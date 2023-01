Veilingnieuws Miami, bijna 3 miljoen dollar voor Porsche 959

De Porsches die afgelopen maand in Miami de veilinghamer bij RM Sotheby’s passeerden, wisselden allemaal van eigenaar. Tijd om eens even terug te blikken op de resultaten.

Porsche 959 SC door Canepa

Liefhebbers weten allemaal dat de namen Canepa en Porsche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het Amerikaanse bedrijf richt zich met name op bijzondere klassiekers en historische raceauto’s en daarbij in het bijzonder Porsche. Naast verkoop en restauratie, voeren ze ook aanpassingen uit om de prestaties op te waarderen. De firma heeft hierin enorm veel ervaring met de legendarische Porsche 959.

Loon naar werken

En zo werd ook een Porsche 959 SC, die in de catalogus stond bij RM Sotheby’s, onder handen genomen. De Porsche werd nieuw geleverd in Monaco in 1988 en resideerde later in een privé museum in Japan. In 2016 vond de auto zijn weg naar de Verenigde Staten. Vervolgens kwam de Porsche bij een van Canepa’s klanten terecht en daarna volgde de transformatie. De motor ging volledig uit elkaar en werd opnieuw opgebouwd met nieuwe speciaal geprepareerde onderdelen en kreeg opgewaardeerde turbo’s, waardoor het vermogen opgekrikt werd naar 825 pk. Paint to sample spuitwerk en een andere kleur op de wielen maakten het geheel af. De 959 verscheen op diverse grote evenementen en werd enthousiast ontvangen. Loon naar werken, de Porsche passeerde in Miami de veilinghamer en wisselde voor ruim 2,9 miljoen dollar van eigenaar.

Foto; Robin Adams ©2022 Courtesy of RM Sotheby’s

Solide resultaten

Ook de overige Porsches in de catalogus vonden een nieuw onderkomen. En ook deze gingen voor de nodige dollars van de hand. Waarbij de 928 GTS goed scoorde en de luchtgekoelde 911 Turbo S nog immer stevig aan de prijs is net als de Carrera GT. Al met al solide resultaten dus.

1995 Porsche 928 GTS, $263,200

1987 Porsche 911 Turbo Flachbau, $264,400

1994 Porsche 911 964 Turbo 3.6, $417,500

1996 Porsche 911 993 Turbo, $313,000

2008 Porsche 911 997 GT3 RS, $390,000

2005 Porsche Carrera GT, $1,655,000

1988 Porsche 959 SC by Canepa, $2,920,000

1995 Porsche 911 993 Carrera RS Clubsport, $324,000

2016 Porsche 911 R, $555,000

1990 Porsche RUF CTR Carrera 4, $357,000

1989 Porsche 911 Speedster, $368,000

1997 Porsche 911 993 Turbo S, $643,000

2011 Porsche 911 997 GT2 RS, $753,000

1994 Porsche 911 964 Turbo S, $912,500

2007 Porsche RUF Rt12, $676,000

Alle prijzen zijn inclusief toeslagen tenzij anders vermeld.