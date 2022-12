Hoera, mijn Porsche 911 996 is hoger getaxeerd…

Hoera, mijn Porsche 996 is hoger getaxeerd. Maar is dit eigenlijk wel zo’n feest, en wat zijn de gevolgen van deze hogere taxatie, en waarom moest ik mijn 911 opnieuw laten taxeren of wel de bestaande taxatie verlengen, en door wie laat je dat dan doen?

Allemaal vragen waarop ik hopelijk antwoord kan geven.

Het was weer zover. Na twee jaar viel er weer een brief van de afdeling “acceptatie” van mijn verzekeraar Turien & Co assuradeuren op de deurmat. Het taxatierapport verloopt weer en ik wordt erg vriendelijk doch dringend verzocht voor 10 januari 2023 de taxatie voor mijn Porsche 911 996 Twin Turbo te verlengen. Want verloopt het taxatierapport, dan verlopen ook automatisch bepaalde polisvoorwaarden in mijn polis. Wat gevolgen kan hebben als ik aansprak moet doen op mijn verzekeringsdekking.

Gevolgen

Met andere woorden; ik moet voor 10 januari 2023 een geldig en nieuw taxatierapport overleggen. Doe ik dat niet dan vervalt mijn huidige polis op basis van “taxatiewaarde”, en wordt deze gewijzigd naar een polis op basis van de huidige dagwaarde. Dat zou voor mij als eigenaar bij verlies, diefstal of als de auto “totall loss” verklaard zou worden grote financiële gevolgen kunnen hebben. Want als er dan door de verzekeraar moet worden uitgekeerd gaan zij uit van de huidige dagwaarde en die is in 99.9 procent van de gevallen aanmerkelijk lager ligt dan vastgestelde taxatiewaarde. Tenzij je een veel te lage taxatiewaarde hebt gekregen voor twee jaar en de dagwaarden gestegen is. En ja, dat gebeurt; een te lage taxatie. Ik kom daar later nog even op terug. Het verschil tussen dagwaarde en taxatiewaarde kan al snel oplopen naar duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s.

Ik wil meteen een kanttekening maken. Je kan natuurlijk wachten tot je een brief krijgt waarin je wordt verzocht om een nieuwe taxatie te overleggen. Ja inderdaad zoals ik nu had gedaan….. Maar het is bij bepaalde types en modellen Porsches misschien toch wel verstandiger om zelf de markt en marktwaarden in de gaten te houden. Dus met andere woorden, wat doet de waarde van je auto? Zie je dat de prijzen voor jouw auto stijgen dan is het misschien verstandiger om niet de brief van de verzekeraar af te wachten maar zelf een nieuwe taxatie te laten opstellen. Want de meeste verzekeraars willen een taxatierapport niet ouder dan twee jaar, maar in een jaar of twee kan de waarde van je auto echt veranderen. En deze verandering in waarde zal in de meeste gevallen een waardestijging zijn, al kan het natuurlijk ook anders en negatief uitpakken. Dat laatste is natuurlijk vervelend, maar je zou dan toch kunnen overwegen om ook dan een lagere taxatie te laten opmaken want dat werkt weer positief uit op hoogte van je verzekeringspremie. De keerzijde van de medaille is dat in geval van verlies, diefstal en een totall lossverklaring een lagere uitkering (hoogte van de taxatiewaarde) van de verzekeraar het gevolg is.

Naast de ontwikkelingen op de markt kunnen er uiteraard nog meer redenen zijn waarom je Porsche minder waard is geworden. Slecht uitgevoerde schadereparaties, waarbij al dan niet delen zijn vervangen, slecht of geen onderhoud (dat gebeurt meer dan je zou vermoeden), zichtbare slijtage aan bijvoorbeeld het interieur, ophanging en dat soort zaken. Maar ook beschadigingen of corrosie aan velgen.

Maakt het wat uit waar je je auto in onderhoud brengt of laat herstellen in geval van een ongeluk? Voor veel mensen is het een pre dat een Porsche bij een Porsche dealer in onderhoud is en is geweest of ingeval van schade daar is gerepareerd. Het zal ook best meespelen bij een taxatie of de auto altijd bij een Porsche dealer in onderhoud was. Maar in vergelijk met een garage die gespecialiseerd is in Porsche zal dat enorm meevallen.

Door wie laat je je Porsche taxeren?

Heb je en verzekeringsvorm met een taxatiewaarde, bij wie laat je dan de taxatie doen? De verzekeraars accepteren alleen een taxatie rapport van en opgesteld door een erkende taxateur. Vaak wordt door jouw Porsche Centrum en/of jouw onafhankelijke specialist in Porsches wel iemand aanbevolen waar zij goede ervaringen mee hebben.

