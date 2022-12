MR. BLIK; Leo de Haas presenteerde zijn boek tussen de politie-Porsches

Maar wat hebben Leo de Haas en een TV klassieker als ‘Blik op de weg’ nu met Porsche te maken? Inderdaad, destijds reed de politie nog in “snelle” Porsches over de Nederlandse wegen. Zelfs vandaag de dag zullen velen (de wat “ouderen”) van ons nog steeds automatisch het gas loslaten als ze in hun achteruitkijkspiegel een Politie Porsche zien.

En waar vindt je DE collectie Nederlandse politie-Porsches? Inderdaad, bij Porsche Centrum Gelderland! Daarom was de boekpresentatie bij Porsche Centrum Gelderland en was dit de uitgelezen plek voor Leo om zijn boek officieel te presenteren. Maar zeker ook vanwege de persoonlijke band die Leo heeft met Mark Wegh (de eigenaar van PCG), met wie hij al jaren bevriend is. En niet op de laatste plaats ook omdat Leo zelf een band heeft met Porsche vanaf het moment dat hij als klein jochie zijn eerste 911 zag. Maar ook het feit dat hij zelf een aanzienlijk aantal Porsches heeft gehad en gereden.

Voor deze boekpresentatie van Leo had de gastheer Mark Wegh, Porsche Centrum Gelderland op dinsdag 20 december 2022 opengesteld. Vanaf 19.30 uur waren de gasten welkom. Samen met een goede vriend van mij die ik met het Porschevirus heb aangestoken, toog ik naar deze boekpresentatie. Geen idee wat ik kon verwachten. “Blik op de weg” was toch een stukje jeugdherinneringen. Herinneringen van toen ik nooit had durven hopen dat ik ooit zelf een Porsche zou rijden. Maar niet alleen verheugden we ons op de altijd uitstekende en uitmuntende organisatie, maar ook op de altijd geweldig goede en leuke sfeer en de vaak interessante andere gasten. En ik kom toch altijd weer andere vrienden en bekenden tegen bij PCG. Of je leert er weer nieuwe mensen kennen.

Maar wie is nu die Leo de Haas eigenlijk?

Maar wie is nu die Leo de Haas eigenlijk, denken de wat jongeren onder ons. De naam Leo de Haas zegt ze misschien niet zo veel, maar de wat ouderen kennen hem zeker van het tv programma ‘Blik op de weg’. Zeg maar gerust voor velen een stukje jeugdsentiment en herinneringen. Leo en zijn programma staan zelfs in Wikipedia vermeld, jaja in Wikipedia. En het wordt nu nog beter, want vanaf vandaag staat Mr Blik; Leo de Haas ook vermeld op Vierenzestig Porsche Portal. Wikipedia omschrijft het als volgt ‘Blik op de weg‘ was een Nederlands televisieprogramma over wegverkeer en verkeersovertredingen. Het programma had haar start op 11 november 1991 en werd jarenlang gepresenteerd door Leo de Haas tot in 2011″.

Leo de Haas en zijn camerateam reden mee met politieagenten. Door middel van de reportages en televisieopnames die ze maakten vanuit een Politiesurveillance auto, bestuurd door politieagenten, lieten ze tv kijkend Nederland zien dat niet iedereen zich netjes aan de geldende verkeersregels hield. Snelheidsovertreders en bestuurders die bijvoorbeeld door rood licht rijden, werden vaak vertoond in het programma. Maar ook andere verkeer-overtredingen werden in beeld gebracht, waarbij de “daders” vaak gewoon herkenbaar in beeld waren. Dat was toen gewoon en kon ook zo. Vandaag de dag zou een tv programma in deze vorm met de huidige regelgeving niet meer kunnen en mogen. Ook zou het zeer onwaarschijnlijk zijn dat de politietop nu nog aan zo’n programma zou willen meewerken. In het boek kan je zelf nalezen dat het ook destijds niet altijd heel lekker liep tussen de Politietop, bepaalde ambtenaren en Leo.

De boek presentatie MR BLIK

Bij de ingang stond mijn persoonlijk droom Porsche, de 918. En dan wel als politie Porsche. Ook in de showroom van Porsche Centrum Gelderland stonden meerdere types originele politie-Porsches. Na de ontvangst met een drankje en een hapje, werden we uitgenodigd plaats te nemen. Mark Wegh verwelkomde ons in zijn Porsche Centrum Gelderland bij deze boekpresentatie.

Het was een interessante en leuke, luchtige presentatie met verschillende leuke anekdotes, maar ook met de minder leuke dingen en gebeurtenissen uit het leven van Leo. Het is dus een boek waarin alle ups en downs uit zijn leven en plek hebben. Mark Wegh gaf aan dat dit boek met alle hoogte- en dieptepunten uit het leven van Leo een interessant maar zeker ook leuk boek is dat je makkelijk wegleest.

Je eigen gesigneerde exemplaar MR BLIK

Na een erg leuke en luchtige presentatie waar men tijdens de presentatie Leo de Haas vragen mocht stellen, kon men na afloop het boek kopen en laten signeren door Mr Blik persoonlijk. Toepasselijk was dat je wel even in de “file” moest staan om jouw exemplaar met handtekening te bemachtigen. Leo nam zelfs de tijd om even met je op de foto te gaan. Mark, Leo en het team van PCG; heel erg bedankt voor een geweldige avond en boekpresentatie. Leuk weer even samen met jullie terug te gaan in de tijd van “Blik op de weg” en een inkijk te krijgen in Leo’s leven.

Helaas heb ik zo net voor en tijdens de feestdagen echt geen tijd gehad het boek zelf te kunnen lezen. Ook omdat Mark Wegh, die het boek wel al heeft gelezen, het aanbeval, moest en wilde ik toch zo hier en daar als ik maar even tijd had alvast wat passages lezen in mijn gesigneerde exemplaar MR BLIK. Met moeite heb ik het kunnen wegleggen, want het is inderdaad een erg boeiend en interessant boek. Het zal dan ook niet lang duren voor ik het in een keer zal uitlezen. Ondanks dat ik het maar gedeeltelijk heb kunnen lezen, wil ik dit boek met vele foto’s van harte aanbevelen. Dit stukje jeugd en tv historie wil je als petrolhead en autoliefhebber toch gewoon hebben!? Het is vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel en/of direct te bestellen bij Leo op www.leodehaas.com

Hier nog wat random foto’s en indrukken van de avond.

Foto’s en video © Porsche Centrum Gelderland / Vincent Nagelhout, © 64 Jos Berkien en Alain Feld