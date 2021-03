Na het moeten afzeggen van de najaarsrit hebben we je in september 2020 geïnformeerd dat we een nieuwe datum hebben geprikt, 14 maart 2021.

Uiteraard was dit in de veronderstelling dat de Coronapandemie was afgenomen en er weinig tot geen maatregelen meer zouden zijn. Inmiddels weten we allemaal beter helaas. Wij hebben dan ook geen andere keuze dan de geplande voorjaarsrit te annuleren.

We organiseren met plezier weer een toerrit voor je zodra het weer kan.