Mack Bakkum, Nederlandse esports-fabriekscoureur voor Porsche, gaat voor winst in virtuele 24 Uur van Le Mans

Max Verstappen, Romain Grosjean, Laurin Heinrich, Morris Schuring, Loek Hartog: Zomaar een rijtje namen van coureurs uit de fysieke racerij die dit weekeinde deelnemen aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. Elk van de 45 deelnemende teams moet uit twee “real world racers”, aangeduid als “PRO”, en twee simracers bestaan. Misschien minder bekend bij het grote publiek, maar bij de simracers komt er een Nederlander in actie als fabriekscoureur van Porsche. We hebben het over Mack Bakkum, die deelneemt namens het Porsche-Coanda-team. Vierenzestig sprak met hem.

Nederlandse fabriekscoureurs bij Porsche? “Gijs van Lennep”, zullen de wat ouderen onder ons zeggen. Voor de rest is, merkwaardig genoeg, nooit een andere Nederlandse rijder erin geslaagd om door te dringen tot het keurkorps van coureurs die in Weissach op de loonlijst stonden. Toch mag ook Mack Bakkum aanspraak maken op dat predikaat, want Porsche neemt het simracen bijzonder serieus en zo werden de virtuele coureurs eind vorige maand tijdens de traditionele “Night of Champions” van Porsche net zozeer voor het voetlicht gehaald als de rijders die hun successen op circuits met asfalt, grindbakken, vangrails en bandenstapels behalen.

Het Porsche Coanda Esports Team, vlnr Tommy Østgaard, Mitchell DeJong, Mack Bakkum en Josh Rogers (Foto: Porsche AG)

Bakkum werd op 4 november 1993 geboren in Amsterdam, zijn familie komt uit Purmerend, maar zelf woont hij al enkele jaren in het Duitse Gronau, waar het team Coanda Simsports zijn thuisbasis heeft. Het huis waar top-simracers van over de hele wereld wonen en in de ruimte met de paarse vloer racen, is in de wereld van het virtuele racen beroemd.

Hoe is het om met zoveel andere simracers samen te wonen? “Het is zeker niet zo dat we alleen maar met simracing bezig zijn”, lacht Bakkum. “Mitchell DeJong en ik zijn al teamgenoten sinds 2016 en wij doen bijvoorbeeld ook graag triathlon, dus daar hebben we het veel over, maar simracen is natuurlijk wel de hoofdmoot. Kijk, normaal zie je elkaar misschien één, twee keer per jaar bij een competitie, maar doordat we samenwonen is er veel meer interactie. Het is gewoon leuk, heel gezellig, alsof je met je vrienden samenwoont, maar het is ook een voordeel dat je in dezelfde ruimte aan het rijden bent. Als ik bijvoorbeeld op een bepaalde baan een probleem heb in sector twee, dan ga ik achter een van die jongens staan die sneller zijn dan ik en dan kijk ik hoe zij het doen. Dat helpt echt. En natuurlijk krijg je er gewoon een betere band door, veel meer een teamgevoel.”

Hoe kwam Bakkum in het simracen terecht? “Ik heb niet echt een race-achtergrond, kom niet uit een autosportfamilie of zo”, vertelt hij. “Ik heb vroeger wel gekart als kind, maar gewoon huurkartjes en dat soort dingen. Ik vond racen wel leuk en zo ben ik begonnen met simracen, als hobby, waarbij ik er al snel achter kwam dat er wel een beetje potentie achter zit. Ik kwam steeds hoger in de ranking en ik heb ook in andere teams geracet, voordat ik 2016 bij Coanda Simsport als team terechtkwam. Daar ben ik sindsdien en 2022 zijn we Porsche Coanda Esports geworden, dus zo werd ik echt fabrieksrijder.”

Is er veel contact met fysieke Porsche-coureurs? “Niet allemaal, maar we rijden wel samen met rijders uit de talent pool, bijvoorbeeld Ayhancan (Güven, red.) en ook Laurin Heinrich, die zitten ook echt in ons team en zijn ook heel fanatieke simracers, heel hoog niveau. Ayancan woont ook de helft van het jaar bij ons als hij niet op de circuits is. Met hen hebben we dus megaveel contact, ook met Matt Campbell vaak, dat is een heel goede connectie.”

Wat betekent het voor Bakkum om fabriekscoureur te zijn voor Porsche? “Porsche is natuurlijk echt een historische naam, het geeft best wel kippenvel om daarvoor te rijden. Mooi ook dat het simracen bij Porsche echt erkend en voor vol aangezien wordt. Zeker met de virtuele 24 Uur van Le Mans, dus het is heel fijn om de mogelijkheid te krijgen om daar voor de algehele overwinning voor Porsche te gaan dit jaar.”