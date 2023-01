Achter de schermen bij het Porsche Coanda Esports Team voor de virtuele 24 Uur van Le Mans

Afgelopen weekeinde werd een 24-uursrace voor simracers verreden, en wel de Virtual 24 Hours of Le Mans. Porsche pakt vanuit de fabriek het simracen zeer serieus aan, in samenwerking met Coanda Esports. Vierenzestig was tijdens de race aanwezig op de basis van het Porsche Coanda Esports Team in het Duitse Gronau.

De virtuele versie van de 24 Uur van Le Mans vond officieel voor de derde keer plaats en vormde de finale van de Le Mans Virtual Series, een reeks van in totaal vijf wedstrijden. De strijd om de algehele titel ging tussen het Nederlandse Team Redline, dat Max Verstappen in de gelederen had, en het Duitse Porsche Coanda Esports Team. De 24-uursrace verliep bepaald niet zonder problemen. Al vrij vroeg was er sprake van serverproblemen bij de organisatie, waardoor deelnemende teams het contact met de server verloren en achterstand opliepen. Op zaterdagavond waren de problemen zelfs dusdanig, dat de wedstrijd tot tweemaal toe met de rode vlag werd onderbroken. Het Redline-kwartet waarvan Verstappen deel uitmaakte, verliet op zondagochtend de race, nadat Verstappen, aan de leiding rijdend, weer van de server gegooid werd en de opgelopen achterstand niet terugkreeg. Een blamage van de organisatie op het platform rFactor2 en een race met dusdanig veel prestige onwaardig. Verstappen gaf er via zijn social-mediakanalen de kwalificatie “clownshow” aan.

Mede door het forfait van Verstappen en zijn teamgenoten was voor het Porsche Coanda Esports Team met rijders Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Mitchell DeJong en Josh Rogers in de nummer 20-auto de tweede plaats in de virtuele 24-uursrace genoeg om de titel in de Le Mans Virtual Series binnen te halen. De overwinning in de race was voor de andere Redline-auto van Felipe Drugovic, Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham. De tweede Porsche-Coanda-auto met de Nederlanders Morris Schuring en Mack Bakkum, de Australiër Dayne Warren en de Deen Bastian Buus eindigde op de zesde plaats.

Ook in de GTE-klasse werd er gereden, met als beste Porsche-resultaat de derde plaats voor het Project 1/Dörr Esports-team met de Duitsers Marc Gassner, Moritz Löhner en Leonard Krippner en de Hongaar Norbert Kiss als rijders, achter een Ferrari en een BMW. Het Coanda-team zette onder de vlag van Proton Coanda Esports twee digitale 911 RSR’s in, een voor Loek Hartog, Jef Giassi, Charlie Collins en Paschalis Gkergkis en een voor Raoul Hyman, Alexander Tauscher, Bryn Collins en Kevin van Dooren, beide auto’s dus met Nederlandse inbreng. De auto met voormalig Porsche Carrera Cup Benelux-kampioen Loek Hartog was voortijdig uit de strijd na een aanrijding, de andere Proton-Coanda-Porsche eindigde als vijfde in de klasse.

Het Porsche Coanda Esports Team opereerde vanaf de thuisbasis in Gronau, net over de grens bij Enschede. Voor de gelegenheid stonden de Le Mans-winnende 917 van Gijs van Lennep en Dr. Helmut Marko uit 1971 er opgesteld (hoeveel exemplaren bestaan er eigenlijk wel niet van die auto?), alsmede een Volkswagen T1-busje in een uitvoering van de Renndienst van Porsche, dat als cateringmobiel dient.

In de hal stonden in totaal acht simulatoren opgesteld, twee stuks per team van vier rijders, waarop de LMP2- en GTE-rijders elkaar tijdens de race afwisselen. Middenin de ruimte is een goed uitgelichte presentatiedesk ingericht, waar de live-uitzendingen op het Twitch-kanaal van Porsche verzorgd worden. De Canadees Matt Trivett, bij simracing-liefhebbers bekend als “Sadokist”, en de Brit Wil Vincent, verzorgden van hier regelmatig interviews met de rijders, reportages en achtergronden rondom de livestream van de race, die het hoofdbestanddeel van de in totaal 25 uur durende uitzending vormde.

Voor de bezoekers waren er lounge-hoeken ingericht, waar ook de rijders zich tijdens pauzes konden ontspannen. Op twee simulatoren konden bezoekers zelf ook hun talent beproeven, waarvan goed gebruik gemaakt werd. Catering was prima verzorgd, met versgebakken wafels op gezette tijden, warme maaltijden voor lunch en diner, een ontbijt op zondagochtend en tussendoor broodjes en kleine versnaperingen.

“Indrukwekkend”, vond coureur Loek Hartog, die voor het eerst in Gronau was. “Ik was hier de hele week voorafgaand aan de race, constant dingen testen en uitproberen, niets wordt aan het toeval overgelaten en dat maakt het erg gaaf.” Ook Morris Schuring was onder de indruk. “Het contact met Coanda ontstond tijdens de finale van de Duitse Carrera Cup, waar ze met een simulator in de hospitality van Porsche aanwezig waren. Daar kreeg ik de vraag of ik aan deze race wilde deelnemen en dat wilde ik natuurlijk wel!” Schuring liet er zelfs deelname aan de 24 Uur van Dubai voor schieten, omdat hij bij Coanda al zijn toezegging gedaan had.

“We zitten dichtbij de Nederlandse grens, misschien helpt dat ook wel, maar zeker ook het feit dat we vaak bij de Carrera Cup Deutschland zijn, waar heel veel Nederlanders actief zijn”, verklaart Coanda-directeur Philipp Stam het feit dat hij veel Nederlandse rijders in zijn team heeft. “We hebben ze graag, er zijn veel goede simracers in Nederland!” Voor het Porsche Coanda Esports Team is het jaar positief begonnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Foto’s: Porsche/Coanda Esports, Rebocar/R. de Boer