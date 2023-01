Op familiebezoek. Vierenzestig.nl bij het Kever Winter Festijn

Op 7 en 8 januari was het in en om Autotron Rosmalen een komen en gaan van allerlei luchtgekoelde automobielen. Het Kever Winterfestijn vond plaats op deze mooie locatie en veel liefhebbers hadden hun luchtgekoelde Volkswagen gestart en waren die kant opgereden.

Vierenzestig was uitgenodigd door de organisatie en van die uitnodiging maakten we heel graag gebruik. We zijn weliswaar Porschefans in hart en nieren, maar we zien de Kever toch als een voorvader en hebben er gewoon een zwak voor. Dus togen er op de frisse, vroege zaterdagochtend twee platgeslagen kevers, nota bene nog watergekoeld ook, o heiligschennis, richting Rosmalen. Een vanuit het zuiden en een vanuit het westen. Tijdens het wachten op Alain kon ik wat mooie plaatjes schieten.

Buiten kil, binnen aangenaam

Wat een sfeertje hing er binnen zeg. Het was ‘s ochtends nog niet erg druk, maar gewoon aangenaam druk. Liefhebbers snuffelden tussen de modelauto’s, onderdelen, brochures en andere snuisterijen. Alain is ook een liefhebber en die stond werkelijk bij de eerste stand die we tegenkwamen met een boekje in zijn hand. Er lagen namelijk ook boeken over Porsches en dit was van de Porsche 166 Schwimmwagen waar een vriend van hem misschien wat aan had, gelijk even bellen.

Kevers in allerlei uitvoeringen, glimmend of juist ratlook. Aangepast of standaard. Er stond een geweldige mix aan auto’s. Niet alleen kevers overigens. Ook andere Volkwagens waren vertegenwoordig en zelfs ook een paar auto’s van niet nader te noemen andere merken.

Het blijkt maar weer dat de Kever een uitstekende basis is om er een eigen, unieke creatie van te maken. Er stonden er veel, niet allemaal mijn smaak, maar het is fantastisch om te zien hoe creatieve, technische lieden hun Kever hebben aangepast, of laten aanpassen. De liefhebberij spat er van af.

Maar aan een standaard Kever is natuurlijk helemaal niets mis.

Deze kever maakte ons een beetje hebberig. Wat een leuke auto voor een mooie prijs zeg. We zijn een paar keer terug geweest, maar gelukkig konden we ons beheersen. Op de site van RDW zag ik dat zij inmiddels opnieuw te naam is gesteld. We wensen de nieuwe eigenaar/eigenares veel plezier.

Uitgelicht

Twee speciale uitvoeringen wil ik er graag even uitlichten. De ene gewoon leuk en vooral niet al te serieus te nemen:

De tweede bijzonder maar ook heel serieus:

Busjes

Natuurlijk waren er busjes. De overbekende VW bus is net zo geliefd als de Kever.

Nog leuker dan de auto’s vind ik persoonlijk de vele stands. Ik zou er uren kunnen rondneuzen. Helaas had ik ‘s middags andere verplichtingen en ik zal eerlijk zijn; ik vond het jammer dat ik weg moest en dat heb ik niet bij ieder evenement hoor. Was erg leuk en ook namens Alain dank ik de organisatie nogmaals voor de uitnodiging. Nog even wat beelden ter afsluiting.

Nostalgische accessoire

Bijna vergeten. Op het Kever Winter Festijn heeft collega Alain een accessoire gevonden die hij niet kon laten liggen. Kent u ze nog?

Headerfoto: Kever Wintertreffen

Foto’s: vierenzestig.nl