Onder de hamer: Porsche veilt Taycan Artcar

Een bijzonder kunstwerk deze Porsche Taycan Artcar, voortgekomen uit de samenwerking tussen Porsche en de Amerikaanse kunstenaar Richard Phillips. De auto werd in december afgelopen jaar live gecreëerd bij het Leuehof pop-up restaurant aan Zurich’s Bahnhofstrasse. Volgende maand gaat de creatie onder de hamer bij veilinghuis RM Sotheby’s. Om precies te zijn, de veiling loopt van 6 tot 13 april. De opbrengst gaat naar de non-profit organisatie Suisseculture Sociale. Porsche en haar partners in dit project willen hiermee kunstenaars in Zwitserland, die door de pandemie getroffen zijn, ondersteunen.

Mijlpaal

Michael Glinski, CEO van Porsche Schweiz AG: “Porsche’s eerste volledig elektrische sportwagen markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het merk.” “Deze mijlpaal wilden we vastleggen door de samenwerking met een toonaangevende kunstenaar. De creatie is het resultaat waarin de leidende principes van duurzaamheid en elektromobiliteit terug te zien zijn en legt daarbij eveneens een sterke focus op de Zwitserse natuur. Door het kunstwerk te veilen en de opbrengst te doneren aan een goed doel, willen we het Zwitserse culturele landschap, wat hard geraakt is door de pandemie, ondersteunen. Porsche heeft zich solide door deze crisis heen geloodst en we willen graag iets terugdoen voor de gemeenschap.”

Het Leuehof restaurant van Nenad Mlinarevic en Valentin Diem, waar het mobiele kunstwerk is gecreëerd en tentoongesteld is ook zwaar getroffen door de pandemie. Als partner van het restaurant heeft Porsche de Taycan Artcar tentoongesteld in de culinaire kunstruimte van het restaurant. Als gevolg van de regelgeving rondom het virus moest Leuehof de deuren sluiten in december en zijn sindsdien nog niet open geweest. Om die reden is de auto nu te zien bij enkele Porsche vestigingen. Vanaf 1 maart staat hij bij Porsche Centre Geneva en vanaf 22 maart bij Porsche Centre Zurich. Na de veiling staat hij bij Porsche Centre Zug en daar zal hij ook overhandigd worden aan de hoogste bieder.

Richard Phillips en Porsche

Het Taycan kunstwerk is niet het eerste resultaat tussen Porsche en de uit New York afkomstige kunstenaar Richard Phillips. In 2019 werkte Philips samen met Porsche coureur Jörg Bergmeister bij het creëren van een Porsche artcar, die vervolgens geschiedenis schreef bij de 24 uur van Le Mans. De 911 RSR van Project 1 Motorsports passeerde na 24 uur als eerste het zwart wit geblokt in de GTE Am klasse en schreef daarmee geschiedenis door als eerste artcar een zege op te eisen op Le Mans.

Queen of the Night

Phillips creëerde de artcar door zijn kunstwerk Queen of the Night uit 2010, geïnspireerd op het werk van de legendarische Zwitserse landschapskunstenaar Adolf Dietrich, op een Porsche Taycan 4S aan te brengen. Het schilderij is geprint op vinyl folie en daarmee is de Porsche gewrapt. “De Queen of the Night bereikt zijn hoogtepunt aan de achterkant van de auto met de gelijknamige bloesem die zich volledig om de bumper wikkelt en dramatisch verlicht wordt door de kenmerkende horizontale lichtbalk van de Taycan,” legt Phillips uit. “De gedachte hier achter is dat de Queen of the Night het ontwerp van de Taycan in perspectief neemt als een icoon van elektrische mobiliteit en snelheid.”

De vooraanstaande kunstcriticus en auteur Gianni Jetzer, curator-at-large bij het Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, DC, beschrijft de Taycan Artcar als volgt: “‘De adembenemende blauwe tinten van de lucht en het Bodenmeer omlijsten de uitgebreide compositie van vetplanten. Dit creëert een beeld van sereniteit en puurheid dat resoneert met de emissievrije sportwagen. In tegenstelling tot de Italiaanse futuristen van meer dan een eeuw geleden, die, gefascineerd door het gebrul van benzinemotoren, beelden van snelheid, rook en furore tot leven brachten, stelt Phillips zich een nog snellere visie voor van eenentwintigste-eeuwse elektrische sportmobiliteit. Geïnspireerd door de natuur, weerspiegelt en integreert het de landschappen die het doorkruist, terwijl het ook ecologisch duurzaam is.”

Online veiling

Zoals gezegd gaat RM Sotheby’s de Porsche veilen en de online veiling begint op 6 april en loopt door tot 13 april. De hoogste bieder zal naast de auto ook een individuele toer in Stuttgart-Zuffenhausen ontvangen, begeleid door het hoofd van de Taycan model range. De auto is ook nog voorzien van enkele specifieke details verzorgd door Porsche Exclusive Manufaktur.

Bron en foto’s Porsche Newsroom