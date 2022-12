Groeten uit Stuttgart en Weissach van de Porsche Night of Champions

Tijdens de jaarlijkse “Night of Champions” ging het om raceauto’s, zoals hier de Le Mans-klassewinnende 911 RSR en de 5.000e Porsche 911 in Cup-uitvoering, maar vooral om de mensen, onder het motto “We are one”.





Na twee digitale uitvoeringen werd dit jaar de traditionele “Night of Champions” van Porsche Motorsport weer als vanouds in het Casino, het centrale restaurant van het test- en ontwikkelingscentrum in Weissach, gehouden. De opluchting over het feit dat iedereen er weer gewoon kon zijn was overal merkbaar en daarmee werd gelijk ook duidelijk hoe zeer zulke bijeenkomsten in de afgelopen jaren gemist werden. Vierenzestig Porsche Portal toog naar Stuttgart en verzamelde de nodige impressies.

We hadden tijd genoeg, dus brachten eerst even een bezoek aan het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Porsche heeft de goede gewoonte om in de adventstijd altijd een Porsche met een kerst- of winterthema voor het museum te parkeren. In de afgelopen jaren waren dat vaak auto’s met kerstboom erop, ditmaal een ‘rat look’-944 volgepakt met kerstcadeaus en voorzien van eland-gewei. Grapje voor stadgenoot Mercedes?







In de parkeergarage van het Porsche Museum zijn altijd wel leuke auto’s te vinden, zoals deze 964 en 968 CS, beide in de kleur Speedgelb, en de Mercedes-Benz 500 E, die in opdracht van Mercedes door Porsche werd ontwikkeld.

We zagen de expositie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Carrera RS al in september, maar liepen er met plezier nog even doorheen.

Kleurrijk overzicht van meerdere RS-modellen. De RS-expositie eindigde gisteren, de volgende grote speciale expositie komt in de zomer van 2023 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Porsche als sportwagenmerk. Maar natuurlijk is het museum ook zonder speciale expositie altijd de moeite waard!

Het zelf maken van koekjes is in Duitsland traditie in de adventstijd. Als tegenwicht voor alle dennenboom- en stervormpjes zijn er in de shop van het Porsche Museum ook uitsteekvormpjes voor koekjes met de modellen van de Porsche 356 en de Porsche 911. Voor een paar Euro kon ook uw redacteur de verleiding niet weerstaan.

We hadden onze reis ruim gepland, zodat we in Stuttgart in de middag nog wat tijd over hadden. Een mooie gelegenheid om het vorige maand geopende nieuwe Porsche Zentrum Stuttgart te bezoeken, zo de gedachte. Het bleef echter bij een foto van buiten, want het centrum is op zaterdag slechts tot 13.00 uur geopend. Enigszins merkwaardig, voor wat de “flagship store” zou moeten zijn… Mooi is het wel, onder de 90 meter hoge Porsche Design Tower.

Rond zes uur arriveerden we in Weissach voor de “Night of Champions”. Een vaste traditie is het grote bord bij de ingang met de namen van alle genodigden die hun aanwezigheid hadden bevestigd.

Gelukkig, uw redacteur stond er ook op en mocht derhalve naar binnen.

De stuwende krachten achter de Porsche Carrera Cup Benelux, vlnr Olivier Aerts, Lars Plato en Rudi Penders.

Onlangs werd bij Porsche Motorsport in Weissach de vijfduizendste Porsche 911 in Cup-uitvoering gebouwd. De auto werd voorzien van een bijzondere kleurstelling en komt volgend jaar als VIP-auto in actie tijdens geselecteerde wedstrijden van de Porsche Mobil 1 Supercup.

Tijdens de ontvangst met champagne werd de muzikale omlijsting verzorgd door de Porsche Big Band, bestaande uit medewerkers van het bedrijf. Het swingde behoorlijk!

We troffen als vanouds vele bekenden. Hier vlnr Christof Sage, uitgever van zijn eigen magazine ‘Sage’ en de bekendste yellow-press-fotograaf van Stuttgart en wijde omgeving, oud-Porsche-sportdirecteur Fritz Enzinger, Fritz Enzinger, Porsche autosport-PR-man Holger Eckhard en de Oostenrijkse journalist Dr. Gerhard Kuntschik. Op de achtergrond kijkt Thomas Hagg mee, hoofd event- en sportcommunicatie bij Porsche.

Lutz Leif Linden (l.), secretaris-generaal van de Automobilclub von Deutschland (AvD) en voorzitter van de GT-commissie van de FIA met zijn echtgenote en Thomas Laudenbach, sportdirecteur van Porsche.

John Doonan (l.), president van IMSA, de organisatie van het gelijknamige Noord-Amerikaanse sportwagenkampioenschap, en Jonathan Diuguid, afkomstig uit de Penske-organisatie en verantwoordelijk voor het LMDh-project in FIA WEC en IMSA onder de vlag van Porsche Penske Motorsport.

