Eerste vergelijkingstest synthetische brandstof; met twee gelijksoortige Porsches

Goede prestaties, minder uitstoot

Al eerder schreven we dat Porsche naarstig onderzoek doet naar synthetische brandstof en dat de verwachtingen hooggespannen zijn.

Zoals je wellicht weet presteren conventionele verbrandingsmotoren heel goed op synthetische brandstof. In de eerste vergelijkingstest uitgevoerd door Auto Motor und Sport in het dagelijkse wegverkeer, presteerde de gebruikte brandstof, Posyn Ci11, een voorloper van e-fuel, niet alleen even goed in vergelijking met super-plus, maar ook waren de emissiewaarden beduidend beter. Met name de uitstoot van NOx en fijnstof is bij Posyn brandstof lager dan bij conventionele benzine. De twee brandstoffen zijn getest in twee identieke Porsches 911 Carrera S. Porsche was de enige autofabrikant die bereid was om de Britse meetspecialisten van Emissions Analytics twee identieke auto’s te geven voor verbruiks- en emissiemeetritten met conventionele en regeneratieve brandstof.

De resultaten van de rijtests en de emissiemetingen die zijn uitgevoerd op snelwegen, buitenwegen en in het stadsverkeer zijn bemoedigend. De prestaties van beide auto’s waren vrijwel identiek, alleen had de 911 waarmee op Posyn werd gereden een iets snellere acceleratie. Het verbruik van de twee auto’s, dat op verschillende dagen met verschillende temperatuur- en verkeersomstandigheden werd bepaald, verschilde miniem.

Op het gebied van emissie liep Posyn Fuel echter duidelijk voorop. Op de testbank bij Porsche reden beide Carrera’s in het zogenaamde RDE-max-proces, een echte rij-emissiecyclus die is ontworpen voor maximale NOx- en deeltjesemissies. De dichtheid van de roetdeeltjes was bij het e-fuelvoertuig meer dan 40 procent kleiner en de hoeveelheid roetdeeltje was meer dan 20 procent minder in vergelijking met de Super Plus. De reden: Posyn-brandstof bevat geen zuurstofhoudende componenten met uitzondering van methyl-tertiaire butylether (MTBE), die super-plus ook bevat om het octaangetal en daarmee de klopvastheid te verhogen.

Foto Mahle

Deze eerste praktijktestresultaten zijn bemoedigend voor alle bestuurders van conventionele auto’s aan die in de toekomst e-fuels willen tanken om de CO2-uitstoot te verminderen. Uit de test blijkt dat de nieuwe brandstoffen zoals Posyn Ci11 niet alleen voldoen aan de EN 228 norm voor loodvrije brandstoffen, maar ook goed presteren in de motor. Dit betekent ook dat motoren die niet geschikt zijn voor brandstof met maximaal tien procent bio-ethanol (E10) de brandstof zonder gevolgen kunnen verwerken.

Bron Motorpresse