Ruim 3 miljoen euro voor Zwitserse Porsche verzameling

Een verzameling van zeven Porsches van een Zwitserse Porsche liefhebber heeft bijna 3,3 miljoen euro opgebracht. De collectie maakte deel uit van een online veiling van veilinghuis RM Sotheby’s.

Het was de eerste online veiling voor het veilinghuis waarbij er auto’s geveild werden die zich op verschillende continenten bevonden. Naast de Porsche verzameling uit Zwitserland, waren er Porsches uit Noord-Amerika en Italië. De Zwitserse verzamelaar had een goed oog voor het fijnste uit Stuttgart. Zeven bijzondere Porsches, paint to sample uitgevoerd en lage kilometerstanden. Een Porsche werd uiteindelijk niet verkocht.

2011 Porsche 911 997 GT2 RS niet verkocht

2018 Porsche 911 991 GT2 CHF385.000 ~€347.928

2016 Porsche 911 991 R CHF412.500 ~€372.780

2010 Porsche 911 997 Sport Classic CHF335.500 ~€303.194

1995 Porsche 911 993 Turbo Cabriolet CHF704.000 ~€636.211

2015 Porsche 918 Spyder CHF1.001.000 ~€904.613

2005 Porsche Carrera GT CHF781.000 ~€705.797

De overige Porsches,

1971 Porsche 911 T 2.2 Targa €75.900

1985 Porsche 911 930 Turbo €84.700

1986 Porsche 944 Turbo €27.500

1967 Porsche 911 $115,000

2011 Porsche 911 997 GT3 RS $181,500

1997 Porsche 911 993 Turbo $198,000

1988 Porsche 944 Turbo Cup $63,800

Bedragen zijn inclusief toeslagen.

Foto’s: Nicolas Grandi, Tim Scott, Theodore W. Pieper, Darin Schnabel, Remi Dargegen ©2020 Courtesy of RM Sotheby’s