Roger S. Penske, oud-coureur, buitengewoon succesvol ondernemer, raceteam-eigenaar en eigenaar van de IndyCar-serie en de Indianapolis Motor Speedway, en Oliver Blume, bestuursvoorzitter van Porsche AG en sinds een aantal maanden ook van het volledige Volkswagen-concern.

Voor de Oostenrijker Fritz Enzinger, die als hoofd van het 919 Hybrid-project zorgde voor de drie opeenvolgende Le Mans-zeges en wereldtitels voor Porsche in 2015, 2016 en 2017, was er een warm afscheid inclusief minutenlange staande ovatie, want nadat hij na zijn geplande vertrek als sportdirecteur van Porsche, eind vorig jaar, nog de sportactiviteiten van het Volkswagen-concern leidde, gaat hij nu eind deze maand echt met pensioen.

Harry King (l.) won dit jaar met het team Parker Revs Motorsport overmacht de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux, daarnaast Sacha Norden, die met GP Elite de GT4-titel in de Porsche Sprint Challenge Benelux won en tijdens de finale op Hockenheim ook zijn debuut in de Carrera Cup Benelux maakte.

Goede sfeer aan de tafel van de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux na een zeer geslaagd seizoen.

De Oostenrijker Richard Lietz (l.) behaalde dit jaar met de Porsche 911 RSR zijn vierde klassezege in Le Mans. Op zaterdag vierde hij bovendien zijn 39e verjaardag. Hier op de foto met Marc Lieb, met wie Lietz in 2010 en 2013 de klasse in Le Mans won. Lieb, die in 2016 zelfs de algehele overwinning in Le Mans behaalde, is tegenwoordig teamleider sportcommunicatie bij Porsche.

Was het vorig jaar “ons eigen” team GP Elite dat met de prijzen in de Porsche Mobil 1 Supercup aan de haal ging, dit seizoen was het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing net een tandje beter. Mooi succes voor teambaas Robert Lechner (l.), die het team samen met zijn broer Walter leidt. De Luxemburger Dylan Pereira (m.) won de rijderstitel in de Supercup, de Deen Bastian Buus (r.) werd na een selectie in Jerez gekozen tot de nieuwe Porsche-fabrieks-juniorrijder voor volgend jaar.

De culinaire brigade van Porsche zorgde ervoor dat het de 370 gasten tijdens de “Night of Champions” aan niets ontbrak.

“We are one” was het motto van de avond, en dat bleek ook tijdens de traditionele groepsfoto met alle bestuursleden, fabrieksrijders en gehuldigden.

De Zwitser Ralf Bohn, die al sinds mensenheugenis samen met de broers Renauer in het Porsche-klantenteam Herberth Motorsport in actie komt, ondermeer in de 24H Series van Creventic, won dit jaar de hoofdprijs in de Porsche Cup, het traditionele klassement voor privérijders, dat in 1970 door Ferry Porsche in het leven werd geroepen. Naast de 24H Series scoorde Bohn het afgelopen seizoen ook punten in de Asian Le Mans Seriesm de GT World Challenge Europe, International GT Open, het Campionato Italiano GT Endurance en ADAC GT4 Germany.

Torsten van Haasteren, teammanager van het succesvolle Nederlandse Porsche-team GP Elite, ontbrak ook niet tijdens de “Night of Champions”.

Als cadeautje bij het weggaan was er voor alle bezoekers nog een doosje met handgemaakte bonbons van culinair specialist Ludwig Heer van het restaurant “Alte Post” in het dorpje Kuchen, tussen Stuttgart en Ulm, ondermeer bekend van diverse Duitse TV-uitzendingen. Uiteraard kwam op een van de bonbons en de verpakking ook weer het motto “We are one” terug.

Op de terugweg op zondag reden we nog even via Mannheim, waar we een blik wilden werpen op het onderkomen van het team Porsche Penske Motorsport, dat de fabrieks-LMDh-auto’s runt. Het nabijgelegen Porsche Zentrum Mannheim is onderdeel van de Penske-dealergroep. En, anders dan in Stuttgart, is er hier op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur, voor geïnteresseerden de mogelijkheid tot “Freie Besichtigung”: de showroom is gewoon open.

Op hetzelfde industrieterrein in het stadsgedeelte Seckenheim is in het gebouw waar vroeger het Porsche Zentrum ondergebracht was, nu het onderkomen van het team Porsche Penske Motorsport. Er is weinig te zien, en dat is natuurlijk ook precies de bedoeling.

Slechts een klein bordje bij de bel.

De teamvlag in het midden, geflankeerd door de Duitse en de Amerikaanse vlag, symbolisch voor het internationale karakter van Porsche Penske Motorsport. Op zondag is de parkeerplaats leeg, maar hier wordt gewerkt aan het LMDh-raceprogramma voor het komende seizoen. Hopelijk komen we er binnen afzienbare tijd een keer binnen!

Foto’s tekst René de Boer Rebocar