Een taxatie kan helaas ook anders uitpakken. Ik heb daar zelf al minder goede ervaringen mee gehad. Er kan daadwerkelijk verschil tussen de ene en de andere beëdigd en geregisterd taxateur zitten. Ik heb hier nog een taxatierapport van mijn Porsche 996 Turbo liggen dat zo slecht was opgesteld en de plank totaal missloeg. Ook qua waardebepaling. De goede man zag wel dat mijn auto keramische remmen had en ook bepaalde opties maar nam de lange lijst van opties dan weer niet mee in de waardebepaling. Hij kwam op een waardebepaling door even op marktplaats te kijken en met een medewerker bij een dealer te bellen wat mijn auto waard zou zijn mag. Er stonden er maar twee te koop met minder opties en stalen remmen. Na best lang te hebben moeten wachten op de taxatie, was ik echt totaal ontzet door zijn/hun rapport en na telefonisch contact ook over zijn/hun houding. Ik zal de naam hier niet noemen maar de goede man had weinig ervaring met taxaties van Porsches, en ik vermoed met taxaties in het algemeen. Dus vraag na bij bevriende Porscherijders, je tussenpersoon of waar je auto in onderhoud is wie zij aanbevelen. Ik had zelf gekeken op internet… en al deden ze het nu gratis en voor niets ging ik er niet meer naar toe.

Ik heb daarop mijn tussenpersoon gebeld en het verhaal uitgelegd. Zij hebben Gratama & Luxwolda sterk aanbevolen en ook meteen een afspraak gemaakt. Deze taxateur maakte wel een juiste en realistische taxatie met een reële waardebepaling. En dat scheelde nogal wat met de eerste “taxatie” (meer dan €20.000). Dus een goede en juiste taxatie kan van groot belang zijn. Gebaseerd op mijn ervaringen met Peter van Gratama & Luxwolda als beëdigd register taxateur, kan ik deze taxateurs zeer aanbevelen. Ik heb persoonlijk vertrouwen in hem en een goed gevoel bij hem. Vooral dat vertrouwen is heel belangrijk. Bij een taxatie gaat het tenslotte vaak om serieus geld en om een voertuig waar je toch ook “emotionele” waarde aan hecht….. ja toch?!

Hoe gaat het in zijn werk zo’n taxatie

Denk nou niet ik bel een taxateur en ze staan vandaag of morgen al op de stoep, want dat zal niet gebeuren. Maar een afspraak is wel snel gemaakt. En dat doen de meeste taxateur ook bij je aan huis indien gewenst. In mijn geval liet ik dat doen bij Wim van der Ven (een vriend van mij) op zijn zaak ABC uitlaten in Helmond. Hij heeft een grote werkplaats met bruggen waar ze aanpassingen doen aan uitlaatsystemen en uitlaatkleppen onder vrijwel elke auto kunnen aanbrengen. Maar vooral; hij heeft een koffiemachine 😉. Peter bekijkt en onderzoekt daar de auto, die staat hier op velgen met winterbanden. Ik heb aangegeven dat mijn “turbo holle spaak velgen” as we speak opnieuw gespoten worden bij De Velgen Dokter in Uden.

Ja gespoten, en niet gepoeder coat. Want poeder coaten is mooi, maar nooit zo mooi als spuiten. Daarna worden ze dan wel met blanke lak gepoederd coat. Natuurlijk kan ik dit door middel van orderbevestiging laten zien aan Peter. Ook dat de nieuwe set Michelin Pilot Sport PS2-banden voor de holle spaak velgen al klaar liggen wordt meegenomen in de taxatie, net als de nieuwe Pirelli winterbanden. Er wordt voor de waardebepaling onder andere gekeken naar de staat van onderhoud, kilometers, zichtbare technische staat, staat van de velgen en banden, onderhoud, aanpassingen zoals bijvoorbeeld andere schokdempers, originaliteit van de auto enz. Voor meer en concretere informatie verwijs ik graag naar de taxateurs 😉. Zeg maar gerust; er wordt een serieuze inspectie van je voertuig gedaan. Prijzen verschillen natuurlijk per taxateur. Ik moest € 140 incl BTW betalen voor de verlenging. De prijs van een nieuwe taxatie bij Gratama & Luxwolda is nu nog €185 maar vanaf 1 januari wordt dat €190 incl BTW.

Dat was schrikken

Ja dat was toch even schrikken toen Peter na afloop een waarde indicatie gaf. Deze lag, ondanks dat ik best wel wat kilometers op de teller er bij opgezet heb, toch €10.000 euro hoger dan twee jaar geleden. OK, ik denk dat ik mijn Porsche 911 996 Turbo netjes en goed onderhoud. Ik laat zelfs meer onderhoud en beurten doen dan is voorgeschreven. Ook heb ik net alle ophangingen en draagarmen laten vervangen, net zoals alle schokdempers en veren. Die laatste hebben een upgrade gehad (maar de originele set veren en schokdempers blijven bij de auto). Ze staat er keurig bij en natuurlijk draagt dat bij aan het waardebehoud.

