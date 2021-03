Porsche museum binnenkort weer open

Vanaf 16 maart mag het Porsche Museum weer bezoekers ontvangen!

De afgelopen maanden was het museum voor publiek gesloten. Dit was uiteraard het gevolg van het Coronavirus. ” We willen onze bezoekers vanaf dag een een onvergetelijke ervaring kunnen bieden, de sluiting van het museum gaf ons tijd om de later voor dit jaar geplande wijzigingen naar voren te brengen. Zo zijn een aantal exposities veranderd, hebben we modernisatiewerkzaamheden uitgevoerd en installeerden we nieuwe interactieve stations ”, zet Achim Stejskal, directeur Heritage en Porsche Museum uiteen.

Achim Stejskal

Een korte terugblik

Terwijl kinderdagverblijven en scholen gesloten waren en veel mensen vanuit huis werkten, reageerde het museum snel met Porsche 4Kids en spannende online ervaringen voor kinderen op de website www.porsche4kids.com. Even een welkome afwisseling van de dagelijkse sleur in 2020 werd verzorgd door de digitale live-rondleidingen op de 43e Internationale Museumdag op 17 mei, waar twee gidsen rondleidingen hielden door de tentoonstelling. Van juli tot november presenteerde het Porsche Museum de eerste volledig elektrische sportwagen Taycan als onderdeel van de “Start to Drive Electric ” tentoonstellingsreeks in “ DRIVE. Volkswagen Group Forum ”in Berlijn.

Nieuwe Porsche Race simulator

De nieuwe Porsche Race Simulator heeft hoogwaardige pedalen om de reactie zo snel en realistisch mogelijk te maken. De racestoel biedt optimale zijwaartse steun tijdens het nemen van bochten terwijl het D-Box Motion System de bestuurder in alle richtingen beweegt; zijwaarts, op en neer, vooruit en achteruit.

Een foto mee naar huis als souvenir

Een droom van veel Porschefans is plaatsnemen achter het stuur van een Porsche. Bezoekers van het museum kunnen deze droom waarmaken en dit moment zelfs vastleggen en meenemen naar huis.

De foto locatie is tijdens de sluiting van het museum geheel vernieuwd. Zo zijn er nu nieuwe achtergronden die de bezoeker en auto in een ander landschap plaatsen door middel van image cut-out technologie. De gewenste achtergrond en eventuele fotofilters worden gekozen en je kan daarna een gratis afdruk mee naar huis nemen en de foto naar je laten mailen, zodat je deze zelf kunt delen via sociale media als je wilt.

Moderne plafondverlichting

Om de tentoonstelling altijd in het perfecte licht te laten zien, heeft het museumteam de afgelopen maanden de plafondverlichting gemoderniseerd. Exclusieve, nieuw ontwikkelde spots zijn geplaatst, die slechts half zo veel energie verbruiken maar met een verdubbeling van de lichtkwaliteit. Bovendien is de warmteafgifte met ongeveer 50% verminderd, waardoor de behoefte aan airconditioning ook is gedaald.

Vooraf registreren

Volgens de plaatselijke Corona-regels moeten bezoekers zich vooraf laten registreren. Dit kan telefonisch via de klantenservice; +49(0) 711 911-209-11 of via mail: info.museum@porsche.de.

FFP2 of medisch mondkapje verplicht

In het gehele museum is het dragen van een mondkapje verplicht. Een standaard mondkapje is niet toegestaan. Je moet een FFP2 of een medisch mondkapje op.

Bron en foto’s Porsche Newsroom