij de laatstgenoemde fabrikant kun je zelfs tot schaal 1:8, al ben je dan wel bijna 10.000 Euro kwijt. Maar dan heb je ook echt iets bijzonders. Toch kan het altijd nog mooier, altijd nog groter. Luc Vanderfeesten, een van de twee directeuren van de Porsche Centra Maastricht en Eindhoven, kocht een dummy op ware grootte van de Porsche 919 Hybrid met het startnummer 1, waarmee Timo Bernhard, Mark Webber en Brendon Hartley in 2016 de 24 Uur van Le Mans reden. De auto staat nu op het terras van zijn penthouse in het centrum van Hasselt.

“Dit is wel een droom die uitkomt”, zegt Vanderfeesten, zelf afwisselend met zijn collega-directeur Ad Geerts als coureur actief in de Porsche Carrera Cup Benelux, als de Porsche-raceauto met een kraan naar de achtste verdieping getakeld wordt. Een select gezelschap genodigden is getuige van het spektakel. Op het terras is een podium aangebracht, waarop de Porsche tot op de millimeter nauwkeurig geplaatst wordt. Een blikvanger van de eerste orde, een model op ware grootte en inderdaad voor vele liefhebbers van het sportwagenmerk uit Stuttgart een droom.

Twee uur eerder is de auto ingeladen bij Porsche Centrum Maastricht, vlakbij het vliegveld van Nederlands zuidelijkste provinciehoofdstad. De mannen van Red Ant Racing, het Belgische team van Bert Redant dat ook de inzet van de diverse Porsche-raceauto’s onder de vlag van #TeamPGZ by Red Ant Racing in ondermeer de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux verzorgt, namen het transport voor hun rekening. De aanblik van de grote racetransporter van Red Ant Racing – een Nederlands product, van Racetrailer.com – bij Porsche Centrum Maastricht baarde niet veel opzien, want hier worden wel vaker auto’s getransporteerd.

In Hasselt, de provinciehoofdstad van Belgisch Limburg, was dat wel anders. Het vergde wat manoeuvreertalent voordat truck en trailer in de Maastrichterstraat in het centrum op de juiste plaats stonden, maar toen kon de raceauto worden uitgeladen. Dat trok heel wat bekijks, want een LMP1-auto zie je in de binnenstad natuurlijk maar zelden, al was het dan een dummy. En dat zal 99 procent van de belangstellenden toch niet geweten hebben. Een groter contrast dan tussen het high-tech prototype en de historische gevel van de Herkenrode Kazerne, die uit de 15e eeuw dateert, was nauwelijks denkbaar… Via de kasseien werd de auto op rolletjes naar de achteringang van de binnentuin van de Residentie Refuga, een luxe appartementencomplex, geduwd, waar een vrachtauto met telescoopkraan gereed stond om de auto naar het terras van het penthouse van Luc Vanderfeesten op de achtste verdieping te takelen.

Het karwei wordt met grote zorgvuldigheid en enorme precisie uitgevoerd, waarbij de specialisten van kraantransportbedrijf Herpertz uit Nederweert en de mensen van Red Ant Racing eendrachtig samenwerken. De wind maakt het er niet gemakkelijker op, maar na enige tijd zien de aanwezigen op het terras op de achtste verdieping hoe de bijzondere Porsche op gelijke hoogte verschijnt, waarna hij met engelengeduld nauwkeurig boven het daarvoor gebouwd podium getakeld wordt en vervolgens exact op de juiste plaats wordt neergezet. “Die gaat hier voorlopig niet meer weg”, zegt Luc Vanderfeesten lachend. Applaus weerklinkt als de auto op zijn plaats staat en eindelijk kunnen de aanwezigen de auto van alle kanten bewonderen, onder het genot van de nodige heerlijke amuses en aangename vloeibare verfrissingen.

“Ik heb de buren verteld dat er een kunstwerk komt, en in mijn ogen is dat het ook”, zegt Luc Vanderfeesten. “We hadden de auto al een tijdlang staan bij Porsche Centrum Maastricht, maar in feite hebben we de ruimte daar hard nodig, vooral voor alle auto’s die we afleveren. We hebben gekeken naar mogelijkheden om de auto op te hangen, maar dat bleek ook lastig. Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar hij stond eigenlijk een beetje in de weg. Dat leidde voor mij uiteindelijk tot de mogelijkheid om de auto zelf te kopen en dat heb ik dus gedaan. Ik ben er ongelooflijk trots op en blij mee, want dit is echt iets bijzonders!”

Als volgende stap plant Luc Vanderfeesten ook nog een professionele racesimulator, waarvoor hij specialist Kevin Abbring in de arm nam. Die was ook bij de bijeenkomst aanwezig. “Prachtig om zoveel passie bij iemand te zien, dat maakt autosport bij mensen los”, lacht Abbring, die voor het Red Ant-team ook instapte bij de 24 Uur van Zolder en recent met succes enkele rally’s reed met een Lancia Delta Integrale. “Daarnaast loopt het enorm goed met de simulatoren. Ik mag zeker niet klagen”, zei hij. Voorlopig ging echter eerst alle aandacht uit naar de bijzondere Porsche 919 op het terras van het penthouse van Luc Vanderfeesten. Een Le Mans-winnende Porsche zie je tenslotte niet iedere dag.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer