Porsche 991 GT3 Cup ‘van een oud omaatje geweest…’

Voor de circuit tijgers onder de Vierenzestig lezers is er nu iets bijzonders op de markt, de kampioensauto uit de Porsche Carrera Benelux Cup.

Bas Koeten Racing biedt de Porsche 991 Cup 3 auto aan waar in 2019 en 2020 in de Porsche Carrera Benelux Cup werd gestreden om de titel. En met succes, want afgelopen jaar wist ‘onze’ Vierenzestig coureur Loek Hartog samen met Bas Koeten Racing er de kampioenstitel mee in de wacht te slepen, een prestatie van formaat.

De auto is volledig volgens de 2020 specificaties van de Porsche Carrera Benelux Cup opgebouwd en schitterde ook tijdens het Porsche Supercup event in Spa-Francorchamps en leidde de Porsche Carrera Cup Le Mans Special in 2020. Kortom een auto met een prachtige race historie, volledig klaar om zo weer op de grid te plaatsen.

Deze Porsche 991 Cup 3 is van de 2e generatie uitgerust met de 4.0 liter GT3 motor en in maagdelijk wit aan Bas Koeten Racing geleverd alwaar de auto ook volgens de strenge voorschriften van Porsche is onderhouden. Chassis, motor, versnellingsbak, datalogger en ECU zijn allemaal origineel en dus matching numbers.

Na twee seizoenen heeft de auto er 53 uur opzitten en heeft nooit chassis-schade gehad. De versnellingsbak heeft, conform het onderhoudsprogramma een revisie gehad en inmiddels weer 23 uur probleemloos gedraaid. Voor de gelukkige koper wordt deze prachtige auto geleverd met Porsche Car Cover, 8 Porsche Cup wielen met TMP-sensoren, de NASCAR-raamnetten en vele andere accessoires.



Voor Porsche liefhebbers met circuitambities is dit absoluut een prachtige auto waarvan de setup aan de modernste eisen voldoet en er van uit kan worden gegaan dat het een perfect onderhouden auto betreft met een volledig gedocumenteerd logboek. Bij Bas Koeten Racing wordt uiterst zorgvuldig met het materiaal omgegaan en je zou dan ook bijna termen als ‘altijd binnen gestaan’ en ‘van een oud omaatje geweest’ op deze prachtige Cup auto los kunnen laten. De auto is rijklaar en kan met nieuwe eigenaar zo het circuit weer op.

Oud omaatje? Hm….

Meer informatie en contactgegevens vind je hier.