Dus staat de waarde nu op €72.500 voor mijn 2003 Turbo. Ja, ik had dus misschien zelf ook eerder een nieuwe tussentijdse waardebepaling moeten laten opmaken. Iets wat ik in de toekomst (eind volgend jaar) zeker zal gaan doen. Maar waarom schrikken, dat is toch mooi dat de auto meer waard is? Klopt, maar dat betekent gelijktijdig ook dat de auto hoger verzekerd moet worden en dat is meestal verbonden aan een hogere verzekeringspremie. Nogmaals, mijn auto is verzekerd naar taxatiewaarde. Dus brandt de wagen af, wordt ze gestolen of rijd ik of iemand anders haar plat. Dan krijg ik nu €72.500 euro uitbetaald zodat ik een gelijkwaardige/vervangende 996 turbo kan aankopen. Houd wel even in gedachten vast dat deze ook steeds duurder worden en het niet makkelijk zal zijn om een gelijkwaardige 996 Turbo te vinden. Zeker als je alleen zou kijken in Nederland of een in Nederland origineel Pon geleverde auto.

Verzekeringen

Een hogere taxatiewaarde van mijn auto, dus heb ik meteen even gebeld en dit gemeld bij mijn huidige tussenpersoon. Maar ik heb ook bij een paar andere tussenpersonen wat offertes aangevraagd. Bij mijn tussenpersoon kreeg ik namelijk te horen dat de premie hoger werd. Dat bleek in eerste instantie zelfs een premiestijging te zijn van meer dan 25%. Wat mij verbaasde en mij toch wat overdreven en erg happig leek. Ja, alles is veel duurder geworden maar dit was echt buiten alle proporties, Helaas kwam er verder geen reactie in de vorm van “dit is best veel we kijken er nog eens naar…” Nee, helemaal niets van we kijken er nog eens naar. Nu ben ik niet iemand die dan maar gaat zitten wachten, dus ben ik zelf eens gaan informeren bij de maatschappij en bij wat connecties, waaruit bleek dat de premie inderdaad niet klopte. Er was zelfs sprake van dat er zelfs geen of bijna geen stijging in de premie zou zijn. Maar zeker geen 25% stijging. Dus nogmaals bellen met mijn tussenpersoon. En wat blijkt? Oeps foutje, want nu was de premie stijging “maar” iets van 12,5 procent. Excuses en sorry, en ja we maken allemaal wel eens een foutje. Maar ik was al bijna overgestapt (had al diverse aanbiedingen gekregen) en weg bij deze tussenpersoon. En eerlijk gezegd overweeg ik dat nog steeds, want het had mij toch op jaarbasis honderden euro’s gescheeld. Nu wacht ik eerst de premie van Turien & Co even af en hoop dat deze lager zal uitvallen dan de premiestijging van + 25% of zelfs de +12,5 %.

Ik begrijp dat ik waarschijnlijk iets meer aan premie moet betalen, daar ga ik ook vanuit. En ook dat de service van de tussenpersoon moet worden betaald. Maar ik wil dit soort dingen niet zelf te moeten controleren. Dus mijn 2 cents in deze; Denk je dat iets niet klopt vraag het nadrukkelijk na. Krijg je dan geen reactie of geen bevredigend antwoord, vraag het dan na bij een andere tussenpersoon of direct bij de verzekeraar. De laatste is daar niet altijd blij mee en mogen je vaak geen advies geven maar een indicatie krijg je vaak wel. Wat de nieuwe premie zal gaan worden laat ik via een update in dit artikel later aan jullie weten.

Conclusie

Kijk eens naar jouw eigen verzekeringen en de waarde van je auto. Hoe en wat keert de verzekeraar aan je uit als het gruwelijk misgaat. Blijkt dan dat je beter uit bent met een verzekering waar je een taxatie bij nodig hebt, dan is deze taxatie snel en gemakkelijk aangevraagd. De taxatie kost in de eerste instantie wat meer, een verlenging van je taxatie is wat goedkoper. Bij beiden komt de taxateur daadwerkelijk fysiek je auto taxeren. Een taxatie neemt even wat tijd in beslag maar duurt geen uren. Zorg dat je papieren en bewijsstukken hebt klaar liggen voor het geval dat het nodig is. Het taxatierapport had ik binnen een paar dagen al in de mail. Maar ga vooral voor een taxateur die je vertrouwen heeft en je wordt aanbevolen.

In het nieuwe jaar zijn wij voornemens op het 64plein een lijst van erkende en beëdigde taxateurs te hebben staan.

Ik gaf al eerder aan dat er diverse auto verzekeringen en verzekeringsvormen zijn die naar nieuwwaarde, taxatiewaarden, dagwaarden, wa, wa plus, all risk, op basis van klassieker verzekeringen enz. verzekeren. De diverse verzekeringsmaatschappijen hebben daar weer hun eigen producten aan gekoppeld. We hopen daar binnenkort in te gaan duiken en wat meer over auto- en/of Porscheverzekeringen te kunnen gaan vertellen.