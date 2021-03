Kay van Berlo zorgt voor Nederlands succes in Porsche Carrera Cup North America op Sebring

De dit jaar nieuwe Porsche Carrera Cup North America ging van start met twee races in het voorprogramma van de 12 Uur van Sebring. Met de 20-jarige Kay van Berlo is er dit seizoen een Nederlandse rijder actief in de Amerikaanse merkencup. De seizoensstart in Florida was voor Van Berlo bijzonder succesvol: met de 992 GT3 Cup, ingezet door het team Kelly-Moss Road and Race, eindigde hij in de eerste race als tweede en schreef hij de tweede wedstrijd op zijn naam. Vierenzestig.nl sprak met de Nederlandse rijder.

Na allerlei Cup Challenges en andere competities in de afgelopen jaren is er dit jaar in Noord-Amerika voor het eerst sprake van een volwaardige Porsche Carrera Cup met alle toeters en bellen die daarbij horen. Een fraaie aanvulling op het pakket van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. De première van dit weekeinde in het voorprogramma van de 12 Uur van Sebring was in meerdere opzichten historisch, want niet alleen vormde deze de start van de nieuwe competitie, ook was het de eerste maal dat er ergens in de wereld geracet werd met de Porsche 911 GT3 Cup op basis van de huidige modelgeneratie 992. Met Kay van Berlo, afkomstig uit Veghel, reed er bovendien een Nederlander in de voorste gelederen mee.

Kay van Berlo wist in de tweede race zijn teamgenoot Sebastian Priaulx achter zich te houden. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Nadat hij in 2019 al ervaring opdeed in de Porsche Carrera Cup Benelux met Bas Koeten Racing en vorig jaar in de Duitse Porsche Carrera Cup met Nebulus Racing by Huber, koos de oudste van de beide racende broers Van Berlo dit jaar voor de nieuwe Porsche Carrera Cup North America. “Ik woon sinds augustus in Miami, waar ik business administration studeer”, vertelt hij. “Het was in eerste instantie niet direct mijn plan om ook in Amerika te gaan racen, maar toen hoorde ik van de Porsche Carrera Cup North America, die dit jaar voor het eerst als volwaardige Carrera Cup in plaats van als Cup Challenge gehouden wordt. Bovendien al met de nieuwe auto, de 992, en voor het eerst ook met Michelin-banden, dus dat sprak me wel aan.”

Na de Porsche Carrera Cups in de Benelux en Duitsland koos Kay van Berlo dit jaar voor de Amerikaanse competitie. (Foto: Porsche Motorsport North America)

Technische ondersteuning vanuit Nederland

Via Torsten van Haasteren, een Nederlandse racetechnicus die over jarenlange ervaring in de Porsche Cup-racerij beschikt en ook Amerikaanse Porsche-teams regelmatig met zijn kennis en kunde terzijde staat, kwam Van Berlo in contact met Kelly-Moss Racing, tegenwoordig Kelly-Moss Road and Race, gehuisvest in Madison, Wisconsin. “Eind vorig jaar had ik in Sebring voor het eerst contact met het team en zo kwamen we tot overeenkomst voor een programma voor dit seizoen”, aldus Van Berlo. “Het startveld is goed bezet en bovendien duren de races 45 minuten, wat ik ook beter vind dan de races van een half uur, zoals in Duitsland.” Daarbij kan Van Berlo ook rekenen op technische ondersteuning van een landgenoot: Chiel Bos, een erkende grootheid als het gaat om ophangingstechnologie, is het hele seizoen actief als zijn race-engineer bij het Kelly-Moss-team.

Van Berlo tooonde zich gelijk sterk in het goed bezette veld. (Foto: Porsche Motorsport North America)

Van Berlo domineerde samen met zijn Britse teamgenoot Sebastian Priaulx, de zoon van drievoudig wereldkampioen toerwagens Andy Priaulx, de gang van zaken tijdens het eerste raceweekeinde van de Porsche Carrera Cup North America op Sebring. In de eerste race kwam Priaulx als winnaar over de eindstreep, nipt gevolgd door Van Berlo op de tweede plaats. In de tweede wedstrijd trok Van Berlo aan het langste eind, terwijl Priaulx als tweede opnieuw de 1-2 voor Kelly-Moss Road and Race veiligstelde.

Over zijn eerste twee races in de Amerikaanse Porsche-competitie is Van Berlo uiteraard zeer tevreden. “Bij de tests vorige week op Sebring zaten we er meteen al goed bij en van daar uit konden we verder werken. Nu tijdens de raceweek was de baan wel heel anders, zodat iedereen in feite weer van nul af aan moest beginnen. Dat liep bij ons ook wel goed, wat zich ook vertaalde naar goede startposities met de tweede en derde plek voor de beide races. In de eerste race had ik een goede start en kon ik Priaulx goed volgen. Het managen van de banden is wel een belangrijk punt, zeker met de nieuwe 992, die toch iets meer van de banden blijkt te vergen dan het vorige model. Ik plande aan het eind nog een actie voor de winst, maar toen was er met tien minuten te gaan een interventie van de safety-car, dus daardoor kon ik geen aanval meer plaatsen en eindigde ik als tweede.”

Kay van Berlo in actie met de Porsche 911 GT3 Cup van Kelly-Moss Road and Race. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de tweede wedstrijd lukte het daarentegen wel en zo kon Van Berlo op Sebring zijn eerste overwinning in de Porsche Carrera Cup North America laten aantekenen. “Priaulx mocht bij de start het tempo bepalen en zo zaten we naast elkaar in bocht 1, maar ik had een iets betere exit en zo kon ik de leiding overnemen. Vervolgens heb ik in het eerste gedeelte van de race weer een gaatje kunnen slaan, Priaulx achter me weten te houden en vervolgens zo goed mogelijk de banden ingedeeld, zodat ik de overwinning kon binnenhalen.” Het duurt nu even voordat Van Berlo weer in actie komt: de derde en vierde race van het seizoen staan op 22 en 23 mei aanstaande gepland op het Canadian Tire Motorsport Park in Canada.