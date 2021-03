Porsche verhoogt zijn belang in Rimac Automobili tot 24 procent

Groen licht voor de verdere uitbreiding van elektrische mobiliteit: de Raad van Commissarissen van Porsche AG heeft vrijdag afgesproken om zijn belang in Rimac Automobili van 15 naar 24 procent te verhogen.

Het Kroatische bedrijf ontwikkelt en produceert hoogtechnologische componenten voor elektromobiliteit, waaronder krachtige aandrijvingen en batterijsystemen. Het produceert zelf ook elektrisch aangedreven supersportwagens. Porsche sloot zich aan bij het jonge technologie- en sportwagenbedrijf als investeerder in 2018 en verhoogde zijn belang tot 15 procent in september 2019. De laatste kapitaalverhoging geeft de groei van het strategisch partnerschap aan. Porsche investeert 70 miljoen euro extra. Dit betekent dat de sportwagenfabrikant 24 procent van de aandelen in handen heeft, echter zonder een controlerende invloed uit te oefenen.

“Rimac is uitstekend gepositioneerd in prototypeoplossingen en kleine series”, zegt Lutz Meschke, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en lid van de Raad van Bestuur voor Financiën en IT bij Porsche AG. “Mate Rimac en zijn team zijn vooral belangrijke partners als het gaat om ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van componenten. Rimac is hard op weg om een ​​Tier 1-leverancier voor Porsche en andere fabrikanten in het hightech-segment te worden. Porsche heeft zijn eerst bestellingen al bij Rimac geplaatst voor de ontwikkeling van high innovatieve seriecomponenten ”, zegt Meschke. Beide partijen zullen in de toekomst profiteren van dit verbeterde niveau van samenwerking, hij benadrukt: “Mate Rimac inspireert ons met zijn innovatieve ideeën. Tegelijkertijd profiteert hij van onze knowhow op het gebied van productie en methodologische expertise in ontwikkeling. “

Mate Rimac

Lutz Meschke

Meer investeringen in jonge bedrijven met potentieel

Mate Rimac, de oprichter van het bedrijf, juicht het toe dat Porsche zijn betrokkenheid vergroot. “Porsche is sinds 2018 een groot voorstander van ons bedrijf en het is altijd een voorrecht geweest om een ​​van ‘s werelds meest iconische sportwagenmerken deel uit te laten maken van Rimac. We zijn er trots op samen te werken aan opwindende nieuwe elektrisch aangedreven producten. Met veel autofabrikanten over de hele wereld als klant, is het belangrijk, zowel voor Rimac als voor Porsche, dat we een volledig onafhankelijk bedrijf blijven. Het partnerschap met Porsche helpt het bedrijf zich te ontwikkelen en te groeien, wat gunstig is voor al onze klanten. “



Mate Rimac richtte het naar hem vernoemde bedrijf als 21-jarige in 2009 op. Maar zelfs daarvoor, toen hij nog op school zat en op de universiteit, had hij al een visie over de elektrisch aangedreven supersportwagen. Gevestigd in Sveta Nedelja nabij Zagreb, heeft zijn bedrijf nu een personeelsbestand van bijna 1.000 mensen. Rimac ontwerpt, ontwikkelt en produceert elektrische hypercars tot 2.000 pk met een topsnelheid van meer dan 400 km/u. Het bedrijf levert ook technologieën en systemen aan verschillende bekende fabrikanten van elektrische auto’s.

Bron en foto’s Porsche Newsroom