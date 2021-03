Wijzigingen in de Raad van Bestuur van Porsche AG

Uwe-Karsten Städter geeft de teugels over aan Barbara Frenkel.

Na 47 jaar Volkswagen-groep gaat Uwe-Karsten Städter met zijn welverdiende pensioen. Het lid van de uitvoerende macht van

de raad van bestuur van Porsche AG die verantwoordelijk is voor inkoop, verlaat het bedrijf in augustus van dit jaar. Zijn opvolgster, Barbara Frenkel, begint al op 1 juni in haar nieuwe functie, als onderdeel van een overgangsperiode. Tot op heden stond de manager uit Hof (Saale) in zuidoost Duitsland, aan het hoofd van de verkoopregio Europa van Porsche.

“Namens de Raad van Commissarissen en het hele bedrijf wil ik Uwe-Karsten Städter bedanken voor zijn uitstekende werk in de

Group, ” zei Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Porsche AG, als eerbetoon aan de in Wolfsburg geboren Städter. ” Tegelijkertijd zijn we verheugd dat we met Barbara Frenkel een meer dan geschikte opvolger hebben gevonden uit het Porsche-team”.

Ervaren inkoopspecialist in de auto-industrie

“Uwe Städter is een van de meest ervaren inkoopspecialisten in de auto-industrie. Hij staat synoniem voor sterk leiderschap, eerlijkheid en teamwerk. Onder zijn leiding is de aanbesteding van Porsche uitstekend voorbereid op de uitdagingen van de transformatie, zowel operationeel als strategisch, ”aldus Oliver Blume, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Porsche AG.

Uwe-Karsten Städter, lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Inkoop





Uwe-Karsten Städter kwam in 1974 bij Volkswagen AG. In de loop van zijn carrière bekleedde de geschoolde industriële bedrijfsmanagementspecialist verschillende managementfuncties binnen de Groep. Na in het buitenland gewerkt te hebben als Hoofd Inkoop Chemische Producten bij SEAT in Martorell (Spanje), werd hij in 2002 benoemd tot manager inkoop, Exterieur bij Volkswagen AG. Vanaf 2007 trad hij op als het hoofd van inkoopsgroep, Electrics / Electronics alvorens te worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor inkoop in 2011. Tijdens zijn ambtsperiode steeg het aankoopvolume van Porsche AG van twee naar meer dan negen miljard euro. Tegelijkertijd verdubbelde het personeelsbestand binnen de inkoopafdeling tot ongeveer 580 medewerkers.

Continuïteit bij de Raad van Bestuur Inkoop

Met de aanstelling van Barbara Frenkel zorgt Porsche voor continuïteit in dit cruciale onderdeel van de Raad van Bestuur. ‘Barbara Frenkel heeft ruime expertise – zowel aan de leverancier- als aan de klantzijde. Om deze reden is ze een uitstekende keuze. Ze injecteert momenteel een waardevolle boost op de Europese markt en heeft deze winstgevend ontwikkeld, in tegenstelling tot de trend” voegt Oliver Blume er aan toe.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur bij Porsche AG





Geboren in de Zuidoost-Duitse regio Franken, begon ze haar professionele carrière in de internationale toeleveringsindustrie, werkzaam bij Inkoop voor Valeo en TRW Automotive. Ze bekleedde gedurende 19 jaar verschillende managementfuncties bij sportwagenfabrikant Porsche. Als hoofd van de verkoopregio Europa heeft Barbara Frenkel de afgelopen jaren de verkoopaantallen in de op twee na grootste verkoopregio met circa tien procent verhoogd en heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere uitbouw van de handelsonderneming. Frenkel bekleedde voorheen diverse managementfuncties, zoals manager van Kwaliteitssystemen en -methodes, manager van de wereldwijde dealertrainingen en afdelingshoofd verkoopbeheer en -ontwikkeling. Hier was ze verantwoordelijk voor procesoptimalisatie, kwalificatie en digitaliseringsthema’s binnen de verkoopafdeling van Porsche AG.

Bron en foto’s Porsche Newsroom