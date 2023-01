Aandeel Porsche – update per 1 januari 2023 (koersen actueel t/m 30-12-2022)

Hoe zit het nou eigenlijk?

Natuurlijk begin ik om u hier een beter beursjaar te wensen. Het dramatische beursjaar 2022 laten we achter ons en met frisse moed analyseren we vrolijk verder!

Naast het aandeel Porsche SE bestaat sinds enkele maanden ook het aandeel Porsche AG. Het afgelopen jaar heeft u hier de analyse van het aandeel Porsche SE kunnen volgen. Om de verwarring compleet te maken voeg ik per vandaag ook de analyse van het aandeel Porsche AG bij, maar niet voordat ik heb uitgelegd wat wat is.

Volkswagen (VW) heeft Porsche AG naar de beurs gebracht. VW heeft geld nodig voor haar meest waardevolle merk. De beursgang moet de autobouwer extra financiering opleveren voor de overgang van fossiele naar elektrische voertuigen, terwijl het ook de investeringen moet betalen in autonoom rijden en de ontwikkeling van batterijen.

Porsche SE is de holding van de familie Porsche–Piëch, die 31,4% van het aandelenkapitaal van Volkswagen in haar bezit heeft. Zij hebben echter ook 53,3 % van de stemrechten en daarmee ook controle. De Holding is het moederbedrijf BOVEN Volkswagen.

Door de beursgang van Porsche AG zal Porsche SE nog steeds een belang van 31,4% aanhouden in Volkswagen (lees Familie Porsch-Piëch), maar het zal daarnaast 25% + 1 aandeel aanhouden in Porsche AG.

Als u enkel en alleen wilt beleggen in Porsche(merk) dan belegt u in Porsche AG. Wil u beleggen in zowel Porsche als Volkswagen, dan opteert u best voor aandelen van Porsche SE. De grafiek van Volkswagen lijkt dan ook veel op de grafiek van Porsche SE. Om dit aan te duiden staat ook de grafiek van Volkswagen hier vermeld.

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

De RSI staat op 33 en wijst zijwaarts. De recente daling lijkt gestopt. Toch blijft de dalende trend van kracht. Lagere noteringen zijn niet uit te sluiten.

Grafiek midden;

Het MA-10 en het MA-30 hebben richting gekozen, naar beneden. Alle MA’s zijn boven de koers te vinden, een bevestiging van de dalende trend. Hier komt op korte termijn GEEN einde aan.

Grafiek onderin;

Het MACD vertoont divergentie met de koers. De bodem welke nu gevormd wordt is hoger dan de voorgaande terwijl de koers lager is. Helaas wordt deze positieve divergentie NIET bevestigd door de RSI dus van een een betrouwbaar signaal is geen sprake.

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 30-12-2022)

Grafiek bovenin: Te beginnen met de RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 32, geen reden voor euforie. De dalende trend zet zich voort.

Het middenstuk. De steunlijn van het dalende trendkanaal is doorbroken, wat op zich al een slecht signaal is. Deze steunlijn fungeert nu als weerstand wanneer de koersen gaan stijgen. Een toegevoegde dalende steunlijn biedt wat steun maar overtuigend is het niet. Ook hier geldt dat alle MA’s BOVEN de koers te vinden zijn. De dalende trend is stevig intact!

Grafiek onderin. Het MACD zoekt langzaam maar zeker de diepte op met nieuwe diepere bodems. Geen enkel teken van herstel te zien!

Het nieuwe aandeel Porsche AG.

Historie is een van de steunpilaren van de technische analyse. Wat gisteren gold, geldt hoogstwaarschijnlijk vandaag ook nog. Rekenkundig gemiddelden over 10, 30, 90 en 150 dagen zijn toegevoegd net zoals de vertrouwde indicatoren zoals het RSI en het MACD. Het heeft tijd nodig wil je daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Dus wel de grafiek en waar het zinvol is, een toelichting. Het aandeel Porsche AG is natuurlijk wel een fantastische leerschool om de ontwikkeling van een aandeel te volgen. En dat kan! Vanaf heden, elke maand een update!

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 30-12-2022)

Grafiek bovenin: Te beginnen met de RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 43. De indicator gaat wat omhoog, te vroeg voor conclusies.

Het middenstuk. Het oog dient te vallen op de koers en de indicatoren van 15 december. Op deze datum doorkruist het blauwe MA over 30 dagen het groene MA van 10 dagen van BOVENUIT. Een verkoopsignaal dus. Degene die vanaf het begin in het aandeel belegd hadden nemen hun eerste winst. Het verkoopsignaal wordt bevestigd door het dalende MACD onderin wat per 15 december ook de nullijn doorkruist.

Grafiek onderin. Het MACD laat bodemvorming zien als teken dat de weg omhoog weer ingeslagen is.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 30-12-2022)

Grafiek bovenin: Te weinig historie voor een zinnige analyse.

Het middenstuk. Idem.

Grafiek onderin. Idem.

De DAGGRAFIEK van Volkswagen (koers actueel tot 30-12-2022)

Grafiek bovenin;

De RSI staat op 29 en daarmee in het gunstige koopgebied. Helaas geldt ook hier de langdurige dalende trend waardoor de aankopen zich beperken.

Grafiek midden;

Alle MA’s zijn boven de koers te vinden, een bevestiging van de dalende trend. Hier komt op korte termijn GEEN einde aan.

Grafiek onderin;

Het MACD vertoont een diepere bodem dan de vorige, conform met de koers.

De weekgrafiek van Volkswagen (koers actueel tot 30-12-2022)

Grafiek bovenin;

De RSI staat op 34 en daarmee net boven het gunstige koopgebied. Lagere koersen zijn te verwachten dus aankopen nu zullen te vroeg blijken te zijn. Geduld dus.

Grafiek midden;

Ook hier alle MA’s zijn boven de koers te vinden, een bevestiging van de dalende trend. Hier komt op korte termijn GEEN einde aan.

Grafiek onderin;

Het MACD is bezig met topvorming. Indien de indicator hierin slaagt, volgen lagere koersen.

