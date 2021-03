Twee mannen, een passie: de ideale lijn

Porsche-hoofdontwerper Michael Mauer en skilegende Aksel Lund Svindal gingen op zoek naar de ideale lijn. Een gesprek over lef, inspiratie en passie.

Een potlood trekt fijne lijnen over een vel wit papier; het zachte krassen van het grafiet is het enige geluid dat je hoort. Chh, chh, chh. De man met het potlood zit aan de ontbijttafel in een hotel in St. Moritz, hoog in de Engadiner Alpen in Zwitserland. Met een gefocuste uitdrukking lijkt hij diep geconcentreerd: een ontwerper in zijn element.

Vrijwel op hetzelfde moment werpt de ochtendzon, op slechts een paar kilometer afstand, lange schaduwen over een nog bevroren skipiste. Het naderende geluid is niet anders dan dat van het potlood, hoewel in dit geval de lijnen iets langer zijn: chhhh, chhhh. Een man in een paars skipak beweegt de hellingen af ​​voordat hij als een kleine stip over de volgende bergtop verdwijnt. Nu is het een downhill skiër in zijn element.

Op zoek naar de ideale lijn

De twee mannen hebben iets gemeen: allebei zijn ze continue op zoek naar de ideale lijn. Skiër Aksel Lund Svindal heeft zo ongeveer alles bereikt wat iemand kan bereiken in alpineskiën: twee Olympische gouden medailles en vijf wereldkampioenschappen. Buiten de pistes is hij al sinds hij een klein jochie was gek op sportwagens.

De successen die Michael Mauer behaald heeft in de auto-industrie zijn hiermee vergelijkbaar. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor het ontwerp van een van ‘s werelds toonaangevende automerken. Met de Taycan heeft Porsche onlangs een kijkje gegeven in de elektrische mobiliteit van de toekomst. Mauer is van kinds af aan een fervent skiër en werkte zelfs als instructeur voordat hij autodesign studeerde.

Creativiteit dankzij alpinesporten

“Ik vind dat je je hersenen regelmatig wat tijd moet gunnen en jezelf de tijd moet geven om aan iets heel anders te denken”, zegt Michael Mauer, terwijl buiten dikke sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. “In mijn geval stimuleert het mijn creativiteit. Na een dag in de bergen voel ik me meer geïnspireerd in mijn dagelijkse leven. Het bevrijdt de geest. “

Voor Mauer heeft alpinesporten meer te maken met creativiteit dan je misschien denkt. “Skiën vereist kwaliteiten van mensen die je overal kunt gebruiken.” Svindal, die zich bij zijn vriend heeft gevoegd, wil weten wat deze zijn. Mauer antwoordt: “Als je op de top staat, is er geen voltooide foto. Iedereen moet zijn eigen lijn vinden.

Deze benadering is met name van fundamenteel belang voor ontwerpers: “Vorm is de ultieme uitdrukking van een merk in een product”, zegt Mauer, terwijl hij de dramatische hoogte-breedteverhouding van een Porsche beschrijft en vertelt over zijn volledige uitstraling. “Uiteindelijk moeten de gebogen oppervlakken zoiets als hoogspanning bij de kijker creëren.”

Svindal vergelijkt deze concentratie éen op één met de races waaraan hij tijdens zijn carrière heeft deelgenomen: “Je hebt gemiddeld maar ongeveer 90 seconden afdaaltijd. Als downhill skier heb je geen raceauto om je te beschermen bij 140 km / u. Elke centimeter van de baan moet dus in je hoofd zitten. ” Naast je eigen acties, legt hij uit, zijn er allerlei variabelen: “Wind, weer, het oppervlak, zichtomstandigheden – deze factoren zijn altijd verschillend.”

De perfecte wedstrijd is als de ideale lijn

Volgens Svindal is het het doel om onder de gegeven omstandigheden de perfecte wedstrijd te realiseren. “Dit is ook een soort ideale lijn – in feite is het een oneindig optimalisatieproces.” Dit is waar de Noor zijn motivatie vandaan haalt: “Een goede wedstrijdskiër haalt voldoening uit het benaderen van het ideaal – wat natuurlijk nooit echt bereikt wordt. Zelfs als je wint, weet je dat je fouten hebt gemaakt”.

Terwijl de drijfveer van een ontwerper is om met volledig nieuwe concepten te komen, is Aksel Lund Svindal een succesvolle ondernemer geworden: hij is partner in verschillende start-ups en runt een succesvol luxe hotel in Noorwegen. Heeft hij ooit een nederlaag meegemaakt? “Alleen degenen die nooit helemaal tevreden zijn, zijn succesvol”, zegt Svindal. “Er kan altijd iets misgaan. Als je het nooit echt probeert, strijdt je nooit voor de overwinning. Als je alles hebt gegeven en je verliest, doet de nederlaag pijn, maar je ziet waar je echt toe in staat bent. “

In de sport heb je, net zoals in het dagelijks leven, vooral passie nodig. Dit is iets waar deze twee professionals – zowel skiër als ontwerper – sterk in geloven. Svindal: “Als voormalig professional heb ik het voorrecht gehad om allerlei soorten mensen uit verschillende sectoren van de economie te ontmoeten. Ze inspireerden me om aan mijn tweede carrière te beginnen, omdat ze zelf met dezelfde passie zaken deden. “

Mauer (l) en Svindal,

Taycan een icoon in wording die een sterk signaal uitzendt

Mauer is het met hem eens: “Je moet nooit stoppen met willen leren en ontwikkelen.” Dit helpt je om je op de toekomst te concentreren, voegt hij eraan toe. “Ons doel met de Taycan was om te bereiken wat de Porsche 911 deed in 1963: we wilden een icoon creëren dat een krachtig signaal uitzendt. Idealiter niet alleen voor Porsche, maar voor iedereen. We hebben het pas bereikt als de Taycan synoniem is geworden voor sportief elektrisch rijden. ”

Buiten het hotel, tegen de achtergrond van de Piz Rosatsch- en Piz Surlej-bergen aan de rechterkant en de Piz Vadret en Piz Muragl aan de linkerkant, stappen de twee mannen in een witte Porsche Taycan, hun ski’s in de bagageruimte. Bijna geruisloos glijdt de elektrische sportsedan over kronkelige wegen naar zijn bestemming – een parkeerplaats bij een skipiste. Het is tijd voor de twee vrienden om notities uit te wisselen op de piste.

Hier zie je mooie videobeelden van de ontmoeting

Bron en beeldmateriaal Porsche Newsroom