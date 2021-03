Interieurruimte: de Taycan Cross Turismo

Het perfecte interieur ontwerpen voor Porsche’s veelzijdige nieuwe EV.

In een helder verlichte en geheime omgeving van de PFM-werkplaats in Weissach, is Klaus Bernhard bezig met het projecteren van de toekomstige behoeften van klanten op een auto die nog niet bestaat. Het is een moeilijke klus, maar wel een cruciale, aangezien Bernhard en zijn team nauw samenwerken met ontwerpers en ingenieurs om interieurpakketten te produceren die voldoen aan de strenge normen van alle toekomstige modellen van Porsche.

PFM staat voor Package Functioning Model, en vandaag is het onderwerp van Bernhards onverdeelde aandacht een full-size model van de Taycan Cross Turismo. Het ontwerp van het model is bijna gelijk aan het ideale eindproduct. De ‘PFM zitbox’ maakt het voor Bernhard mogelijk om alle dagelijkse interacties die een klant kan ervaren bij het gebruik van de cross-utility-auto, van fysiek in- en uitstappen van het voertuig tot zitcomfort en zicht binnen, te ervaren. Bernhard en zijn team zijn experts in ergonomie, en dit keer op keer doen maakt het voor ze mogelijk om nauwkeurig te bepalen waar de laatste paar millimeters hier of daar het verschil zullen maken in termen van het totale passagierscomfort.

“In de auto stappen, hoe je je erin voelt, weer uitstappen – we evalueren alles”, legt hij uit. “Dit zijn dingen die je moet doen, ervaren eigenlijk, want slechts een paar millimeter kan het verschil maken tussen je comfortabel voelen of niet.

Maar zelfs in dit vroege stadium maakt de Taycan Cross Turismo het werk van Bernhard een beetje makkelijker. De nieuwe Porsche EV kan worden geleverd met een standaard of panoramische glazen dak. Beide uitvoeringen bieden echter aanzienlijk meer hoofdruimte achterin dan de Taycan sportsedan dankzij de verlengde daklijn van het nieuwe model. Passagiers zitten ook hoger in de langere Cross Turismo, wat het in- en uitstappen makkelijker maakt.

De bagageruimte van de Taycan Cross Turismo

Een andere overweging voor Bernhard bij deze meer veelzijdige uitvoering van het originele Taycan-concept, is de bagageruimte. Niet alleen of er voldoende ruimte is of niet, maar ook hoe het zal worden gebruikt en waarvoor. “De eisen van de klanten hebben de hoogste prioriteit, dus we moeten goed nadenken over de grootte van de bagageruimte, maar we moeten ook rekening houden met de toegang ertoe en de manier waarop deze wordt geladen. Dus ook wat de klant in de bagageruimte wil meenemen ” vervolgt hij.

Voor Bernhard en zijn team is het een kwestie van nauw samenwerken met de ontwerpers die een bepaalde vorm wensen voor de binnenkant van de bagageruimte, en de technici die eisen hebben die verder gaan dan het oog kan zien, deze kunnen heel verschillend zijn. Volume is essentieel, maar ook de grootte en vorm van de objecten die het waarschijnlijk moet kunnen plaatsen. Er worden talloze variaties uitgeprobeerd en getest, elke mogelijke permutatie wordt overwogen. En zoals bij alles wat Porsche doet, waar functie voorop staat, moet vorm volgen. Het moet goed werken en er ook geweldig uitzien.

Bron, video en foto’s: Porsche Newsroom