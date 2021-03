Barnfind; Porsche 996 Ruf R-Kompressor

Porsche 996 Benelux only…

Begin maart meldde zich bij deze Facebook-groep een nieuw lid. Stefan stelde er naast zichzelf een

996 voor met een apart verhaal. Dat verhaal maakte me nieuwsgierig naar zowel de auto als haar

eigenaar. Reden genoeg om een afspraak met Stefan te maken om onder andere over de 996 te

spreken. Ik keek enorm uit naar dit gesprek in Bavel bij Sportomotive. De ontvangst door Stefan, Brigitte en

Dennis was bijzonder hartelijk.

Barnfind?

Op zijn speurtocht naar een nieuw project las Stefan een advertentie, zonder veel bijzonderheden behalve dat het om een “Ruf” ging. Er werd zelfs niet vermeld dat het een Porsche was. Getriggerd door de advertentie nam hij contact. Na enige tijd hadden eigenaar en kandidaat-koper een afspraak. In een klein dorpje te midden van de Eiffel (D) stond deze 996 achteraan in een zagerij onder het houtstof. De eigenaar, een drukbezette ondernemer, had haar gekocht als wagen voor de vrije tijd. Toen dat anders uitpakte besloot hij de 996 opnieuw te koop aan te bieden.

Toen Stefan de 996 zag en de uitvoerige documentatie kon inkijken begreep hij onmiddellijk dat deze van oorsprong 996 Carrera 2 niet zomaar een 996 was. Nader onderzoek wees uit dat het de eerste 996 was in een reeks van 50 tot 70 stuks die voorzien was van een R-kompressor. De meeste Porsches met een R-Kompressor waren 997’s wat deze 996 nog zeldzamer maakt. Dit exemplaar is in Pfaffenhausen gebouwd, het moederhuis van Ruf. Zij is lange tijd bij Ruf gebleven en werd gebruikt voor ontwikkelwerk van de nieuwe componenten en als demo. Een unieke Porsche dus en een ideaal project voor Sportomotive, een must-have voor Stefan en Brigitte!

Eens in Bavel aangekomen, werd deze 996 Ruf R-Kompressor door het Sportomitve-team onder handen genomen. Alles werd nagekeken en aangepakt in samenspraak met Ruf waar deze 996 tot op vandaag nog goed gekend is. De volledige historiek en de uitvoerige documentatie van Ruf voor deze bijna 450pk sterke 996 werd meegegeven door de vorige eigenaar. Vandaag de dag staat deze unieke Porsche er schitterend bij.

Kippenvel

Tijdens het gesprek nodigde Stefan me uit voor een ritje, een uitnodiging waar ik maar al te graag op inging! Bij de koudstart had ik me aan een “brute beest” verwacht maar toen de motor gestart werd, klonk er een aangename roffel, zeker niet die van een racewagen ook niet die van de standaard 996 maar wel één waar je instant kippenvel van krijgt. Die roffel veranderde naarmate de bedrijfstemperatuur bereikt werd in een diep gegrom… Opnieuw kippenvel momenten bij iedere acceleratie!

Eens op temperatuur voelde je de kracht van deze 996, zeer lineair, een constante duw in je rug. Het voordeel van een Kompressor tov een Turbo. Uiteraard werd niet alleen de motor aangepakt maar ook de vering, de remmen (van een Turbo R) en de versnellingsbak. De techniek van Ruf en de vakbekwaamheid van Sportomotive om deze sportwagens in topconditie te brengen komt hier uitstekend tot uiting.

Deze aangepaste 996 Carrera 2 is qua technische specificaties vergelijkbaar met een 996 GT2. Indrukwekkend en bestemd voor de meer ervaren bestuurder.

Tot wat een bouwdoos kan leiden…

Stefan was van jongs af aan gefascineerd door techniek en design. Toen hij op vrij jonge leeftijd een gedetailleerde bouwdoos kreeg van een schaalmodel 935, zette hij die nauwgezet in elkaar. Zijn interesse voor techniek was meteen duidelijk, een passie die tot op vandaag gebleven is. Het schaalmodel nog steeds in zijn bezit. Een 5-tal jaar geleden had Stefan zijn vorig bedrijf verkocht. Brigitte had een verdienstelijke carrière als ondernemer waar zij ’s avonds haar mantelpak wisselde voor een overall om aan haar geliefde 356 te sleutelen. Het was in die periode dat zij Stefan leerde kennen. Brigitte besloot een carrièreswitch te maken en zich ook te verdiepen in de wondere wereld van Porsche.

Ze besloten om samen in de garage thuis een Porsche te restaureren. Van één Porsche kwamen er meerdere en één garage werden uiteindelijk zes garageboxen. Ondertussen kwam ook een jongeman, een achterbuurman zo bleek nadien meer en meer langs. Dennis was toen een student hogere autotechniek. Stefan en Brigitte lieten hem een aantal klusjes uitvoeren in het begin klein en eenvoudig maar steeds groter en ingewikkelder. Steeds wist Dennis de opdrachten succesvol uit te voeren. Stefan en Brigitte vroegen Dennis of hij een samenwerking zag zitten. Dennis ging daar maar al te graag op in. Het was toen dat er werd besloten om de activiteiten onder te brengen in een bedrijfspand in Bavel. Sportomitive was geboren. Ondertussen is Sportomotive het bedrijfspand ontgroeit en zal het bedrijf vanaf juni ’21 verhuizen naar een groter gebouw in Goirle.

Een logische verhuis om alle klassiekers onder één dak te krijgen en korter bij hun thuis in Oud-Turnhout (B). Tijdens mijn bezoek vandaag was er maar één afwezige, Mellow de bedrijfsteckel. Ik hoop dat Mellow bij een volgend bezoekje ook van de partij is. Naast de restauratie van klassieke Porsches kan je bij Sportomotive ook terecht voor onderhoud en advies bij de aankoop van je (klassieke) Porsche. Zij hebben hiervoor de Sportomotive Care Scan & Care Plan ontwikkeld.

Geniet van nog wat plaatjes en neem zeker eens een kijkje op www.sportomotive.nl voor meer info over deze unieke 996 Ruf!