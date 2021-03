Kassa voor Maradona’s Porsche

De Porsche 911 Cabriolet die ooit nieuw aan voetballegende Maradona is geleverd, heeft een alleraardigste duit opgeleverd.

483 duizend euro

De Porsche 964 Carrera 2 Cabriolet werd in een online veiling aangeboden door veilinghuis Bonhams. De voor een 964 Carrera 2 Cabriolet toch wel stevige estimate bleek enigszins bescheiden met 150 tot 200 duizend euro. Daarbij had de Porsche inmiddels 120 duizend kilometer op de klok. Maar een bekende naam kan de prijs stevig opdrijven bleek weer eens. Met toeslagen erbij is de Porsche uiteindelijk voor 483 duizend euro verkocht.